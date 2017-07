SEKSI HOROSKOP: Ribe bi se mrijestile, Blizanci savijaju gnijezdo, a Škorpionke čeka seks izazov

Radoznala i razigrana Venera žuri na ljubavni spoj, ususret srećonoscu Jupiteru, a glasnik Merkur pokazuje joj znakove pored puta. Blizanci, Lavovi i Vage, osladiti će se „bombon“ seks pričom. Prste će polizat, i tražit će još, još…

Rođeni u znaku Ovna, Raka i Jarca, bit će potpuno van kontrole, a sve zbog stresno urnebesne kvadrature Marsa i Urana. Ti isti, željeti će se osloboditi unutarnjeg pritiska, i lomiti će stvari preko koljena, a to rijetko kad dobro svrši.

Ovnovi oživljavaju iz vlastitog pepela. Planetarno gledajući, sve bolje stojite, i za vas strastveno ljeto tek započinje. Ako se namjerite na Lava ili Lavicu, zagarantirana vam je originalno kvalitetna seksi zabava. Strijelci će vas otrijezniti, a Lavovi opiti. Birajte.

Lavovi dolaze u epicentar pažnje univerzuma. Sve žešća popularnost godi vašoj lavljoj taštini. Priznajte, i više od pola vam je oprošteno. Kad se divlja mačka oglasi, lovina se uplašeno sakrije. Koga zavolite, nježno ga grizete. Idealni za potrošit!

Strijelci dolaze do daha, a dah je presudno važan za goli opstanak. Blizanci su vam prozračni, a spretni su i u seksu. Dobro bi vam došao netko različit od vas, da se jasnije vidite. Zajednički goli selfi pred ogledalom, dodatno će vas oboje napalit i ovlažit.



Bikovi silaze s trona, nebeskim dekretom. Teže ćete dolaziti do lagodnih seks situacija. Morati ćete se više truditi pri osvajanju. Ništa vam neće pasti s neba. Lijeni, komotni, inertni, posesivni, tvrdoglavi, sve to zaboravite i okrenite ploču. Možete vi to.

Djevice fantaziraju o idealnom ljubavniku. Napokon ste otpustili sve kočnice, i spremni ste za let u nepoznato. Spontano ćete pojurirti za novim ljubavnim snom. Uz redovito seksualno servisiranje, vrlo brzo ćete ozdraviti od svih „neprolaznih“ tegoba.

Jarci će uskoro moći odahnuti. Prije razvedravanja, iz vas će još jednom grom opaliti. Izbjegavajte radikalno neljubavne opcije rješavanja problema. Sve se da ljudski dogovorit. Možda grom bude oproštajni seks s njim ili s njom? Samo nebo zna.

Blizanci će napokon sletjeti na zelenu granu. Dugo ste pogledima kružili uokolo, i tražili pogodno mjesto za savijanje ljubavnog gnijezda. Ulazite u plodno razdoblje, bit će ljubavi i popratnih seksualnih sadržaja. Sve polako i u miru radite. Vježbajte zen.

Vage su zriktane fantastično, a i mozak im ispravno funkcionira. Jedino ste još emocionalno prazni. Ako vas u svoje ruke primi majstor ljubavnog zanata, to se da popraviti. Kad ljubite, pošašavite. A seks bez ljubavi nije vrijedan ljepote vašeg srca.

Vodenjaci ulaze nespremni u ratnu ljubavnu zonu, prožeti sumnjom u dobrostanje vlastite seksualne alatke. Ne pretjerujte, držite se sredine, važno je da ste dobar tehničar. Vodenjakice imaju drugih briga. Njima su napaljeni muški stalno za petama.

Rakovi daju sve od sebe, ali ne ide im. Forsirate brzopotezno spetljavanje, ne slušate ritam strasti i glas intiuicije, i stalno dpobivate odbijenice. Kad se smirite, ljepše ćete izgledati, i tek tada ćete se sretno zaljubiti. Usputni seks se ne računa.

Škorpioni samo što nisu ušli u krizno razdoblje. Prije nadolazećeg potonuća u bespuća ego dezintegracije, ovoljetnu sezonu brojnih fuk izazova završiti ćete labuđim pjevom. Sve će se posložiti savršeno. Seks pod zvijezdama? Do zorata!

Ribe bi se mrijestile, a nemaju s kim. Možda vam nebo pošalje putnika dobronamjernika, pa otkrevetate senzual seansu na obostrano zadovoljstvo. Ljeto je, vruće je, morate nekako k sebi doći. Zalegnete, raširite peraje, i biciklirate. Fin posao.