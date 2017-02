IMALI SU ISTE UČITELJE? ‘Drevno božanstvo Inka vjerojatno je vladar još drevnije napredne civilizacije’

Drevno božanstvo Inka, tvrde povjesničari, vjerojatno je vladar još drevnije napredne civilizacije, a jedna keramička zdjela pokazuje nevjerojatnu povezanost Amerike i Sumera i to barem 1000 godina prije Kolumba.

Legende o božanstvu Inka, Viracochi, su različite, ali u nekoliko prilično intrigantnih detalja su jedinstvene – sve spominju poplavu, sve spominju kako je poslije poplave učio ljude civilizaciji i najčudnije, imao je bradu koju Indijanci srednje Amerike nisu vidjeli sve do dolaska Kolumba. Ali, s bradom su prikazivani i božanstva Mezopotamije.

JEDNOSTAVNO NE BI SMIO POSTOJATI… Ovaj 250.000 godina star klin je dokaz drevnih izvanzemaljaca?

Bog koji je prema mitologiji Inka, ali i civilizacija prije njih, stvorio svijet, sunce pa čak i vrijeme, izašao je iz jezera Titicaca u vrijeme tame. Prvo je stvorio bezumne kamene divove udahnuvši život u stijene. No bio je nezadovoljan, uništio ih i pokušao s manjim kamenjem. Na kraju je otišao hodajući preko Pacifika, a vjerovalo se kako će se vratiti kada ponovo nastupe mračna vremena.



To božanstvo povezano i s konkvistadorima – zbog mita o bradatom božanstvu, Inke su 1549. Pedra Ciega de Leóna bogovski ugostili. No možda je još važnije što je na putu do Inka konkvistador nabasao na ruševine Tiahuanaca (Tiwanaca) najvažnije preteče Inka. Tiahuanaco je prastari pretkolumbovski grad u bolivijskim Andama. Nalazi se na zapadnim bolivijskim visoravnima u južnom dijelu bazena jezera Titicaca ( iz kojeg je prema mitu izašao Viracocha) . U početku je sagrađen kao jedan od brojnih gradova s malim hramovima oko 1200. pne, no oko 400. godine počinje dominirati okolicom i povezivati ih u centraliziranu cjelinu.

Tiahuanaco je doživio vrhunac oko 800. godine kada se rasprostirao na području od oko sam grad prostirao na šest četvornih kilometara s oko 70.000 kuća u kojima je živjelo oko 125.000 stanovnika.

Grad je počeo propadati u 11. stoljeću, a potpuni kolaps se dogodio u prvoj polovici 12. stoljeću. Znanstvenici ne mogu točno objasniti zašto – jedino u što su sigurni da ih nije uništio rat. Povjesničari nagađaju kako je grad propao zbog klimatskih promjena i kako je to bio temelj mita o poplavi. No o onome što su našli u u ruševinama ne usude se ni nagađati.

Među brojnim skulpturama više ima glave s crnačkim i bjelačkim crtama lica, a prema službenoj povijesti, prvi ljudi druge rase koje su vidjeli izvorni stanovnici Bolivije su konvistadori.

Još intrigantija je zdjela koju su arheolozi pronašli u hramu. Fuente Magna sadrži neobične napise koji neodoljivo podsjećaju na sumersko klinasto pismo i protosumerske hijeroglife. Povjesničari su oprezni, no pobornici drevnih izvanzemaljaca i drugih teorija koje tvrde kako je nekada na zemlji postojala drevna napredna civilizacija ističu kako je zdjela dokaz da su Sumerani i Tiahuanaca imali iste učitelje.