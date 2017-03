DOLAZE PO NAS! Iznad trgovačkog centra snimljen sablasni oblak, na Twitteru izbila prava panika

Nakon što su vidjeli fotografiju oblaka koja izgleda kao zloglasni Dementor iz Harry Pottera, građani su počeli objavljivati fotografije i na Twitteru, u nadi da će im netko odgovoriti je li riječ o stvarnom ili editiranom prizoru.

Oblak s fotografija dug je oko 100 metara i tamniji je od oblaka koji su preplavili ostatak neba, a prizor možete pogledati ovdje. Mislite li da se radi o stvarnom ili lažnom prizoru?

Which one of you potterheads unleashed a dementor at Mukuba Mall??😩



"Kitwe isnt safe anymore"

😂😂😂😂 https://t.co/RgE7LhDoYN—

Demure_lingling💋 (@mizz_linah_baby) March 02, 2017