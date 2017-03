10 MISTERIOZNIH OTKRIĆA: Ovi predmeti i mjesta još uvijek zadaju glavobolje arheolozima

Bez arheoloških zagonetki, istraživači ne bi imali baš puno posla. Srećom za arheologe, poznati se predmeti pojavljuju tamo gdje ne bi trebalo dok se nepoznati predmeti ponekad pojave kao jedan te vrste, iznimno pažljivo stvoreni, ali bez prave svrhe. Civilizacije su napuštale napredne gradove bez razloga, a ponekad su arheolozi pronalazili neobična blaga ili zlato.

Donosimo deset misterioznih predmeta koji su začudili i arheologe koji su ih pronašli:

10. Izrešetani vrč

Ova glinena vaza iz kanadskog muzeja iza sebe ostavlja više pitanja od 180 komada, u koliko je pronađena. Kad su ju restaurirali, otkriveno je da je i napravljena – s rupama.

Pohrana hrane ili tekućine u ovakvom vrču ne bi bila dobra ideja. Rupa na dnu znači da se ovaj predmet nije mogao koristiti niti kao lampa, a ne podsjeća ni na bilo kakve do sad poznate posude za životinje. Arheolozi u Arheološkom muzeju u Ontariu konzultirali su rimske stručnjake za keramiku, no nitko im nije znao reći što ovaj predmet predstavlja. Još je jedna misterija kako je uopće došao do tog muzeja. Moguće je da je iskopan u 1950-ima u Londonu, na području koje je prije 1800 godina bilo rimski teritorij.



9. Predmet s Aljaske

2011. je tim sa Sveučilišta u Coloradu istraživao prapovijesne klimatske promjene kad su naišli na ovaj neobičan predmet. Našli su ga u tisuću godina staroj eskimskoj nastambi na Aljasci.

Stoljećima stariji brončani predmet od kuće u kojoj je pronađen, nalikuje malenoj kopči za remen. Neobično je i to da je rpedmet, čini se, napravljen u kalupu. Ako je tako, radi se o jedinom antiknom predmetu od bronce pronađenom na Aljasci. Izgleda poput slomljenog prstena pričvršćenog na pravokutni okvir s kožnim remenom. Kako se bronca nikad nije kovala na Aljasci, predmet je morao doći s nekog drugog mjesta.

Najvjerojatnije je da je proizveden u istočnoj Aziji. Istraživači još uvijek nisu sigurni niti odakle dolazi niti koja mu je bila upotreba.

8. Kameni jezik

Tijekom trećeg ili četvrtog stoljeća, jedno je selo u Velikoj Britaniji održalo bizarni ritual ukopa. 1991. su arheolozi kopali nalazište u Northamptonshireu i pronašli jedan kostur koji jeod svih 35 tijela ležao licem prema zemlji. To nije bilo toliko neobično, no ono što je arheologe iznenadilo bio je jezik pornađenog muškarca, koji je imao tridesetak godina kad je umro. Čini se da mu je jezik bio odrezan i zamijenjen plosnatim kamenom.

Takva je praksa nepoznata arheolozima, no pretpostavljaju da se možda radilo o nekakvoj vrsti kazne. Zasad nema poznatih rimskih zakona koji su propisivali rezanje jezika, no i u nekim drugim su grobnicama uz kosti pronađeni određeni predmeti. Uglavnom su glave zamijenjene kamenjem ili nekakvim posudama. Stručnjaci nagađaju da su mogla postojati dva razloga za stavljanje kamena umjesto dijela tijela: jedan je mogao biti taj kako bi se prilikom ukopa čovjeka ‘upotpunilo’, a drugi možda i nije baš tako dobronamjeran – možda mu je cilj bio spriječiti nekoga da ikad više postane cjelovit i potpun.

7. Jordanski zid

1948. je jedan britanski diplomat leteći iznad Jordana primijetio zid koji odvaja selo. Ta misterija nije riješena do današnjeg dana. Radi se o ruševini dugoj 150 kilometara. Zid je izgrađen iz smjera sjever-sjeveroistok prema smjeru jug-jugoistok, a na njemu se vide ostaci oko 100 tornjeva, a ima i neke dijelove paralelne s drugima.

Istraživači još ne znaju tko ga je mogao izgraditi i koja mu je bila svrha. Previše je kratak i nizak da bi držao barbare podalje. Visina mu je tek jedan metar.

6. Misteriozne kovanice

Početko otkriće nije izazvalo previše uzbuđenja. 2016. se tijekom iskopavanja starinskog japanskog dvorca pronađeno 10 kovanica. Istraživači kod Okinawe su mislili da se radi o modernim, samo prljavim kovanicama od jednog centa koje su tamo ostavili američki vojnici. Kada su ih dobro isprali, shvatili su da je riječ o stranim kovanicama, ali vrlo starinskim. Datirale su između 300. i 400. godine. To je izazvalo veliku nevjericu pa su japanski stručnjaci odmah posumnjali da ih je iz zabave netko sakrio tamo. Naime, dvorac Katsuren izgrađen je između 13. i 14. stoljeća.

Kad su odbacili i tu ideju, stručnjaci su skenirali površinu kovanica i otkrili rimska slova i crteže na njima. No rješenje nije tako jednostavno da bi se moglo povezati te dvije kulture. Arheolozi ne vjeruju da je postojao direktni kontakt između tog dvorca i Rimskog carstva. To je ostavilo otvorena pitanja o tome kako i zašto su brončane kovanice završile u Okinawi, s obzirom da istočnoazijski trgovci također nisu koristili zapadni novac.

5. Lavovi iz Karakiza

Stanovnici turskog grada Karakiza upozorili su znanstvenike 2001. na drevni kamenolom u blizini. Tamo je pronađena granitna skulptura lava u prirodnoj veličini. Lav je nekoć bio pričvršćen na drugu mačku, no lokalno vjerovanje da ti spomenici skrivaju tajno blago dovelo je do toga da su ih raznijeli dinamitom kako bi pronašli blago. Pritom je samo jedna skulptura lava preživjela.

Ova 3.200 godina stara skulptura datira iz vremena kad je azijski lav, koji je sada u Turskoj izumrla vrsta, još postojao. Druga skulptura lava pronađena je sjeveroistočno od grada Karakiza, a nju je isklesao drugi autor.

4. Danske spirale

Svaki arheolog amater sanja o velikom pronalasku. Prije nekoliko godina, upravo se to dogodilo nekima od njih kad su u Danskoj detektorima metala pronašli zlato. To je otkriće nadmašilo sva njihova očekivanja. Pronašli su zlato iz razdoblja 700. -900. godine prije Krista. Bile su to spirale tanke poput kose i duge oko 2.5 centimetra. Pronađeno je oko dvije tisuće takvih spirala, i to između krznenih i drvenih fragmenata, što znači da je blago zakopano vjerojatno u luksuznoj kutiji. Što su te spirale značile i za što su se koristile, nije sasvim poznato pa je razvijeno nekoliko teorija.

3. Jeruzalemski ‘V’

Postoji nalazište u Jeruzalemu koje je toliko misteriozno da ni sami arheolozi ne znaju što bi s njim. Smješteno u istočnom dijelu grada, izliveno je od najstarijih stijena u Jeruzalemu. Nedavno su tamo pronađene tri brazde urezane u vapnenački pod. Imaju savršen oblik slova V, uzorak je dubok oko 5 centimetara, a dug oko 50 centimetara.

Prema tamo pronađenim uzorcima keramike, da se naslutiti da je kompleks korišten oko 800. godine prije Krista, no čini se da je nastao prije oko 3.000 godina. Ne zna se koja je bila svrha tog kompleksa.

Te su prostorije bile izgrađene oko tamošnjeg jedinog prirodnog izvora. U jednoj su prostoriji pronađeni tragovi nečega što podsjeća na poganske religije. Jedna sto godina stara karta koju je pronašao jedan britanski istraživač također prikazuje slovo V u podzemnom tunelu.

2. Nestali stanovnici

Teško je vjerovati da nije moguće identificirati kulturu koja je iza sebe ostavila čitave gradove. Kultura koja je danas poznata kao civilizacija doline Inda pojavila se prije 4.500 godina i odgovorna je za ruševine Harappe i Mohenjo Dara u Pakistanu. Ti su ljudi tisuću godina napredovali, trgovali su s obližnjom Mezopotamijom i imali razvijeno urbano planiranje. Mohenjo Daro je dokaz toga. Gotovo je svaka kuća tada imala pravu odvodnju i kupaonicu, a ulice su bile organizirane u pravilnom obliku, dok je sam grad imao komplicirani sustav odvodnje. Nisu pronađeni znakovi kraljevskih ili vjerskih zgrada.

Grad je bio bogat, velik i među najvažnijima u blizini. Zbog čega je izumro i grad i cijela civilizacija doline Inda, ostaje zagonetka.

1.Golanska struktura

Smatra se jednom od najmisterioznijih struktura na Bliskom istoku. Drevni kameni spomenik najprije je primijećen iz zraka 1967. godine. Arheolozi koji su provodili istraživanja na Golanskoj visoravni pronašli su dio zemlje smješten između Sirije i Izraela, na kojem je bilo pet krugova jedan unutar drugoga.

Vanjski je krug širok 152 metra. Pokazalo se da je struktura 5.000 godina stara i da nalikuje na Stonehengeu u Engleskoj. Gotovo kao labirint, Golanska se struktura sastoji od bazaltnih stijena ukupne mase više od 40.000 tona.

U središtu se nalazi velika grobnica. Osim što je struktura služila kao grobnica, moguće je da je imala i neko astrološko značenje. Istraživači su otkrili da se oba solsticija u godini poravnavaju s prazninama u zidovima. Možda nikad neće biti poznata namjera onih koji su ovu strukturu izgradili.