SEKSI HOROSKOP ZA 2018.: Ovnovi su spremni za žestoko nabadanje, a i Bikicama će libido biti na vrhuncu

Seksa nam nikad dosta, ako smo pronatalitetni u glavi i hitrospretni među nog(ic)ama.

Dominantan utjecaj Saturna u Jarcu, ne nudi nagovještaj pretjeranog maženja i nezasitne nježnosti u godini novoj. Status, lova, svjetonazor, porijeklo imovine…, ljudi će spajati i razilaziti (uglavnom) iz neseksualnih razloga. Jupiterov tranzit kroz Škopiona, tajanstvena je sila i energija koja će nas veći dio godine „nemilosrdno gurati“ u ponore strasti. Mars će se dugo dugo zadržavati (od sredine svibnja do sredine studenog) u Vodenjaku, i rođeni u tom znaku bit će najomiljenija meta ljubolovaca i ljubolovkinja.

Travanj će svima nama biti najplodniji mjesec u svakom pogledu, pa i u spolno orgazmičkom. Krajem lipnja i početkom srpnja punomnogo će veza i odnosa popucati po šavovima. U kolovozu, s Venerom u Vagi, pošteno ćemo se nauživati golišave ljepote.Veći dio listopada i studenog Venera će se kretati unatrag, i tada ćemo biti retro raspoloženi i najskloniji kopanju po ljubavnoj prošlosti. Mnogi od nas će tek u studenom, kad Jupiter uđe u znak Strijelca, saznati gdje su i na čemu su s voljenom osobom. S Marsom u Ribama, prosinac će nam biti emocionalno najbajkovitiji, i tada ćemo najbrže skidati gaćice…

Ovnovi šilje rogove i samo gledaju gdje će koga podbosti. Čuvajte sebi leđa. Možda vas netko (neslučajem) „oplete otraga“ i pošteno razmontira. Ako vam se svidi, tražit ćete još. Ne, niste perverzni, sve je to prirodno i normalno u svijetu u kojem živimo. Ljudi se praskaju na sve moguće mile načine od pamtivijeka. Samo seks. A ljubav?

Lavovi ulaze u godinu nestabilnog življenja, uzdignutog repa. U zimsko doba seksate se najdražesnije. Kad se negdje s nekim toplo ušuškate, ne prekidate „zimski san“ sve do obostrane iznemoglosti. S Ribom, noge vam uvijek ostaju hladne. Strijelac vam je idealan za trajnožareći eros kraj kamina, a i za ljetno golo druženje.

Strijelci su se otrgnuli s lanca, i po mraku lutaju uokolo. Nova ljubavna svjetlost u očima zasjati će vam relativno kasno, tek u studenom. Do tada, uglavnom ćete šarati i tu i tamo nekoga (k sebi) strastveno prišarafiti. Ono što ćete najbolje obavljati, ulaganje je u vlastitu pamet. Već ste vi mudri, samo vam to drugi (pre)rijetko priznaju.

Bikovi se slade seksom dok se ne potroše, a nikad se ne istroše. Libido će vam biti redovito uspravan, a „najgori“ po tom pitanju bit ćete u travnju. I Bikicama se isto piše. Škorpioni su vam trn u oku, a i vi njima. I poslodavci Jarci su vam medeni, a volite i vrijedne Djeve. U prosincu ćete „kitit bor“, s čokoladnim jajcima, sram vas bilo.

Djevice su najljepše u kasno ljeto, slane i posunčane. Do ljeta je dug put, što će se zbivati dotad? Od ožujka do svibnja kuhati ćete i peglati. U kolovozu ćete krenuti na zasluženi odmor, i to je vaš epicentralni seks mjesec. Tada kreće vaše zaljubljivanje.

Jarci su čelični momci, i svaka ih djeva želi rukama izgrlit. I Jarice su „bombetine“, i nisu „materijal“ za svakoga, već samo za one izdašno najistrajnije. Travanj i svibanj, pa rujan, jel vam dosta žestokog seksa za 2018? Morate i posao radit, i kruh zaradit.

Blizanci iznova „pune akumulatore“, i vraćaju se u život. Ove „prošle“ godine nigdje vas nije bilo. Sada ćete sve lijepo nadoknaditi, i to s kamatama samozadovoljstva. Najljepši ćete biti u proljeće, tijekom ljeta, na jesen i po zimi. Jasno vam je, stalno ste zgodni i poželjni. A tko je jako lijep, leti kroz život, i seksa se i u privatnom avionu.

Vage su puno ljubavnih prilika propustili, i sada cvile. Bit će bolje, 2020. Šalimo se, naravno. Pa vi ste neubrani cvijetak, i strašno ste strašno seksi. Najljepši ćete biti u kolovozu. Imate skoro sve, samo vam još pokoje zrnce soli u glavi nedostaje. Sve će biti dobro. Voljet ćete i bit ćete voljeni. A seksanje će vam služiti kao začinsko bilje.

Vodenjaci su zimska stvorenja, i znaju ledeno otpiliti nekoga. I Jarci su vam slični. Siječanj vam neće ljubavno započeti. U veljači, za maškare, strastveno ćete se razdivljati. Zapalit ćete se za Vagu, i to još kako, i bez obzira kakve sve maske nosili. Kakav vam je ostatak godine? Struja struji, gori elektrika. Međunožno biciklirajuća.

Rakovi su opozitni sami sebi, i velike im probleme stvara vlastito nesuglasje. Zagledati ćete se u ograničenja, a ne u mogućnosti, i tu će biti početak i kraj svake priče. I onih intimno seksualnih. Vaš iskonski nagon za zbližavanjem i reprodukcijom, inspirirati će vas da savijete ljubavno gnijezdo. Ako ne u svibnju, u prosincu sigurno.

Škorpioni su sigurni u sebe, i mnogi se na njih lijepe. Neće vam biti lako probrati „najpoželjniju udavaču“, i često ćete upadati u strastveno ljubavne probleme, a ponajviše krajem ljeta. Kad se za rođendan pohvatate i „pokrevetate“ s Jarcem ili s Jaricom, sve će vam biti jasno i znati ćete koga želite. Klin se s klinom (nježno) izbija.

Ribe će u godini novoj biti nikad jače i djelotvornije. Sparkirati ćete se u mirnu i sigurnu ljubavnu luku, i nećete plivati i roniti uokolo. Potporu s nebesa imati ćete kontinuirano i malo toga će vam stvarati smetnje u životu. Najseksipilnije stvorenje na svijetu, i šire, bit ćete u travnju, i još i u prosincu. Crvena ste jagodica u šlagu na torti.