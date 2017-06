ZA SUNCOSTAJ EROS NE MIRUJE: Lavovi skaču na djevojke u ljetnim haljinama, a Blizanci se nadaju erotskoj sveoplodnji

Stiže nam ljetni solsticij. Najduži dan, i najkraća noć. Sunce ulazi u astrološki znak Raka. Ljetnim solsticijem slavimo Sunce, Život i Ljubav, još od prapovijesti.

Ako pogledamo u nebo, Sunce se okreće oko Zemlje, i to je ono što je važno. Ovoljetni suncostaj naglašeno će nas seksualno aktivirati, uz plodnu Veneru i potentni Pluton u trigonu. Ovo je aspekt fatalnosti od koje se ne može pobjeći. Kozmobioeros uživancija za popunavanje emocionalne praznine? Zašto ne. Povratak k Izvoru, izlaz je iz nesklada i spas od dezintegracije.

Ovnovi nisu u reprezentativnoj seks formi, ali nisu ni za odbacit. Trenutno ste prosječni, a vječno želite biti prvi i najbolji. Možete se osloniti na Saturna, na vlastito strpljenje. Svuda oko vas vrišti seksipil, a vi suhi? Do 21. srpnja, ništa nećete umočiti.



Lavovi se pale na djevojke u ljetnim haljinama. U nježnoj ste i romantičnoj fazi razvoja. I Lavice su zrele za sveobuhvatno maženje, i jako su darežljive. Dosadno vam je i prevruće. Na hladno se istuširajte s Ribom, i osvježenje vam je neizbježno.

Strijelci obavljaju jako važan posao, dubinski rade na sebi. Nije vam lako, ali za utjehu, najgore je iza vas. Kogagod vam slijedećeg karma donese, kvalitetnije ćete ga voljeti. Do tada, izvježbajte samodisciplinu, i ne seksajte se samo zbog seksanja.

Bikovi su rasplesani u krevetu. Jako je sretan onaj tko vas (ovih dana) ima. Sočna ste voćka breskvica. Ljetna ste kiša. Zdrav ste šećer. Jarci su slani, žilavi, probitačni, materijalno dobrostojeći, i najkvalitetniji su vam „materijal“ za nježno intimiziranje.

Djevice više razmšljaju o hrani i poslu, nego o ljubavi. Sve je to ljubav, ali živa je istina da bi vam dobro došao sportski seks. Pojavit će se zgodan lik u vašoj omiljenoj fitness teretani. Možda se krenete zajedno rastezati. Seks je najzdravija gimnastika.

Jarci su previše nervozni i premalo opušteni, za normalnu seksualnu aktivnost. U ljubavi vam se ponavlja scenarij krivog srastanja. Vaša energetska vibracija privlači slično istu. To vam je to. Dok se ne smirite, ništa od spektakularnog razmnožavanja.

Blizanci su iznova prodisali. Napeto aspektiran Saturn, u opoziciji s vašim Suncem rođenja, pošteno vas je prodrmao. A da li vas je i urazumio, vrijeme će pokazat. Gotovo je s kočenjem, stisnite gas. Život je nektar. Sudjelujte u erotskoj sveoplodnji.

Vage su pasivno agresivne. Imate skladno položenog Jupitera, ali vam Mars kvari raspoloženje. U sadašnjem trenutku postojanja, solo status vam je najbolja ljubavna opcija. Strpite se do kraja srpnja. Tada će vas vatreni Lavovi početi skidati očima.

Vodenjaci su nezavisni od svih, ili se hrabro bore za bolji svijet. Ekstremizam vam je u krvi. U sveopćem međuljudskom kaosu, ne snalazite se baš najbolje. Slobodno odustanite od depresivne samoizolacije. Ljubite, grlite, mazite se. Zaslužili ste ljubav.

Rakovi su adrenalinski nabrijani, i pucaju od samozadovoljstva. Otvorile su vam se zgodne karte u ljubavi, ali igra je tek započela. Ljeto dugo traje, a vaš temperament je osjetilno nestabilan. Tko se s vama seksa, mokar je do gole kože. Vodeni ste stvor.

Škorpioni se zavlače drugima pod kožu. Djelujete potkožno, a i tuđu dušu znate opsjesti i zaluditi. Takvi ste, magično fatalni, od rođenja. Podzemna ste rijeka strasti. Jedino vas Djevica racionalno detektira. Djeva vas i u krevetu jako fino amortizira.

Ribama se život izokrenuo naglavačke, a sve otkad su zaljubljene i voljene. Erotski ste procvali, a kako i ne biste, s obzirom na strastvene okolnosti. Noćni ste tip, a on(a) dnevni? Seksate se u zoru i sumrak. Slijedite ritam prirode. Čisto savršenstvo.