SEKSI HOROSKOP: Vagama će popustiti sve moralne i seksualne kočnice, a Bikove najviše napaljuje miris novca

Nebeska harmonija između „zračne“ Venere u Blizancima i „vatrenog“ Marsa u Lavu, ukazuje na skladan protok ljubavne i seksualne energije.

Osjećati ćemo malo teškoća u izražavanju privrženosti drugima. Partner(ica) će nam značiti sve i spremno ćemo se posvećivati voljenoj osobi.

Dodatnu draž unositi će „kontakt“ između Venere i Urana, i uz impulsivno bujanje osjećaja uživati ćemo u razigranoj, strastvenoj i naelektriziranoj primopredaji nježnosti.





Ovnovi osjećaju veliku potrebu da budu hvaljeni i cijenjeni zbog svoje snage i energije. Rođeni osvajači, direktno pitaju, i često i dobivaju to što traže. Ako osobu koju ljubite već dobro znate, mogli biste imati problema sa seksualnom inspiracijom.

Lavovi su iz roda mačaka, i to onih divljih. No, ipak se ponekad nakon „obavljenog posla“ osjećate kao mačiji kašalj. On ili ona stalno vam nešto na sitno prigovara. i razumljiva je vaša želja da barem u krevetu pokažete svoju moć i „uništite protivnika“!

Strijelci su vjerni i odani, ali samo naizgled. Ako vam odnekud uleti ljubavnik ili ljubavnica iz najluđih snova, izgrarati ćete od strastvene želje za eksperimentalnim seksom. Prilika čini lopova. Sada možete sebi dokazati da niste kradljivac tuđeg srca.

Bikovi su senzualno nježni, i s tim u vezi nema prigovora. Kod vas novac igra važnu ljubavnu ulogu. Recesija u novčaniku, uskraćuje ekstazu u krevetu ili, „koliko para toliko muzike“. Igrate razne igre da biste dobili to što želite imati u vlastitom posjedu.

Djevice su čistunci i u njihovoj spavaćoj sobi sve mora biti sterilno čisto kao u ljekarni. Počeli ste koristiti razne afrodizijake? Ako ste nepromišljeno ušli u seksualni odnos s totalno nepoznatom osobom, ne zaboravite koristiti zaštitu. Da ne bi bilo…

Jarci ne vole obavljati „one stvari“ bez predigre i skroz nabrzaka. Žestoke verbalne rasprave s partner(ic)om, dodatno raspaljuju vašu seksualnu nezasitnost. Kako stvari stoje, potrebno vam je neko dodatno „gorivo“ da se skroz do kraja popalite i zapalite.

Blizanci su majstori komunikacije, i najviše uživaju u početnoj fazi upoznavanja. Istina je i da vas jedna krivo izgovorena riječ, može odmah udaljiti od potencijalne ljubavi. Sada ste u razdoblju kada vas proste izjave u krevetu uzbuđuju i stimuliraju.

Vage propagiraju moralne vrednote, sve dok im ne popuste kočnice uslijed adrenalinskog eliksira strasti. Ako vam se dogodi prava seksi kemija i biologija s novim ljubavnikom, vrlo brzo ćete zaboraviti na sve svjetonazorske smetnje i razlike.

Vodenjaci se vrtoglavo zaljubljuju. Sunce i Mars u vama opozitnom znaku Lava, žestoko vas erotski raspaljuju. Možda ste upravo s Lav(ic)om u bliskom intimnom kontaktu? Ne smeta vas njegova ili njezina teatralnost. Takvo što vam je jako smiješno.

Rakovi su ušli u ekstrasenzorno razdoblje intenzivne oplodnje. Ribe i Škorpioni idealni su vam osjetilni stimulatori, jer voda vodu najlakše upija. Ako ste u simbiozi s Ovnom ili s Vagom, zasmetati će vas njegov ili njezin perverzni egzibicionizam.

Škorpioni teško zadovoljavaju vlastiti seksualni nagon. Ako ste u vezi s dobrom i kvalitetnom osobom, ali i prilično aseksualnom, možda definitivno spoznate da je vaša žrtva preogromna. Nitko nije kriv, samo imate različite tjelesne želje i potrebe.

Ribe su preosjetljive, i svašta im smeta, a najviše nepovoljna vremenska prognoza. Netko znatno mlađi ili stariji od vas rado bi se s vama družio. O vama ovisi da li će doći do seksi kontakta. Možda se odlučite za novo školovanje, na obostrano zadovoljstvo.