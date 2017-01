BOŽIĆNI HOROR: ‘Osjetio sam da me netko gleda, postavio sam kamere i užasnuo kada sam pregledao snimke’

Kada stvari u stanu padaju uglavnom se krivi dijete, ljubimac ili propuh. No kad stvari polete, i sve snimi kamera, krivca treba tražiti u paranormalnom.

Rusty Johnson uoči Božića počeo je primjećivati neobične pojave. Neke stvari nisu bile na mjestu, a kaže i kako je “osjetio da ga netko gleda” prenosi Daily Mail.

USRED BIJELA DANA, I TO U KATEDRALI: Snimio duh redovnika iz 11. stoljeća koji mu se obratio

Prvu snimku iz svog, kako kaže, opsjednutog stana u Sjevernoj Karolini, Johnson je je objavio 12. prosinca.



No ubrzo je postalo još gore

U snimkama koje je objavio 19., 24., i 27. prosinca vide se uistinu zastrašujuće stvari. Boce, kuhinjski privor i papiri koji lete bez ikakvog povoda.

Kaže kako se paranormalne aktivnosti događaju prvenstveno u kuhinji pa je tamo postavio kameru.

“Ponovo sam našao neke stvari na čudnim mjestima i odlučio sam pregledati snimke. Prestravile su me. Možda sam paranoičan, ali osjećao sam se kao da me netko ili nešto promatra. Osjetio sam njegovu prisutnost i prošli su me trnci. Ubrzo potom imao sam najstrašniji osjećaj ikad i neki intenzivni bijes koji me prožimao idućih pola sata. Nikako ga ne mogu objasniti jer nemam razloga za ljutnju”, piše Johnson.

Sada već gubi strpljenje i razum, kaže kako je pokušao i paliti kadulju, samo ne zna je li time možda samo razbjesnio duha. Korisnici mu savjetuju molitve, no on je već odlučio – u veljači se seli iz stana.