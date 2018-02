SEKSI HOROSKOP: Vrijeme je za generalno seks razmontiravanje

S Merkur i Marsom u sekstilu, praktični smo i precizni. Pitamo prava pitanja u pravo vrijeme. U najkraćim crticama, sportski smo raspoloženi „tehničari“ za generalno seks razmontiravanje.

Venera „skvadrirana“ s Jupiterom, ekstravagantni je luksuz i laskavi uspjeh s popratnim (lakomislenim) astronomskim troškovima. Ljubav zna biti (vrlo) skupa igračka!

Uz Veneru i „naelektrizirani“ Uran u sekstilu, skroz ćemo se raspustiti i potrgati s lanca. Ne svi, samo oni neodgovorno najslobodniji seksporn uživaoci među nama.





Ovnovi su vrijedni mravi, i svukud guraju pipke i ticala. Negdje će nešto urodit plodom, govori vam „eros teorija“ u glavi. Maškare su svuda uokolo. Osim u izlizanog Supermena, maskirate se u još nekog? Ludo vrijeme, fiju vi. Možda vam se seksi posreći.

Lav glumi da ne traži puno od života, a sanja sjaj i luksuz. Kiselo ste pokisli u srcu. Da vas nije pomrčina Mjeseca stresla i raštimala? Uskoro stiže i pomrčina Sunca. Kako ćete sve to preživjeti? Seksom i ljubavlju, to vam je najbolja opcija.

Strijelci su u vrlo dobrom razdoblju, i sada mogu u miru porješavati probleme iz prošlosti. Ako ste odnedavno „sretno“ rastavljeni, letite poput Pegaza – konja s krilima?! Svršavate od sreće kad vas obuzme jahačka strast, to vam je u „vatrenoj“ krvi.

Bikovi su grozno lelujavi po pitanju volje i raspoloženja. Vaš urođeni melankolični temperament ovih dana dolazi do punog izražaja. Ako ste u vezi ili braku s osobom rođenom u „zemljanom“ znaku Djevice ili Jarca, trenutno ste oboje za niš. Ni za seks.

Djevice se drže kilavo. Potreban vam je impuls „vatre“, da se trgnete i razbudite. Dobro bi vam došao i element „vode“, da se emocionalno osvježite. Od seksa nemate strašno velika očekivanja, jer ga ni ne upražnjavate i ne postoji. Ha, ha, ha.

Jarci strpljivo čekaju svojih (novih) ljubavnih pet minuta. Dok čekate, što točno radite? Zna se, sveopširno se samozadovoljavate. Vjera vam zabranjuje da „to“ sebi radite! Veliki grijeh, veliki. Seksualna energija je moćna sila, i s njom se nije za igrati.

Blizanci nisu najbolje volje, ali proći će ih. Mars vam je opozitan, i uglavnom ste razdražljivi i nestrpljivi. U krevetu „slamate protivnika“, i rijetko kad ste u „potčinjenom“ položaju. Višak energije? Ubadate višekratno i (skoro) svakodnevno.

Vage su fine dame, nema ljepših od vas. Nije vam potrebna šminka, jer ste prirodno prezgodni. Sada kada smo vas ishvalili, neizbježno slijede i špotancije. Ušli ste u novu vezu, a staru niste dovršili? Čim prije se „iskopčajte“ iz paralelseks slaloma.

Vodenjaci su ovih dana i tjedana privlačniji od svih nas ostalih. Dobro vam se piše u seksu i ljubavi. Vaše emocije su radoznale a misli druželjubive. Samo vas „specijalci vanzemaljci“ erotski interesiraju, i na svemirca ćete i naletjeti. Ako već možda niste….

Rakovi se traže, i nikako da se nađu. Posao vam nije nimalo lak. Kad jednog lijepog dana otkrijete tko ste, sve će vam se dalje lako odvijati u životu. Do tada, učite i školujte se. Slobodno se koji put i strastveno poseksate, ali glavu ne gubite!

Škorpioni su emocionalno zblokirani, i ne znaju što bi s „viškom nježnosti“ u okolnoj atmosferi. Kad preferirate samotnost, najbolje vas je pustiti na miru. Seksodrom vam nije najvažniji, ali će vam uskoro opet postati. Takav je život. Svi smo u ciklusima.

Ribe su nimfe i lolite. Život nije bajka i tu je problem. Ako ste natrčali na vrijednu i poštenu osobu, sreća vaša. Ako ste sami ili s pogrešnim tipom, još se školujete. Iz seksologije imate čistu peticu, a iz matematike jadnu dvojku. Popravite to i izravnajte.