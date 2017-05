JE LI OVO NAJGORI MLADOŽENJA IKAD? Izgledao je kao da nožem reže njega, a ne svadbenu tortu

Ona je o ovom trenutku vjerojatno maštala od djetinjstva, a on, sudeći po izrazu lica, nikada nije ni maštao.

Na Mrežu je procurila snimka ovih uprvo vjenčanih “sretnih” mladenaca iz Azerbajdžana.

Dok je ona rezala golemu svadbenu tortu, on je svojim izrazima lica davao do znanja da mu je, najblaže rečeno, sve to bezveze. Mogao je makar odglumiti da je sretan – napisao je netko na društvenim mrežama.

Ali ne, jedini znak života ovaj ‘najgori mladoženja ikad’ pokazao je tek nakon što je, nevoljko progutavši komad torte iz njezinih ruku, namignuo nekom svom pajdašu.