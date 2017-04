DUHOVI, FANTOMI, MISTERIOZNA BIĆA…: 10 najjezivijih paranormalnih pojava koje je potvrdila i policija

Policajci su školovani da se nose sa svakakvim prizorima. No niti najiskusniji nisu bili pripremljeni za paranormalne pojave kojima su svjedočili…

Ponekad kad odgovaraju na poziv, policajce dočeka nešto, u najmanju ruku, neobjašnjivo, a ponekad ne moraju niti otići iz postaje kako bi svjedočili nadnaravnim pojavama. Portal Listverse popisao je 10 najjezivijih susreta policajaca s paranormalnim.

1. Duh u postaji

Karl Romero mirno je dežurao u subotnju večer u policijskoj postaji Espanola u američkom Novom Meksiku 2014. Gledao je nadzorne kamere i sve je bilo u redu dok u predvorju nije spazio nešto neobično.



Ispočetka je mislio da je svijetla “mrlja” neki kukac blizu kamere. A onda je vidio da mrlja ima noge. Znao je da ne može biti čovjek, s obzirom na to da je postaja blokirana, a čovjek bi svakako aktivirao alarme.

Kada je sljedeći dan raportirao nadređenima što je vidio, većina mu je vjerovala. Neki šefovi i kolege su čak podijelili svoje jezive susrete, te rekli kako su čuli čudne, neobjašnjive zvukove. Neki su baš kao i Romero vidjeli čudne pojave u predvorju.

Televiziji koja se zainteresirala za pojave Romero je rekao kako misli da duh ima neke veze s neriješenim ubojstvima proteklih godina u tom području.

2. Skljupač duša

Policijski poručnik Frank Marra bio je jedan od policajaca koji je morao pregledavati ruševine WTC-a u rujnu 2001. Tek dvije godine kasnije, kada su se skupljala svjedočanstva o napadu na WTC, priznao je što je vidio tih dugih sati. Jedan od detektiva spomenuo je kako je čuo priče o staroj volonterki Crvenog križa. Žena im je nudila kavu i sendviče, kao što je Crveni križ činio tijekom Drugog svjetskog rata. Marra se sjetio kako je vidio crnu ženu odjevenu u uniformu Crvenog križa više puta tijekom njegove smjene na ruševinama. Držala je pladanj sa sendvičima, a nestala bi čim se trudio fokusirati. I drugi policajci su rekli kako su među ruševinama vidjeli “crnu sjenku”. Na kraju, Marra je posjetio medija i više ne sumnja da je vidio skupljača duša kojeg je vodio duh poginulih.

3. Poltergeist Enfielda

Ni po čemu obična kuća u Enfieldu je 1977. završila u svim vijestima. Peggy Hodgson je tvrdila kako je kuću opsjelo zlo biće. Njezina kći Janet rekla je kako se bratov krevet trese i vibrira. Iduće večeri, Hodgson je čula buku iz dječje sobe. Ušla je i vidjela komodu kako se miče, Ona i djeca nisu je mogli vratiti na mjesto. Čulo se i neobjašnjivo kuckanje, a Janet je levitirala iznad kreveta.

Slučaj je privukao pozornost tada poznatih istražitelja paranormalnog Eda i Lorraine Warren, no mnogi su tvrdili kako su Peggy i djeca sve izmislili. No tada je policajka Carolyn Heeps potpisala izjavu kako je vidjela paranormalne pojave u kući, kada su Hodgsonovi pozvali policiju. Među ostalim, rekla je kako je vidjela stolac koji levitira iznad poda i potom se sama pomakla više od metra. Ipak, policija je službeno zaključila kako ne može pomoći obitelji jer nema počinitelja koji bi kršio zakon.

4. Fantom u kazalištu

Zamjenik šerifa Dave Murphy bio je teški skeptik kada je u pitanju paranormalno. Sve dok nije 2012. radio u kazalištu Capitol u Salt Lake Cityju. Ono što su on i kolege iskusili, ponovio je i pred kamerama.

Vidio je crne sjene kako prolaze kroz zidove. Vrata su se počela zatvarati i dok je kazalište bilo potpuno prazno. Počeo je čuti i sablasne glasove i glazbu, a na kraju je vidio i sablast nasred pozornice. Jednom je bila toliko jasna da je mogao prepoznati ženu odjevenu kao na početku 20. stoljeća. Kaže kako je jednom prošla pored njega u kontrolnoj sobi u kojoj je tada radio. Kaže kako je bilo očito da su sjenke htjele da ode iz zgrade i čak su ga fizički napale.

I Blair Fuller, izvršni direktor Centra za umjetnost Salt Lake Cityja, doživio je paranormalna iskustva u toj zgradi. Kaže kako su se vrata dizala sama otvarala i zatvarala, kao i ladice u arhivi. Vjeruje kako zgradu opsjeda duh 17-godišnjeg vratara koji je poginuo u požaru kazališta 1947.

5. Bića Silbury Hilla

U srpnju 2009. policijski narednik izvan dužnosti vozio se uz Silbury Hill kada je vidio nešto što je izgledalo poput trojice forenzičara odjevenih u bijela zaštitna odijela kako stoje u polu i gledaju nešto na tlu. Stao je i shvatio da su sva trojica viša od dva metra i imaju plavu kosu. Kako im se približavao, čuo je zujanje statičkog elektriciteta po cijelom polju. Kada su ga “forenzičari” vidjeli kako im se približava pobjegli su, trčeći brže nego što bi i jedan čovjek mogao. Narednik tvrdi da su proučavali krugove u žitu koji su se pojavili nekoliko dana ranije.

Zbog paranormalnih aktivnosti, policajac je kontaktirao ufologe, Andrewa Russela i Colina Andrewsa, koji su nastavili istraživati područje. Lokalna policijska postaja nije htjela komentirati slučaj, no dvojica ufologa su uvjerena kako je policajac “vidio nešto što nije s ovoga svijeta”.

6. Misteriozni glas

Vozeći se kući sa svojom 18-mjesečnom kćerkicom Lilly, 25-godišnja Jennifer Groesbec udarila je u betonsku ogradu te uletjela u rijeku i prevrnula se. Tek 14 sati kasnije automobil je spazio ribič i smjesta pozvao policiju. Tyler Beddoes bio je jedan od prvih koji je došao na mjesto nesreće i kada je vidio ruku kroz prozor napola potopljenog automobila, zajedno s trojicom kolega smjesta je skočio u rijeku da pomogne eventualnim preživjelima. U tom trenutku, sva četvorica čula su ženski glas kako ih doziva. Nadljudskim naporom probili su se do automobila te vidjeli da je majka mrtva, i to već dulje vrijeme.

Lilly je visjela naopačke u svojoj sjedalici, na sreću iznad ledene vode. Ispočetka, policajci je nisu ni vidjeli, no čim su uspjeli pomaknuti automobil i vidjeli dijete, izvukli su je. Bila je u nesvijesti, no kapci su joj se trzali. Preživjela je zahvaljujući brzoj reakciji policajaca i hitne. Tek nakon što je sve bilo gotovo, policajci su se počeli pitati tko je bio ženski glas koji ih je dozivao, koji ih je dodatno motivirao da skoče u rijeku i vjerojatno spasio život maloj Lilly.

7. Don Decker i Sotona

Zatvorenika Dona Deckera su 1983. pustili kako bi mogao nazočiti djedovu pokopu. Prao je ruke u kupaonici na katu kuće u Stroudsburgu u američkoj Pennsylvaniji, kada je odjednom ošamućen pao na pod. Kada je došao sebi i spustio se u prizemlje, Bob Kieffer ga je pitao što mu se dogodilo, s obzirom na to da je vidio duboke posjekline na njegovim zapešćima. Decker mu je rekao kako je kolabirao i tvrdio da je vidio starca s nečim nalik kruni. Nedugo potom, počela je kapati voda sa stropa i zidova.

Kieffer je pozvao kućevlasnika, pretpostavljajući da je problem u vodovodnim cijevima. Kada je došao shvatili su kako su cijevi i slavine u drugom dijelu kuće i sasvim ispravne. U tom trenutku voda je počela curiti sa stropova poput kiše, a prodirala je i iz poda. Kieffer i gazda kuće vidjeli su Deckera koji je izgledao kao da je u transu i smjesta su pozvali policiju. To je samo pogoršalo stvari. Decker je počeo levitirati, a potom ga je nevidljiva sila počela bacati po sobi. Cijelo vrijeme su se pojavljivale nove ogrebotine po njegovu tijelu.

Policajci John Baujan i Richard Wolber su došli do kuće. Wolbert nije bio uvjeren da se išta neobično događa i otišao je bez da je podnio izvještaj. No Baujan je bio siguran da tu ima nešto više. Idući dan, dvojica drugih policajaca otišla su do kuće. William Davies i Joh Rundle tvrde kako su zatekli Deckera kojem je zlatni križ palio kožu. Zatvorenik je levitirao i nešto ga je bacalo sobom.

Kada su Deckera vratili u zatvor, neki policajci su tvrdili kako su vidjeli da se voda penje uz zidove njegove ćelije, a da se čuvarima na uniformi pojavila tekućina nalik na silikon. Policija je pozvala vodoinstalatera, no on je pobjegao čim je vidio što se događa. Većina policajaca uvjerena je kako je Deckera opsjeo sam Vrag.

8. Misterij šume Rendlesham

U tjednu između Božića i Nove godine 1980. James Penniston vidio je nešto čudno u šumi Rendlesham. Kako je bio šef osiguranja baze britanskog zrakoplovstva, vodio je istragu o zrakoplovnoj nesreći nakon što su počele stizati dojave o neobičnim pojavama i svjetlima. Ono što su on i dvojica drugih policajaca vidjeli nije ni najmanje bilo nalik na zrakoplovnu nesreću. Nepoznata trokutasta letjelica stajala je na tri noge, potpuno netaknuta. No postaje još bizarnije.

U službenom izvještaju, Penniston je opisao kako im je veza s radiostanicom bila prekinuta kad su se približili letjelici, plava i žuta svjetla su se reflektirala na površini letjelice. A zrak je pucketao od elektriciteta. Nakon što su izmijerili NLO i zabilježili oznake na njemu, svjetla na bočnim stranama su se pojačala i letjelica se bešumno digla s tla i poletjela nevjerojatnom brzinom.

Do tog trenutka na mjestu je bilo više od 80 policajaca i vojnika, a svima je zabranjeno da pričaju o onome što su vidjeli.

9. Demonska kuća u Indiani

Policajac je 2014. potvrdio svjedočanstva o ukletoj kući u Indiani, dodajući kako je uvjeren “da kuću drži nešto zlo”. Majka, Latoya Ammons, i baka, Rosa Campbell, tvrdile su da je troje njihove djece opsjednuto zlim entitetima zbog kojih levitiraju i hodaju unatraške uza zid. Govorile su i u misterioznim otiscima stopala koji su se pojavljivali u kući. Na kraju je snimljena i ova fotografija na kojoj je uhvaćena utvara na trijemu. Fotografiju je podijelila i policija. Na kraju se ispostavilo kako je slika lažna, no to nije razuvjerilo mnoge – policija, svećenici i socijalni radnici i dalje su tvrdili kako kućom vladaju demoni.

Vidovnjaci su se sjatili i ustvrdili da u kući boravi više od 200 demona i svi opsjedaju troje djece, zbog čega im oči iskaču, glas produbljuje, a na licu im je zlobni smiješak.

Obiteljski liječnik se nije složio i rekao je da djeca pokazuju znakove deluzije, ohrabreni svojom majkom. Nakratko su razdvojeni, no sada obitelj ponovo živi zajedno na drugog lokaciji. A ova kuća je uništena.

10. Frencyjevo proklestvo

Maurice “Frenchy” Theriault prošao je stravično djetinjstvo. Otac ga je zlostavljao, a pored toga je svjedočio užasu u staji. Stravičan događaj nikada nije potpuno rasvijetljen. Jedino što je poznato jest da je on morao sudjelovati. Kako je odrastao, Maurice je počeo primjećivati kako ima neke neobične sposobnosti, primjerice znao je stvari koje nikada nije učio, a imao je i nadljudsku snagu.

Otac ga je odgovorio od toga da ode u vojsku i nakon svađe se odselio. Konačno se skrasio u Massachusettsu i 1985. živio je na farmi sa suprugom. No nije mogao pobjeći svojoj mračnoj prošlosti. Posvuda po kući počela se pojavljivati krv, a par je počeo čuti glasove i vidjeti stvari koji su neobjašnjivo nestale. Onda su počeli izbijati neobjašnjivi požari na farmi. Maurice je na kraju uzeo sve oružje u kući i odnio ga šerifu. Strahovao je za svoju i sigurnost svoje žene.

No paranormalne pojave su se nastavile. Frenchy bi bio u jednoj sobi, da bi se odjednom stvorio pored svoje supruge u drugoj. Kad je žena pokušala razgovarati s njim odjednom bi nestao i ponovno se pojavio u sobi u kojoj je bio. On sam je rekao kako je nikada nije ni napuštao… To je vidjelo više ljudi, uključujući i policajca iz obližnje postaje.

Na kraju su pozvali Eda i Lorraine Warenn, istraživače paranormalnog. No to je bilo previše i za njih pa su pozvali biskupa kako bi izveo egzorcizam.