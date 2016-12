SEKSI HOROSKOP: Seks je najbolji način praznikovanja, ne ustručavajte se i poklonite si nešto lijepo za Božić

Venerin sekstil sa Saturnom veliki je plus za blagdansku umjerenost, a trigon Venere i Jupitera rastrošni je potrošački minus. Venerini plusevi i minusi daju što? Finu uskladbu snage i pameti, ljubavi i ljepote, i to ponajprije one žensko djevojačke i majčinske. Kontakt Sunca i Marsa, kozmički navješćuje, da će i dobar dio muške populacije normalno disati i djelovati. Seksi aluzijama ne želimo griješno kvariti svetost trenutka. Ali, zašto ne? Zar seksanje nije praznikovanje? I tjelesna ljubav je blagdan nad blagdanima. Stvoritelj nas je „isprogramirao“ da se plemenito plodimo i radujemo darovanom nam životu. A obveze? Svi imamo istu ovozemaljsku zadaću, očistiti vlastito srce od korova!





Ovnovi nisu u optimalnoj psihotjelesnoj formi. Ako se noću oblokavate, nikakvo čudo što ste dnevni zombi lik. Igrate se skrivenih seksi igraonica, i dobit ćete po prstima. Nebo je pravedno, svakome daje prema zasluzi. Vjerne i odane ovce, mirno spavaju.

Lavovi se ne oglašavaju. Čekate idealan trenutak da zablistate u javnosti. Lavice obaraju muške s nogu, a i za Lavovima razne ženske žude. Imate sve preduvjete za generalni umišljaj. Ali ne, vi ste jako skromni. Jedino vas interesira slijedeći orgazam.

Strijelci su pomrsili konce vlastitog života. Teško se ispetljavate iz vlastitih psihodubioza. Ne pretjerujte s pesimizmom, to nije dobro i zdravo. Jednostavno živite život. S Ribicom ste u kontaktu? On(a) vas žarko želi mnogočemu u krevetu podučiti.

Bikovi su zagazili u neprohodnu ljubavnu močvaru. Jasno vam je da vam ništa nije jasno, osim da strasno tonete sve dublje. On(a) se ne drži pravila igre, jer voli iskakati iz kolosijeka. Trese vas ljubomora, i nekontrolirano trpate hranu u sebe. Halo?

Djevice su razdražljive, i mnogima idu na živac. Tranzit Marsa kroz Ribe, nije vam po volji. Ako ste s Ribom u vezi, vaša ljubavni snovi se ruše? S Jarcima imate najmanje nesuglasja. Ako se konkrevetno potrošite s Lav(ic)om, frcat će perje. Vaše, naravno.

Jarci su maratonski uporni i izdržljivi, čak i kada sebi veliku štetu nanose. Ultimativni kakvi jeste, niste idealni za vezu. Ne možete živjeti bez intriga i manipulacija. I u krevetu ste predominantni. On(a) hiperventilira uz vas? Nježno vježbajte opraštanje.

Blizanci su izgubljeni u prostorvremenu. Planetarni utjecaji nisu na vašoj strani, i najbolje vam je da mirujete. Za jedrenje na velikim emocionalnim valovima, nije vam savršen tren. Izbjegavajte Rakove i Ribe. Ti isti će vas totalno seksualno iscijediti.

Vage su u poetično romantičnom transu. Kakav je vaš trenutni ljubavni status? Pitamo teška pitanja, ali imamo i lakša. Što ćete odlučiti ako vam se stara ljubav želi vratiti? S njim ili s njom spektakularno ste se seksali, a sve drugo bilo je laž i krivolov.

Vodenjaci imaju Veneru u vlastitom znaku, a i Jupiter, Saturn i Uran ih vole. Sretne ste ruke. Svi vas gotive, osim onih koji vas oblajavaju iza leđa. Svoji ste, takvi ste kakvi ste, i to nekoga smeta. Seksualno ste se preorijentirali iz čistokrvne znatiželje?

Rakovi su mirisni zimski cvjetovi. Jaglac ste ili visibaba? Nema veze, najvažnije je da ste emocionalno procvali. Što činite u svezi poplave ljubavne mašte? Ako niste zaljubljeni, netko će vas ovih dana nježno ubrati i sebi prigrabiti. Sve je za pet plus.

Škorpioni su seksualno proaktivni, i ni za blagdane neće postiti. Obilje treba znati prihvatiti i izdržati. Kočnice vam ne rade, gubite samokontrolu, a vaša eros mašta divlja. Božić je, a vi u srcu mozgate o vašoj novoj seksi vražici. Jesmo sve pogodili?

Ribe klize kroz život ko podmazane. Netko je Ribici napunio uši da je najljepša, i samopouzdanje vam je poskočilo skroz do neba. Sve je krasno između vas i njega ili nje. Uživate u čaroliji zaljubljenog seksanja. Cijeli vam je univerzum na raspolaganju.