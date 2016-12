ARS NOTORIA KRALJA SOLOMONA: Drevni tekst otkriva kako do supermoći, ali posljedice su strašne

Solomonova Ars Notoria onima koji ju savladaju, daje “znanje akademije” – elokventnost, savršeno pamćenje i mudrost., no posljedice su bile puno strašnije.

Ars Notoria je srednjovjekovni grimorij koji pripada tzv. Salomonovom ciklusu. Najstariji poznati rukopis potječe iz 13. stoljeća, a moguće je i da je starijeg postanka, budući da je zasnovan na starijim izvorima, piše Ancient origins.

KLJUČ PAKLA METATRONA: Jedan od zadnjih kompletnih priručnika za crnu magiju

Za razliku od ostalih grimoira, koji se bave magičnim napicima, čarolijama ili demonima, Ars Notoria donosi molitve i oratorije koji jačaju mentalnu snagu, tražeći od Boga savršeno pamćenje.



“Ars notorija je otkrivena Solomonu od Najvišeg Stvaratelja. U ime Svetog i Nedjeljivog Trojstva, bijaše savladao Sveto umijeće spoznaje, otkriveno Solomonu, koje je Svevišnji prenio preko svetih anđela Solomonu na oltaru Hrama; tada je u kratko vrijeme znao svu umjetnost i znanost, i duhovnu i mehaničku, sa svim znanjima i svojstvima. U jednom trenu mu je usađena sva mudrost, da zbori svete misterije i najsvetije riječi” među ostalim stoji u knjizi.

Vizije demona i noćne more

Molitve i čarobne riječi u knjizi pisane su na više jezika, među ostalim hebrejskom, grčkom i latinskom. Knjiga je “recept” te tvrdi da će onaj tko slijedi točno određeni redoslijed molitvi, meditacija i vizualizacija dobiti neograničeno znanje.

No rijetki pojedinci koji su pokušali savladati “Zloglasno umijeće” dobili su upravo suprotne rezultate. John od Morignya, redovnik iz 14 stoljeća pobožno je pokušao pratiti upute Ars Notorije. No umjesto znanja i mudrosti, dobio je noćne more, vizije demona i opsjednuće. Kasnije je napisao svoju knjigu, Libor Visonum, u kojoj upozorava ljude da se klone Ars Notorije.