Trčali poljem, a onda je iz vode iskočilo što?!

Djeca u Kambodži išla su poljem kako bi lovila puževe. A onda su naišla na nešto puno veće. No to ih nije smelo – lovina je lovina, a to što je veća od njih…

Yotube kanal koji je objavio snimku neustrašivih mališana obiluje snimkama djece koja se igraju zmijama trostruko većima od njih.