DEVETORICA NEIMENOVANIH: Tajno društvo još prije 2000 godina otkrilo tajnu gravitacije, izvanzemaljaca…

U Indiji, već dugo postoji legenda o tajnoj organizaciji starijoj od 2000 godina koja upravlja svijetom, no Devetorica neimenovanih su mnogo više od samo legende…

Društvo Devetorice neimenovanih (nepoznatih) osnovao je 226 pne indijski car Ašoka Veliki, unuk Čandragupte, cara koji je ujedinio Indiju (i zaustavio Aleksandra Makedonskog te porazio Seleukide, njegove najmoćnije nasljednike).

Ašoka je bio prilično zabrinut hoće li uspjeti očuvati djedovo nasljeđe. Strahovao je da se za njegove vladavine Indija ponovo rascjepka u sukobljena kraljevstva te je žestoko reagirao na pobunu na području između Kalkute i Madrasa. Njegova vojska je premoćno pobijedila pobunjenike i pobila više od 100.000 kalinganskih ratnika te deportirala i razmjestila više od 150.000 seljana.

I sam Ašoka je ostao zgrožen pokoljem. Car koji je prešao na budizam ( i zaslužan je za širenje te religije ne samo u Indiji nego i u Tibetu, Kini, Nepalu…) nakon rata potpuno se odrekao nasilja te posvetio svoju vladavinu toleranciji. Iako je bio uvjereni vegetarijanac, podanicima nije zabranjivao meso; niti je kao budist zabranjivao hinduizam ili bilo koje druge religije (jedino što je zabranjivao bio je alkohol).



Želio pokoriti srca i duh, a ne tijelo

Možda i najvažnije odustao je od pokušaja da pokori sve pobunjene ljude, objavljujući kako je “jedino pravo osvajanje ono ljudskih srca, slijedeći zakone dužnosti i pobožnosti, jer njegovo Sveto Veličanstvo čezne za time da sva živa bića uživaju sigurnost, mir i sreći i da mogu živjeti onako kako žele”.

Kako bi spriječio da ljudi svoje znanje i domišljatost koriste za rat, devetorici ljudi povjerio je zadatak da prikupe, sistematiziraju i razvijaju znanje. Pozvao je devetoro najučenijih ljudi carstva, a iz sigurnosnih razloga njihova imena ostala su tajna. Oni su osnovali tajno društvo Devetorice neimenovanih.

Glavni zadatak bio je skupljanje svog znanja, od prirodoslovlja do filozofije; od medicine do sociologije, no možda najvažnije je to što je samo njima bio povjeren pristup i razvijanje tehnologije koja može rezultirati uništavanjem. Kako bi bili što učinkovitiji, svakome od Devetorice bila je povjerena jedna knjiga, jedno područje na kojem je radio. Kada više nije mogao (zbog starosti ili smrti) birao bi se novi član. No ukupno, broj članova društva bio je uvijek devet. Tako je društvo funkcioniralo više od 2000 godina.

O sadržaju knjiga dugo se nagađalo. Talbot Mundy je 1923 objavio knjigu s popisom kojeg su uglavnom svi prihvatili.

1. Propaganda

Prva knjiga bavila se psihološkim ratovanjem. “Najopasnija od svih znanosti je ona koja oblikuje masovno mišljenje jer svakom omogućuje da upravlja cijelom svijetom” piše u knjizi.

2. Fiziologija

Druga knjiga bavi se ljudskim tijelom. Navodno opisuje kako ubiti čovjeka jednim jedinim dodirom. Taj ‘dodir smrti’ navodno blokira impuls u živcima i šalje ga u suprotnom pravcu. Misli se kako je japanski judo nastao od dijela informacija iz ove knjige koji su “procurili”

3. Mikrobiologija

Biotehnologija i mikrobiologija navodno su predmet treće knjige.

4. Alkemija

Pretvorba materijala. osobito metala u zlato. Prema nekim izvorima, priča se kako hramovi i vjerski redovi zaduženi za pomaganje siromašnima u vrijeme velikih suša dobivali “velike količine zlata od tajnog izvora”

5. Komunikacija

Peta knjiga bavi se svim vrstama i sredstvima komunikacije – zemaljskim i izvanzemaljskim, implicirajući kako su Devetorica znali za izvanzemaljce a možda i komunicirali s njima.

6. Gravitacija

Ne samo da su opisane tajne gravitacije, nego i precizne upute kako napraviti vimane- svemirske letjelice koje se spominju u drevnim vedama,

7. Kozmogonija

Opisuje nastanak svijeta te sadašnje stanje svemira.

8. Svjetlo

Osma knjiga bavi se prirodom svjetla te kako ga pretvoriti u oružje.

9. Sociologija

Posljednja knjiga predviđa evoluciju društava te kako predvidjeti njihovo propadanje.

Mit ili istina?

Ašoka je vrlo vjerojatno (gotovo sigurno) tražio od devet neimenovanih ljudi da skupe i sistematiziraju znanje, osobito ono vezano uz ratovanje. U to vrijeme su i drugi vladari radili slične stvari. Ipak, malo je vjerojatno da je takvo društvo preživjelo 2000. godina, a još manje da bez trunke moderne tehnologije kontroliraju svijet iz skrovitog kutka Indije, procjenjuje Ancient origins.