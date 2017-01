‘ISUS JE ZAPRAVO ALIEN’: Ufolozi tvrde da se u brojnim remek-djelima jasno vide NLO-i

Dokazi da su zemljom hodali izvanzemaljci nalaze se posvuda, od Perua do Japana, od geoglifa pretkolumbijske Amerike do baroknih remekdjela

Daniken i ostali pobornici teorije drevnih izvanzemaljaca tvrde kako se u indijskim Vedama, egipatskim hijeroglifima, pa čak i Bibliji mogu pronaći jasni dokazi kako su izvanzemaljci bili na zemlji pa čak i prenijeli svoje znanje ljudima.

KONTROVERZNI PISAC: ‘Izvanzemaljci će se vratiti najkasnije za 20 godina, to vam i Biblija kaže’

No, prema ufolozima i brojna remek djela srednjeg i novog vijeka jasno prikazuju izvanzemaljce, a Daily Mail je izdvojio najpoiznatije primjere. Naravno, povijesničari umjetnosti imaju prilično jednostavnije objašenje – u pitanju su tek pogrešno protumačeni atributi.



Objava sa svetim Emidijusom 1486.

Slika Carla Crivella s kraja 15. stoljeća prikazuje trenutak kada je arhanđeo Gabrijel objavio Djevici Mariji da će roditi Isusa.

Ufolozi tvrde kako je krug u gornjem lijevom uglu koji baca zraku svjetlosti na Mariju zapravo NLO. Povjesničari umjetnosti pak kažu kako je u pitanju tek zbor anđela, a krug koji sija simbolizira Duh sveti.

Crtež Utsuro-bunea, 1844.

Utsuro-bune, šuplji brod, japanska je legenda prema kojoj je 1803. u neobičnom plovilu na obale japana doplutala prelijepa žena. Pronašli su je ribari iz regije Hitachi, no nije znala japanski, pa su ju pustili i ona je otplovila dalje. Brod u kojem je doplovila navodno je bio od željeza i stakla, a ribari su u njemu pronašli neobične spise koje nisu mogli dešifrirati. Crtež broda pojavljuje se u tri različita teksta Toen shōsetsu (1825), Hyōryū kishū (1835) i Ume-no-chiri (1844). Etnolozi tvrde kako je u pitanju stara legenda koja se dugo pojavljuje u japanskoj narodnoj predaji samo je tek tada zapisana, a ufolozi vide crteže kao jasan dokaz posjeta izvanzemaljaca.

Slavljenje euharistije, 1600.

Na slici Venture Salimbenija Bog i Krist promatraju kraljevstvo nebesko. No neobična kugla koja je među njima, tvrde ufolozi, nevjerojatno liči na ruski Sputnjik, dodajući kako je previše sličnosti da bi to bila tek simbolična referenca. Glavni argument im je to što na kugli nema zvijezda – koje bi bile naslikane da kugla predstavlja svemir. Doduše, krajem 16. stoljeća već je bila prihvaćeno kako je Zemlja okrugla, a “antene od Sputnjika” su kistovi kojima Bog i Krist slikaju svijet kojim upravljaju.

Sveti Wolfgang i vrag 1475.

Austrijski renesansni slikar Michael Pacher na temelju predanja kako je sv. Wolfgang, kao regensburški biskup iz 10. st. nasamario vraga da mu sagradi crkvu. Teoretičari zavjere tvrde kako je na slici zapravo izvanzemaljac, usprkos atributima koji jasno označavaju vraga.

Krštenje krista 1710.

Povijesničarima je slika nizozemskog umjetnika Aerda De Geldera prilično jasna: nebesa su se otvorila, a Duh sveti u formi golubice sišao na Krista i osvijetlio ga. Ufolozi pak vide stvari malo drugačije: krug je očito leteći tanjur, koji lebdi nad Zemljom i šalje zraku. Kako piše portal Ancient Aliens: “Obzirom na De Gelderovu reputaciju kao jednog od vrhunskih umjetnika svog vremena, prilično je vjerojatno kako se ovo djelo mora shvatiti ozbiljno te da želi poručiti kako je Isus imao veze s izvanzemaljcima te vjerojatno i sam bio izvanzemaljaca”

Marija sa sv. Ivanom, 15. st.

Domenico Ghirlandaio prikazao je Mariju kako gleda na dvije bebe. Desno od glave naslikan je neobični objekt na nebu. Ufolozi tvrde kako je to nedvosmisleno NLO, a pastir (mali lik desno od Marijinog ramena) zaklanja rukom sunce i gleda u NLO, a Marija tijelom štiti bebe .

Nasca geoglifi, 6. st.

Na području današnjeg Perua, narod Nasca ostao je zapamćen po neobičnim i divovskim crtežima uklesanim u stijenu. Ufolouzi, naravno, ne prihvaćaju ideju da su stanovnici klesali neobične crteže kao dio religijskih i magijskih rituala, njima je posve očito kako su crteži jasna poruka izvanzemaljcima da dođu opet.