10 NAJLUĐIH TEORIJA ZAVJERE: Titanic nikada nije isplovio, potpunu katastrofu u Černobilu spriječio je NLO, a španjolska je gripa izmišljena

Neke teorije zavjere nikada ne umiru. Unatoč dokazanim činjenicama koje ih pobijaju neki ljudi jednostavno ne žele prestati vjerovati da još nešto postoji u pozadini nekih od najstrašnijih događaja u povijesti. Portal Listverse sastavio je popis od deset teorija zavjere o velikim povijesnim tragedijama od kojih ljudi ne odustaju.

10. Titanic nikada nije potonuo

Najveća pomorska tragedija za koju zna čitav svijet, a koja se dogodila prije 105 godina, jedan je od povijesnih događaja koji se i danas nerijetko nađe na popisu teorija zavjera. Velik i moćan prekooceanci brod udario je u santu leda što je izazvalo požar i curenje vode koji su na koncu doveli do potonuća broda. Priča je koja je nebrojeno puta opjevana, a poslužila je i kao scenarij za oscarovski film. No, ima onih koji tvrde kao nije bilo tako te da Titanic nikada nije potonuo.

Prema toj teoriji, brod koji je 10 travnja 1912. isplovio iz luke Southampton nije bio Titanic već njegov sestrinjski brod Olympic, a cijela prevara bila je dijelom veće i dobro razrađene prevare s osiguranjem koju je osmislio vlasnik poznate britanske pomorske kompanije ‘White Star Line’, J.P. Morgan.

Samo nekoliko mjeseci od prve plovidbe 1911. godine, Olympic su zadesile dvije pomorske nesreće u kojima je brod navodno pretrpio nepopravljivu štetu zbog koje se financijska kompanija White Star Line nalazila u velikim financijskim problemima. Prema teoriji u kojoj Titanic nikada nije potonuo, ove dvije grdosije bile su zamijenjene, te je Olympic isplovio pod imenom Titanic dok je pravi Titanic nastavio ploviti pod imenom Olympic.

Ovu je teoriju istražio Robin Gardiner te je opisao u svojoj knjizi iz 1998. godine, ‘Titanic: Brod koji nikada nije potonuo?’. Tvrdi da postoje fotografije na kojima se nalazi Olympic te je jasno vidljivo da ima 16 ulaza dok je Titanic imao 14 ulaza na brod. Fotografije su to snimljene prilikom predstavljanja jednog i drugog broda. Na fotografiji isplovljavanja Titanica brod je imao 16 ulaza zbog čega su brojni teoretičari zavjera odmah poslumnjali u autentičnost broda. Gardiner je u svojoj knjizi napisao i kako su postojale glasine koje su se širile među radnicima o prijevarama s osiguranjem, zbog čega je velik broj njih odbio ponudu za posao na Titanicu. Još jedan ‘dokazi’ ove zavjere je i popis putnika koji su u posljednji čas odustali od plovidbe Titanicom. Među tim sretnicima nalazilo se i ime samog J.P. Morgana.

9. NLO spriječio eksploziju u Černobilu

Sigurnosno ispitivanje černobilske nuklearne elektrane u travnju 1986. sasvim se sigurno nije odvijalo prema planu. U noći 25. na 26. travnja eksplodirao je reaktor u nuklearki Černobil, a broj ljudskih žrtava ostao je nepoznat do danas. Razlozi nesreće su opisani kao fatalna kombinacija ljudske greške i nepouzdane tehnologije.

U večernjim satima 25. travnja 1986, krenulo se u izvođenje testa kojim bi se utvrdilo koliko dugo turbine mogu nastaviti s vrtnjom i proizvoditi energiju ako bi se isključio vanjski izvor napajanja strujom. Bio je to opasan test, ali već je i ranije bio izvođen. Kao dio priprema, posada je isključila nekoliko bitnih kontrolnih sistema, a među njima i mehanizam za automatsko isključivanje reaktora u slučaju incidenta. Nešto poslije 1 sat ujutro, 26. travnja, dotok rashladne vode je opao, i snaga reaktora je počela rasti. U 1:23 sati, operater je odlučio zaustaviti reaktor, dok je ovaj radio u režimu niske snage. Domino efekt prethodnih grešaka je izazvao iznenadan skok snage reaktora i katastrofalnu eksploziju vodene pare, koja je tisuću tona težak krov na zaštitnoj zgradi reaktora potrgala u komadiće. Neke od 211 kontrolnih šipki su se rastopile, izazivajući tako drugu eksploziju, čiji uzrok je još uvijek razlog neslaganja među stručnjacima, a koja je izbacila fragmente radioaktivnog goriva iz srca reaktora i dozvolila da zrak prodre unutra i zapali nekoliko tona grafitnih blokova.

Kad grafit jednom počne gorjeti, praktično ga je nemoguće ugasiti. Devet dana i 5.000 tona pijeska, bora, dolomita, gline i olova koji su izbacivani iz helikoptera bili su potrebni za gašenje. Zabrinjavajući poremećaji atmosferske radijacije su primijećeni tisućama kilometara daleko.

Sreća u nesreći je što četvrti generator, koji je sadržavao oko 180 tona obogaćenog urana, nije eksplodirao. Dvije godine nakon katastrofe pojavile su se prve teorije zavjera nakon što su se javili ljudi koji su vidjeli NLO kako lebdni nad četvrtim generatorom. Lebdio je nad jedinicom gotovor šest sati, a tijekom tih šest satirazina zračenja smanjena je za četiri puta. Ovi očevici vjeruju da je NLO bio jedini razlog zbog kojeg je generator uništen toplinskim eksplozijama umjesto eksplozijom.

8. Tsunami s Indijskog oceana posljedica je nuklearnog eksperimenta

Čini se kako ni prirodne nepogode ne mogu proći bez dodatnog preispitivanja i bez popratnih teorija zavjere. U nedjelju, 26. prosinca 2004. svijet je iznenadila vijest o tragičnom događaju koji je zahvatio južnu Aziju. Tsunami koji je usmrtio više od 150 000 ljudi južne Azije posljedica je potresa čiji je epicentar zabilježen oko 250 km sjeveroistočno od indonezijskog otoka Sumatra od kuda se val kružno širio prema obalama Šri Lanke, Indonezije, Bangladeša, Tajlanda i ostalih susjednih država Bengalskog zaljeva.

Barem tako tvrde znanstvenici.

Teorija suprotna od one koju zagovara znanost, teorija koja je duboko ukorijenjena u muslimansku zajednicu, tvrdi da je tsunami zapravo rezultat nuklearnog eksperimenta Indije koju su podržali SAD i Izrael. U to je vrijeme nekoliko novina izvijestilo da je Indija kupila nuklearnu tehnologiju iz navedenih zemalja i eksperimentirala s ‘uništavanjem’ ili ‘istrijebljavanjem’ visoko naseljenih područja. Najveći broj smrtnih slučajeva dogodio se u gusto naseljenim muslimanskim područjima jugoistočne Azije. Činjenica je to koja je samo ojačala ovu teoriju zavjere.

7. Izljev nafte u Meksičkom zaljevu izazvali ‘Eko-teroristi’

Izljev nafte u Meksičkom zaljevu, odnosno eksplozija na Deepwater Horizonu koja se dogodila 2010. godine, uzburkala je strasti diljem svijeta osobito kod onih koji brinu o ekologiji i čija je zadaća spasiti Zemlju pod svaku cijenu. Ova velika katastrofa nagnala je velik broj volontera da se uključe i pomognu oko čišćenja okolnih područja kako se katastrofa ne bi proširila na divljinu i njezine životinje.

Ova katastrofa dovela je do brojnih teorija zavjere među kojima se najviše raširila ona prema kojoj su izljevanje velike količine nafte prouzročili takozvani ‘eko-teroristi’ ili ‘eko-borci’ koji su izazvali eksploziju na Deepwater Horizonu u znak prosvjeda zbog bušenja u blizini obale te zbog naftne industrije u cijelosti. Dodatni zamah za ovu teorijju dala je naredba amweričkog predsjednika Baracka Obame koji je na područje poslao specijalni SWAT tim. Poznato je da se SWAT tim šalje na područja na kojima je ustanovljena teroristička prijetnja.

Druge teorije zavjera uključuju umješanost Sjeverne Koreje koja je napala naftni prsten nekom vrstom torpeda, potom se spominju i Rusi koji su navodno na taj način željeli poslati jasnu poruku američkoj administraciji. Tu je i teorija prema kojoj je američka vlada sama prouzročila ovu katastrofu kao i ona prema kojoj je ovo znak da se Bog ljuti na Ameriku zbog toga što je okrenula leđa Izraelu i Ujedinjenim narodima.

6. Pad zrakoplova na letu 587 bio je namjerno izazvan

Dva mjeseca od jedne od najvećih tragedija modernog doba, napada na WTC i 11. rujna, dogodila se još jedna velika tragedija za koju mnogi smatraju kako se zapravo nije dogodilo ono u što nas pokušava uvjeriti američka vlada.

Američki zrakoplov na letu 587, Airbus A300, srušio se samo nekoliko trenutaka nakon polijetanja iz zračne luke JFK. Avion je sletio u Belle Harbor u Queensu, a u ovoj tragediji preminulo je 265 osoba. Uzrok nesreće, prema službenom izvješću, su turbulencije koje je proizveo zrakoplov koji se nalazio u blizini zbog kojih je pilot morao ručno upravljati zrakoplovom. Zbog oštrog rukovođenja kontrolnim kormilarom stabilizator je puknuo nakon čega je došlo do pada zrakoplova. U izvješću stoji kako su se oba motora, kao i rep zrakoplova otkinuli prije finalnog pada.

Nekoliko dana nakon pada zrakoplova na internetu s pojavila teorija koju je iznio Geoff Metcalf koji je napisao kako smatra da pad ovog zrakoplova nikako ne može biti nesretni slučaj. Njegovu teoriju potvrdili su brojni drugi stručnjaci.

Metcalf je napisao kako je zrakoplov sabotiran, a sa svojom je teorijom otišao poznatom stručnjaku za avionske nesreće i iskusnom pilotu, koji je istu potvrdio. Iskusni pilot kazao je kako nikada do sada nije čuo da je zrakoplovu prije pada otpao rep zajedno sa oba motora. U svojoj objavi, Metcalf je također spomenuo izjave očevidaca koji tvrde da su prije pada zrakoplova vidjeli požar na trupu zrakoplova, na dijelu prije repne sekcije te na predjelu motora. Metcalf je napisao kako je svoje mišljenje predstavio još jednom iskusnom pilotu koji je također odbacio navode iz službenog izvješća nazvavši ih ‘nevjerojatnima’.

5. Bijela udovica ubijena je tijekom napada na trgovački centar u Keniji

Kao i kod svakog terorističkog napada ni onaj koji se 2013. dogodio u trgovačkom centru u Keniji nije prošao bez teorija zavjera. Iako je kenijska vlada izjavila kako su svi napadači koji su sudjelovali u napadu na Westgate Mall ubijeni, ubrzo su se pojavile teorije prema kojima je nekoliko napadača uspjelo pobjeći. Prema nekim teorijama u Westgate Mallu nije bilo taoca kako su to tvrdili mediji, a jedna od najgorih teorija je ona prema kojoj je kenijska vojska produljila opsadu kako bi pljačkala napuštene trgovine.

Kenijski ministar vanjskih poslova potaknuo je špakulacije prema kojima je u napadu ubijena i Bijela udovica, najtraženija teroristkinja na svijetu Samantha Lewthwaite, koja je bila jedan od napadača. Ministar je kazao kako je usmrćena i jedna žena, britanske nacionalnosti, a koja se od prije nalazi na listi osumnjičenih i traženih terorista. Tom je izjavom još više zbunio javnost iz razloga što je ministar unutarnjih poslova, govoreći prije njega, kazao kako su svi napadači, svi muškarci, bili obučeni u žensku odjeću. Navodno su neki vojnici koji su obišli teren za Reuters kazali da je među napadačima koji su ubijeni, bila i jedna žena bijele puti.

Samantha Lewthwaite, odnosno Bijela udovica sumnjiči se za sudjelovanje u terorističkom napadu 7/7 u Londonu 2005. godine, navodno se uspela visoko na ljestvici terorističke skupine al-Šabab povezane s al-Kaidom te je navodno odgovorna za smrt više od 400 osoba. Nije viđena od 2011. godine kada je vješto pobjegla kenijskim vlastima.

4. Masakr u Port Arturu je lažiran

U travnju 1996., 28-godišnji Martin Bryant otputovao je iz svog doma u New Townu u Port Arthur u otočnoj saveznoj australskoj državi Tasmaniji. Dolaskom u pansion, malo prije podneva, ušao je u prostorije te ubio vlasnike. Zatim je otputovao u povijesni grad Port Arthur u kojem je pucao na ljude po ulici. Potom je ušao u kafić, pa suvenirnicu te izašao na parkiralište. Neprestano pucajući. 35 ljudi izgubilo je svoje živote.

Mnogi vjeruju da je ovaj događaj bio unaprijed isplaniran što potvrđuje nekoliko iskaza. Nekoliko osoba tvrdilo je kako su oni na višim pozicijama u Port Arturu znali što će se dogoditi i to čak nekoliko dana unaprijed. U tom je trenutku u gradiću bio organiziran seminar, odnosno svjetska konferencija za medije zbog koje je velik dio novinara bio prisutan, a lokalna je bolnica Royal Hobart navodno dva dana u naprijed bila pripremljena na reakciju za hitne slučajeve

Teoretičari zavjere također smatraju da je napad planiran isključivo u svrhu uvođenja zakona o držanju oružja u Tasmaniji. Početkom 2017., 21 godinu nakon pucnjave, kandidat stranke Jedna nacija, Peter Rogers, zaradio je mnoge kritike na komentar u kojem je naglasio kako je pucnjava u Port Arthuru bila unaprijed planirana.

3. Španjolsku gripu prouzročila su cjepiva

Pandemija gripe koja je harala 1918. godine trajala je dvije godine te usmrtila milijune diljem svijeta, uglavnom mlađih odraslih osoba koje su do tada bile u potpunosti zdrave. Prema nekim podacima, virus je izbrisao oko pet posto svjetske populacije u tom trenutku. No prema teorijama zavjera, virusa uopće nije bilo. Ljudi koji su umrli pod krinkom virusa zapravo su bili otrovani kombinacijom cjepiva i infekcija

Mnogi vjeruju da su vojnici u Fort Dixu 1918. bili zaraženi tom cjepivom ‘bombom’, ali da nikad nisu imali svinjsku gripu. Ova teorija zavjere također tvrdi da je bolest bila raširena sedam puta više među cijepljenim vojnicima nego među civilima Koji su se odbili cijepiti. Priče o cerebralnoj paralizi koja je pogodila velik broj vojnika povećala je snagu ove teorije jer je poznato da je takav tip paralize nuspojava trovanja cjepivom.

2. Nasip kod New Orleansa je bumbardiran

Razorna snaga uragana Katrina koji je uzrokovao puknuće New Orleans nasipa na nekoliko mjesta dovela je do poplave oko 70 posto gradskog područja. Uragan spada među pet najsmrtonosnijih u povijesti SAD-a, a smatra se da su teže povrede nastale zbog propadanja tla zahvaćenog poplavom. No stanovnici devetog okruga imaju drugačiju teoriju o nastanku velike poplave koja je prouzročila smrt najmanje 1245 osoba. Neki od njih svjedočili su događajima kojima se nitko nije nadao.

Dio stanovnika devetog okruga, prije nego je voda počela ulaziti u grad, svjedočili su razornim ekslozijama koje su nazvali sredstvom za masovno čišćenje i genocid. Louis Farrakhan, vođa Islamske nacije i redatelj filma ‘Spike Lee’ također je kazao kako podržava ovu teoriju koju su predstavili stanovnici. Kazao je kako se ne bi čudio da se jednog dana dokaže da je krajnji cilj ovog nehumanog čina bilo etničko čišćenje i pokušaj ‘uklanjanja’ crnačkog stanovništva s područja New Orleansa.

Ovoj teoriji u prilog ide još jedan nemili događaj koji se dogodio na nasipu u New Orleansu. Nasip je 1927. bombardiran kako bi se očuvali neki dijelovi grada. Zbog lokacija koje su bombardirane poplavljene su uglavnom četvrti u kojima živi crnačko stanovništvo.

1. HAARP je glavni krivac za potres na Haitiju

Program aktivnog auroralnog istraživanja visoke frekvencije, poznatiji kao HAARP, američki je civilni i vojni istraživački program pri kojem se rabe visoko frekventni radio valovi za istraživanje gornjih dijelova zemljine atmosfere koji ne prestaje biti središte mnogih teorija zavjere poput onih da je upravo HAARP uzročnik velikih prirodnih katastrofa. Postoje teorije ne samo da je zaslužan za promjenu vremena već i one koje tvrde da nam kontrolira um. Stoga ne treba čuditi da su pobornice teorija zavjere za potres na Haitiju koji se dogodio 2010. godine okrivili HAARP.

U to je vrijeme venezuelanski čelnik, Hugo Chavez, javno iznio svoje uvjerenje u to da se HAARP ili njemu sličan program mogu upotrijebiti kao tektonsko oružje da prouzroče potres. Ubrzo se u medijima pojavila priča da je upravo HAARP odgovoran za potres na Haitiju. Drugi teoretičari zavjera pak vjeruju da SAD provodi testove kojima pokušava kontrolirati vrijeme i klinu općenito. Navodno su neki testovi pošli po zlu jer je taj potres zapravo trebao pogoditi Itan, a ne Haiti.