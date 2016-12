ALIENI NAŠIH (PRA)BAKA: 10 starih i zaboravljenih izvještaja o viđenjima NLO-a

Iz mnogih drevnih mitova mogu se isčitati viđenja NLO-a. Tek kada se pismenost i obrazovanje dovoljno proširilo, a o neobjašnjivim svjetlima počele pisati novine, ljudi su počeli i drugačije razmišljati i fenomene prestali pripisivati božanskim intervencijima.

Bili stvarni li ne, bila u pitanju masovna histerija ili stvani NLO-i, izvještaji o neobičnim svijetlima krajem 19. i početkom 20. stolječa svakako označavaju prekretnicu. Sve više ljudi za neobične pojave počelo je tražiti razumna objašenja. No ponekad ih nije bilo… Listverse je popisao 10 najistaknutijih starih izvještaja o neobičnim svijetlima.

1.Leteća ‘kubanska’ svjetla

“Letito je iznad San Josea” pisalo je velikim slovima na naslovnici novina u San Franciscu 1896. Svjedoci su tvrdili kako su vidjeli brod koji lebdi iznad San Josea. Jedan je pričao o “neobičnim svjetlima” koja su brzo dolazila s istoka, a potom brzo promijenila smijer prema jugozapadu, pa jugu pa jugoistoku. Tada su nestali iza obzora. No drugi mještanin daleko bizarnije je objasnio svijetleći objekt. “Imao je par krila koja su neprestano mahala, ali ne naprijed nazad kao kod ptice nego više gore dolje. Nekoliko metara ispod visjela je kugla crvenog svjetla koja je osvjetljavanja donji dio broda i slala zrake daleko niže.” Broj ljudi koji su tvrdili da su vidjeli NLO je rastao, a onda se oglasio i ministar pravosuđa W.H.H. Hart koji je rekao da je posrijedi “jedinstveni izum čivjeka koji živi u Kubi”. Obećao je mještanima da će isposlovati da letjelica bude izložena u muzeju. I tu je priča stala, bez ikakvih daljnjih objašnjenja.



2.Nisu vjerovali Indijancima, pa…

Kada su prije više od sto godina novine Herald izvijestile o svjedočanstvima Indijanaca koji su tvrdili da su vidjeli osvijetljeni balon, Amerikanci su sve pripisali “mašti divljaka koja radi prekovremeno” jer nije bio zabilježen nikakav let balonom. No promijenili su priču kada je istom fenomenu svjedočio bijeli muškarac. Gospodin Fitzgerald i njegova partnerica vidjeli su “neobično svjetlo po svemu sudeći pričvršćeno za divovski balon”. Gledali su ga sat vremena dok nije nestao u dnevnom svjetlu.

Prema službenim podacima, u to vrijeme nije bilo nikakvih balona koji su letjeli tim područjem.

3.Rasplesana svjetla

Kako su novine počele pisati o neobičnim svjetlima, sve više ljudi je počelo promatrati nebo. Često nisu vidjeli ništa i popljuvali ideju o NLO-ima, ponekad su vidjeli nešto što se ne može objasniti, a ponekad su se us**li od straha zbog nečega što će se kasnije objasniti. Upravo to se dogodilo 1897. stanovnicima američke prijestolnice. Vidjeli “neobična svjetla blizo obzora na sjeverozapadu”. Zapanjila su ih jer su “divlje plesala i skakala”, što nikako nisu mogli objasniti.

No kada su gradske vlasti počele istraživati fenomen brzo su došle do objašnjenja: vidjeli su odraz mjesečine na električnim žicama koji se vidi u točno određenom trenutku”.

4.Polarna svjetlost – nad New Yorkom?!

Neobična svjetla koje su Njujorčani vidjeli u proljeće 1898. počela su oko 8:45 uvečer. Došla su i istoka, i putovala porema jugu iako su u određenim trenucima izgledala kao da su točno nad gradom. Lebdjela su jednolično, bez naglih stajanja i kretanja, i povremeno su nestajala i ponovno se pojavljivala. I potom su nestala. Neki su tvrdili da je u pitanju polarna svjetlost, no osim što je prilično nevjerojatno da bi se pojavila na toj zemljopisnoj širini, ono koji su vidjeli i svjetla i polarnu svjetlost rekli su da nisu ni približno slična. I druga razumna objašnjenja, od balona do zepelina (konstruiranog tri godine prije u Njemačkoj) pala su u vodu.

5.’Čudo da se išta vidi kroz smog’

Svjetlo toliko snažno da se može vidjeti kroz maglu i dim velelegrada na prijelazu 19. u 20 stoljeće? U izvještaju o neobičnoj pojavi nad Chicagom ne nedostaje humora.

“Zamjetno uzbuđenje izazvalo je neobično svjetlo koje se pojavilo na nebu. Uzbuđenje je vjerojatno izatvano fenomenom da se išta može vidjeti kroz dim Chicaga” No ironičan ton bio je prilično uobičajen za izvještavanje prije sto godina. Svjedočanstva ne otkrivaju je li svjetlo lebdjelo na mjestu ili se kretalo.

6. Tjeskobna svjetla

U kasno ljeto 1903. točno iznad Marquetta u Michiganu pojavilo se neobično svjetlo. Malo je stajalo, a potom počelo kružiti nad gradom “i postajalo sjajnije pa sporo blijedilo dok nije bio vrlo nisko nad gradom i potpuno nestalo”. Mještani su govorili kako nisu nikada vidjeli išta slično, pa je malo vjerojatno da je u pitanju polarna svjetlost. Isti fenomem se je malo poslije viđen u 25 kilometara udaljenom gradiću Ishpemingu. Novine su pisale o tome kako su “svjetla izazvala priličnu tjeskobu” kod stanovnika. Nikakvih naknadnih objašenjanja nije bilo.

7. Sukob generacija

Prilično neobičan izvještaj iz 1909. piše o ” neobičnom svjetlu veličine kovanice od jedne kune (10 centi) držane na udaljenosti ruke” na nebu sjeveroistočno od Phoenixa u Arizoni. Svjetlo je “išlo naprijed-nazad i potom ostalo stajati na mjestu”. Fenomen je počeo u 7:46 i trajao šest minuta. U članku se nagađalo kako je možda riječ o kometu koji se “zapleo u zemljinu atmosferu baš kao što se muha zaplete u paukovu mrežu”. Neki su smatrali da je riječ o Betlehemskoj zvijezdi, no bila je na potpuno krivom mjestu da bi mogao biti Halleyev komet. No novine se nisu libile prenijeti još nevjerojatnija objašenjenja “Mlađe genetracije misle da je u pitanju svjetiljka nasukanog aeronauta koji je usidrio svoj nebeski brod za kaktus zbog jakog vjetra”.

8. Ratna paranoja

Do 1916. Amerikanci su svako malo javljali o njemačkim cepelinima u raznim dijelovima SAD-a. Nikakvi zapisi o njemačkoj invaziji na SAD ne postoje no cepelini su jedina razumna stvar kojom su si ljudi mogli objasniti neobjašnjive pojave na nebu.

U Subburyju u Pennsylvaniji ljudi su vidjeli neobično svjetlo a novine su pisale “kako se strahovalo da bi pojava mogla značiti da iznad grada lebdi njemački cepelin”.

No, kako su jedne novine istaknule: “uza svo dužno poštovanje prema važnosti Sunburyja u Pennsylvaniji, zašto bi Kaiser želio napasti to mjesto, a ne neko koje proizvodi municiju za saveznike”. No zbog svih priča o njemačkoj invaziji, nije se puno prostora posvetilo originalnom fenomenu koji je ostao neobjašnjen.

9. Spektakl

Ujesen 1919. stanovnici Sunnyburna u Pennsyvaniji doživjeli su spektakularan ligh-show. Novine su pisale o “bljeskovima svjetla nalik na plašt-munje (tip groma između dva oblaka), a tri minute kasnije se pojavila vatrena kugla velika poput punog mjeseca”. Fenomen je prvi put uočen oko 20 sati i nastavio se u “intervalima od pet minuta”. Vatrena kugla pojavila bi se na nekoliko sekundi prije nego što bi se rasprsnula i nestala. Istu neobičnu pojavu stanovnici su vidjeli nekoliko dana ranje i ljeto prije toga. Kako bi pronašli što stoji iza light-showa, novinari su istražili elektrane i zrakoplovne tvrtke no nikavo razumno objašnjenje nisu našli.

10. Munja, komet ili nešto treće?

Misteriozna zelena svjetla po svemu sudeći se često pojavljuju, a jedno od prvih modernih svjedočanstava je opisano u proljeće 1921 u Oklahomi. Stanovnici su vidjeli “ogromno, zelenkasto svjetlo, koje je izgledalo da neki plin formiran u kuglu”. Svijetlo je trajalo 15-ak minuta. No današnji meterolozi tvrde kako su u pitanju ili kometi koji su sagorjevali u atmosferi ili kuglaste munje.