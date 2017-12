VELIKI NET.HR-ov GODIŠNJI HOROSKOP: Pogledajte što vam zvijezde predviđaju za 2018.

Veliki „planetarni igrači“ Jupiter i Saturn, svaki u svom domicilnom znakovlju, dat će najsnažniji ‘kozmički pečat’ sveljudskoj evoluciji u novonadolazećih 365 zemaljskih dana. Jupiter i Saturn svojim „obrtajima i spajanjima“ stvaraju povijest čovječanstva, i ta je istina (Betlehemska zvijezda…) mudracIma poznata od pamtivijeka!

Saturn u Jarcu je prima materija, iskonska sebičnost, izvorišta sirovina, trovanje prirode zbog hiperprofita, površno viđenje stvarnosti, surovi kapitalizam bez ljudskog lica, hladna znanost bez srca, kosti na kojima se njišemo, zubi s kojima grizemo! Druga strana medalje zapadnog materijalnog bogatstva je bijeda i podjarmljenost mnogih naroda. Na ovoj je planeti sve isprepleteno, i svi snosimo odgovornost za patnju u svijetu.

Jupiter u Strijelcu mudri je prosvjetitelj erudita, duhovni vodič, milost i pravda, nada u božansko spasenje, vjera u dobrotu i pozitivu, vatrena strelica ljudskog duha odapeta u nebesa, najširi mogući pogled u univerzum. Sve dok čovjek ne nauči cijeniti čovječanstvo, ni jedna druga stvar neće naći svoju pravu cijenu.

Vladarstva, Saturna u zemljanom Jarcu (od prosinca 2017 do prosinca 2020) i Jupitera (od studenog 2018 do studenog 2019) u vatrenom Strijelcu, važna su uvertira za njihovu Veliku konjunkciju (prosinac 2020) u zračnom znaku Vodenjaka. Od prosinca 2020 mozak će nam drugačije disati, misli će nam letjeti preko neba, razbudit će se svjetska svijest. Ljudi svih vjera i svih životnih smjerova, svih mogućih društvenih položaja doživljavati će zajedno duboke unutrašnje promjene. Svekoliko ljudstvo jednoga je roda. Budimo čvrsti, vjerni svojoj najunutarnjijoj prirodi.

I Republika Hrvatska će 2020 iznenada početi „dolaziti k sebi“, jer će steći pravu punoljetnu zrelost u 29-oj (Saturnov povratak) godini svoje opstojnosti. Tada negdje kolektivno ćemo postajati svjesniji vlastitih originalnih vrijednosti i našeg „sigurnog mjesta“ pod suncem. Duhovi prošlosti u nama, napokon će se umi(ov)riti. Stvarati ćemo novi mentalitet zajedništva. I „egzistencijalno prognana“ mladost početi će nam se vraćati…

Upotrijebimo svu svoju vještinu i uložimo sav svoj trud kako bi promicali dobrobit i napredak društva. Ni jedno društvo ne može naći svoje ispunjenje, ni jedan društveni ideal ne može sazrijeti, ako se prvo ne rascvjeta čovječji duh.

KARDINALNI znakovi

(početak godišnjih doba)

Ovnove će cijelo vrijeme blokirati i ograničavati Saturn, i tek će u mjesecu studenom dočekati spasonosno Jupiterovo oslobađanje po duhu svetome. Dobro će vam doći „iskustvo kočenja“ u životu, da se u miru pošteno zbrojite. Privremeni „izlazak“ Urana iz Ovna (od lipnja do studenog 2018), dodatna je potvrda vašeg (dugonamjeravanog) smirivanja i uvlačenja k sebi pod kožu. U ljubavi ćete biti najjači i najljepši one naredne godine, u siječnju i veljači 2019.

Rakovi se trebaju zdušno pripremati na nezgodnotešku godinu, u kojoj će im puno toga postati jasnije, i to na bolne i otrežnjavajuće načine. Ako uspijete uskladiti obiteljske i poslovne teme i sadržaje, osjećati ćete se pobjedonosno. Ozbiljne i odgovorne ljubavne zadaće morati ćete porješavati tijekom proljeća, u svibnju i lipnju. Jupiter će vas sve do studenog, nesebično darivati voljom i energijom. Pazite da nakon studenog, ne nastane nepotrebni potop!

Vage se neće imati čemu previše veseliti u godini novoj, i to se posebno odnosi na vas koji ste u nikakvom kontaktu s bivšom ljubavi, a još tiho patite za njim ili za njom. Saturn će vam uredno rušiti samopouzdanje, i morate hrabro djelovati i držati do sebe, da biste nastavili uspravno hodati. Umjetnicima među vama kapati će fina lovica na račun, sve do kasne jeseni. Vaša originalna djela bit će prepoznata i priznata u široj javnosti, i pošteno plaćena.

Jarci znaju na čemu su, svoji su na svome. Autoritet ste sami sebi, a i drugima. Saturn i Pluton u Jarcu, uz dodatni vjetar u leđa od strane Jupitera, činiti će vas poslovno učinkovitim i financijski (nikad dosta novaca) relativno zadovoljnim. Osim dionica i kredita, zanimate se i za povijest. Predvodnik ste i glasnogovornik konzervativaca. Ako niste član nijedne stranke, što se čeka? Politička karijera idealno bi vam dobrodošla u sadašnjem trenutku postojanja.

FIKSNI znakovi

(sredina godišnjih doba)

Bikovi imaju „prenapuhanog“ Jupitera u opoziciji, i „dobro raspoloženog“ Saturna u trigonu s natalnim Suncem. Malo slatko, pa malo gorko, i baš tako nekako se trenutno i osjećate? Venera će vam uprihoditi novaca i opskrbiti će vas s ljepotom i ljubavlju, u travnju, u srpnju, i onda još i cijelu jesen. Dakle, imati ćete i love i ljubavi. Što vam još nedostaje za potpunu sreću? Dobrog zdravlja. Tko vam brani da krenete usvajati zdrave navike? Lijenost! Uzdravlje.

Lavovi se nadimlju od sebeljublja i ponosa. Vaša natjecateljska pohlepa za raskošjem i upadljiva rastrošnost neće nailaziti na odobravanje okolnog svijeta i svemira. Ne budite rob svojih želja. Jupiter će vam postati sklon tek u studenom, i sve do tada nećete imati veliku potporu s nebesa. Od sredine svibnja do sredine kolovoza, imati ćete Marsa u opoziciji na natalno Sunce, a to vam je razdražljiva agresija. Klonite se sukoba. Mir, samo mir, om sai ram…

Škorpioni imaju pred sobom godinu iz snova. Sve će vam lako polaziti za rukom, možda čak i previše lako, pa ćete se totalno nepotrebno arogantno razbahatiti. Ne trošite vrijeme i energiju na skroz nevažne stvari. Sređujte sebi život na kreativno pozitivan način. Bolje kontrolirajte svoje paklene strasti. Fatalna ljubomora može ruinirati pa i skroz uništiti vašu (najljepšu) ljubavnu vezu. Svijest određuje kvalitetu života. Pazite da ne zastranite sa staze vrline.

Vodenjaci će se naći u pat poziciji, i neće znati kud bi sa sobom. Vaše stare ambicije su se rastočile, a nove još niste parafirali u mozgu. Najbolje godine tek su pred vama, i nemojte na predzadnjoj strepenici do sreće klonuti duhom. Saturn vam „gazi“ podsvijest. Jupiter vas uvlači u riskantne situacije. I Uran će vam tijekom ljeta okrenuti leđa. Možda vas nova ljubav spasi? Ona iz travnja, prosvijetljena! Istina je Bog koji sve štiti. Nema moćnijeg zaštitnika od istine.

PROMJENJIVI znakovi

(kraj godišnjih doba)

Blizanci će preferirati neutralne pozicije i uljudno će glumatati nesvrsrtane stranke u sveopćem ovozemaljskom kaosu. Ne bi se štel mešat? Ako sve to bude u službi vašeg razotkrivanja sebe samih, sve vam je unaprijed oprošteno. Od 24 travnja do 19 svibnja Venera će „letjeti“ vašim astrološkim nebom, i tada ćete biti najljepši od svih, a vrlo vjerojatno i najzaljubljeniji! Gledajte samo cestu pred sobom, koliko je dovoljno da izbjegnete sudare i posrtaje.

Djevica znaju praktično znanje, i s tim u vezi boljih od vas nema. Brojna planetarna vojska je na vašoj strani, s tendecijom daljnjeg ojačavajućeg utjecaja na vaš vrli djevičanski život. U travnju i svibnju, uz potporu egzaltiranog Marsa iz Jarca, imati ćete čeličnu volju. U studenom i prosincu, nježno će vas rastužiti egzaltirana Venera iz Riba. Umjesto da čeprkate za pogreškama drugih, tragajte za svojim vlastitima; iskorijenite ih, odbacite ih.

Strijelcima je pao kamen sa srca, jer ih je Saturn (konačno) ostavio na miru. Uskrsnuli ste, mentalno i emocionalno. U studenom 2018, vraća vam se vladar Jupiter u Strijelca, i vaš vatreni duh će se kreativno rasplamsati. Doći ćete k sebi u grandioznom stilu, putujući oko svijeta. Možda se i sretno zaljubite u nekom skroz dalekom i egzotičnom kraju. Najveću radost pričiniti će vam to što ćete uvidjeti da postajete velikodušniji i zadovoljniji čovjek veće ljubavi.

Ribama će se zvijezdice jako fino posložiti. Pronaći ćete spasonosno kopno u sebi, opet ćete imati (kakav takav) ego, huraaa! U godini 2018 trebali biste vrijedno i odgovorno stvarati temelje vlastite egzistencije, da bi vam potom, godinama unaprijed bilo bolje u životu. Krajem studenog i cijeli prosinac Mars će biti u Ribama, i tada će lako i brzo zaranjati u romantično bajkovita stanja i zbivanja. Oni kojima je do toga da žive u radosti, moraju uvijek činiti dobro.