ZVIJEZDE SLAŽU JELOVNIK: Tko se tješi hranom, a tko za mršavljenje treba samo piti više čaja

Zvijezde vam mogu pomoći smršavjeti, spriječiti bolesti…

OK, sav posao ćete morati napraviti sami, ali Zodijak vam može poslužiti kao vodič uz kojeg ćete lakše osmisliti prehranu uz koju ćete gubiti kilorame, i smanjiti rizik od probavnih problema.

Ovan

Metabolizam vam je ubrzan, uvijek ste u pokretu i ne volite da gubite vrijeme na pripremanje hrane. Zbog vaše užurbanosti rijetko imate problema s viškom kilograma, no iz istog razloga znate podleći nezdravoj, brzoj hrani.



S vremena na vrijeme ipak bi bilo dobro da uravnotežite prehranu, a od dijeta birajte one koje će brzo dati rezultate: jedite manje i češće, osobito povrtna variva, a umjesto čipsa grickajte orašaste plodove, celer, i bademe. I da, ne zaboravite na đumbir koji će vam umiriti želudac i ubrzati probavu.

Bik

OK, s jedne strane ste najveći hedonist Zodijaka i uživanje u hrani lako vas može dovesti do problema, no s druge strane ste nevjerojatno tvrdoglavi, pa jednom kada krenete ustrajat ćete u dijeti.

Glavni problem vam je usporeni metabolizam pa izbjegavajte noćne obroke, i pijte više vode kako biste ubrzali probavu. Kada ogladnite, uzmite voće, svježe ili suho, dijetalni jogurt ili kuhano jaje.

Blizanci

Nemate vremena ni strpljenja za kuhanje, dinamični ste i brzi, pa vas ne drži mjesto. Teško usvajate zdrave navike u prehrani, volite isprobavati razne dijete, ali brzo odustajete čak i ako ima rezultata. Jedite što više svježeg voća i povrća.

No, kao najdruštvenijem znaku Zodijaka možda je najbolji savjet da što češće jedete u društvu – tako ćete više uživati u hrani, ali i manje pojesti.

Rak

Zbog čestih promjena raspoloženja,prečesto se tješite hranom, pa ste skloni i oscilacijama težine. Čuvajte se emocionalnog prejedanja – radije se utješite knjigom, filmom ili, najbolje, društvom. Kako ne biste pokleknuli, možda je najbolje da napravite tjedni jelovnik i držite ga se.

Lav

Gurman ste, ali ipak znate kada se morate zaustaviti. Umjesto klasične dijete i odricanja od hrane, radije pozornost obratite na svježe i zdrave namirnice. Također, vašoj prirodi bi možda više odgovaralo intenzivniji treninzi, pa eventualni višak sagorite vježbanjem – najbolje trčanjem u kojem se možete natjecati is drugima i sa sobom.

Djevica

Hrana vam nikako ne sjeda kada ste pod stresom, nervozni ili neispavani. A onda jednom kad dođete sebi, poharate hladnjak. Jedite češće, manje obroke u kojima prevladavaju žitarice, bademi, mahunarke.

Osim linije tako ćete pomoći spriječiti žgaravicu i čir na želucu koji je česta bolja vašeg znaka.

Vaga

Uspjeh dijete u vašem slučaju najviše ovisi od podrške partnera, prijatelja i okoline. Kao dodatnu motivaciju iskoristite svoj urođeni osjećaj za stil i eleganciju te što ćete sve moći odjenuti. Na meniju bi vam se što češće trebali naći riba i svježe povrće.

Škorpion

Pristupite dijeti i prehrani kao što biste pristupili osvetama: uporno, proračunato i sa spektakularnim rezultatima. Lakše nego mnogi, vi možete strpljivo čekati rezultate pa je najvažnija stvar da ubrzate metabolizam a u tome će vam pomoći biljni čajevi i mnogo vode između obroka.

Izbjegavajte crveno meso, čokoladu, šećer, sol i alkohol.

Strijelac

Višak kilograma kod vas je najčešće posljedica obilnih porcija koje ne potrošite koliko god se mnogo krećete. Jedite namirnice bogate kalcijem, žitarice i mliječne proizvode.

Jarac

Niste ljubitelj dijeta, ali kao malo tko u stanju ste potpuno promijeniti način prehrane. Metabolizam vam je usporen, zato obavezno doručkujte i redovno jedite, prije svega nemasno meso i ribu i povrće.

Vodenjak

Volite promijene pa ćete lakše izdržati raznolike dijete umjesto dosadnih koje propisuju samo jedni namirnicu. Možda se najbolje posavjetujetovati s nutricionistom koji će vam pomoći osmisliti jelovnik.

Ribe

Ne podnosite dijete – ili se prejedate ili izgladnjujete, a apetit vam raste s emotivnim problemima. Potrudite se da pijete više vode i jedete svježe salate, ribu i voće. Pokušajte uvijek jesti u isto vrijeme, a bademe i lješnjake uvijek nosite sa sobom.