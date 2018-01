SEKSI HOROSKOP: Škorpionima se utišala animalna praskologija, a Strijelci su nježnomaznom odnosu sa susjedom

U srijedu 31 siječnja, stiže nam totalna pomrčina Sunca, i najjače će razdrmat „srca i duše“ rođenih u fiksnim (Bik, Lav, Škorpion, Vodenjak) znakovima. Dva tjedna poslije, u četvrtak 15 veljače, na nebesima će se odigrati i djelomična pomrčina Mjeseca.

Oni „sa zrncem soli u glavi“ izbjegavat će ekstremizme bilo koje vrste. Svi ostali, robovi su nagonskih sila, i Bože (im) pomozi…

Lutanja, avanturističke aktivnosti, nevjera, odlasci i vraćanja, nevolje sa (previše ili premalo) seksom, sve u svemu „golog spektakla“ neće nam nedostajati!





Ovnu je stigao Mars u pomoć, i odmah se osjeća puno bolje. Posljednja dva do tri mjeseca niste bili svoji na svome. Ako niste odjurili negdje u inozemstvo, vjerojatno danima i noćima pripremate ispite. A seks? Polako, kud žurite, sve u svoje vrijeme.

Lav je lav, čak i kad (privremeno) podvije rep. Proizvodite nevolje razne, i kada vam se sve grozno natrag vrati, ljuti ste na vlastitu sudbinu. Ne dirajte „tuđe voće“, strogo je zabranjeno. Zaigrajte se sa svojim seksi igračk(ic)ama. Imate ih na bacanje.

Strijelci dolaze k sebi, i to nakon dugo dugo vremena. Puni ste strastvenog goriva, i spremni ste na let u nepoznato. Sanjate novu egzotičnu ljubavnu priču, a dok vam se snovi ne ostvare, u nježnomaznom ste seksi odnosu s jednom osobom iz susjedstva.

Bikovi su tvrdoglavo nedokazivi, i to svako malo svima dokazuju. Ne volite promjene, ali u svibnju vam stiže Uran u Bika, i promjene su neizbježne. Za početak, kupite sebi i njemu ili njoj novi krevet, i uklonite taj stari potrgani, od „silnog jahanja“ razvaljeni.

Djevice su izgubljene u prostoru i vremenu. Navikli ste se na vlastitu skromnost, i malo toga sebi dajete i od drugih tražite. Zlatna sredina je idealna mjera. Odustanite od gorkih samokritika. Meditirajte o ljubavi i seksanju, i uradite nešto po tom pitanju.

Jarci znaju da novac „buši“ tamo gdje bušilica ne prolazi. Zabrijali ste u materiju, i ne puštate vlastiti duh na slobodu. Oženit ćete se tradicionalno, a u međuvremenu avangardno rušite s nogu „sve njih“ po redu. Živi ste autoritet. Specijalno u gaćama.

Blizanci su naivno djetinjasti, ali samo ponekad, i ne uvijek. Razigrana ste ptičica i nedužno lepršate s grane na granu. Krajnje vam je vrijeme da savijete gnijezdo, i seksi se ugnijezdite. Imate suvišak kandidata za gniježđenje? Izaberite. Dame biraju.

Vage se smješkaju, iako im nije do smijeha. To je ta maska koju uvijek navučete na lice kad ste ranjivi i nesigurni. Život bez maski je sretniji. Još kad se svemu tome pribroje i njegove ili njezine zamaskirane neistine. Čisti seks, bez kraja i početka.

Vodenjaci su u solidnoj ljubavnoj formi, s tendencijom daljnjeg poboljšanja stanja stvari. Ako ste solo emocionalnog statusa, i ta vas činjenica smeta i boli, idealan vam je tren da nešto s tim u vezi učinite. Vi odradite jedan korak, on(a) će dva, i seks je tu.

Rakovi su nigdje, ali proći će ih. Izgubili ste Marsa, Saturn vas ne ljubi, i jedino vas Jupiterov utjecaj spašava da ne potonete u bespuća emocionalne (neo)zbiljnosti. Držite se Škorpiona i Riba. Oni znaju s vama i vi s njima, a i za seks vam nisu loši.

Škorpioni su skroz do kraja iznemogli, i ne mogu više, stalno se seksati. Stvarno ste nehumani prema sebi. A kako je tek drugima s vama? Morali ste, zvijezde su vas prisiljavale, ništa vi niste krivi. Bilo kako bilo, utišala se vaša animalna praskologija.

Riba je „gola fantazija“ u krevetu. Sve radnje radite, i nikad vam dosta međusobnog izlizavanja. Situacija na nebu se mijenja. Izronit ćete iz ljubavne močvare, u kojoj ste posljednjih mjeseci intimno obitavali. Igra nije gotova. Morate friškog zraka udahnuti.