SEKSI HOROSKOP: Ovnovi turiraju na najjače, a Djevice su prestidljive za općeprisutni blud i nemoral

S Merkurom i Marsom u konjunkciji u Djevici, dobar dio nas mahnito se razradio, i neurozno usuglašava sve moguće detalje najnovijih poslovnih ugovora.

Venera i Uran u trigonu pričaju skroz drugu priču, o masi onih koji se slobodno i eksperimentalno zabavljaju s novim strastvenim „igračkama“ i seksi „pračkama!“

Tko koga, kada, gdje, a i kako?

Nema pravila, u kreativnom smo eroskaosu, i svi smo potencijalni „griješnici“ u ovoj ili onoj predstavi.



Ovnovi turiraju na najjače, jer maskiraju svoju bezeenergičnost. Stanite na loptu, razgledajte što se „fino i friško“ nudi u kvartu, i tek tada smireno nastavite igrati solo igru. Netko će se zalijepiti za vas. Netko tko nježno krade i rasipa energiju. Ribica?

Lavovi, u razdoblju Sunca u Djevici, nisu svoji, i ta im je činjenica iz godine u godinu sve jasnija i poznatija. Niste u vezi s Djevicom? Ako jeste, sigurno on(a) „spašava stvar“ u krevetu? Uvijek se nekako dočekate na sve četiri noge. Velika ste mačk(ic)a!

Strijelci se još traže, i uglavnom se ne pronalaze. Ako ne prije, odahnuti ćete u prosincu, kad tranzitni Saturn ode iz Strijelca u domicilni znak Jarca. Ako se osjećate nikako, ni u seksu niste ništa specijalno. Ego vam se (skroz) nakrivio. Ispravite ga.

Bikovi stalno nešto brundaju. Više ste nalik medvjedu, nego biku. Vaš „ljetni san“ je gotov, i morate se razbuditi. Čim izađete iz brloga, hrana vam prva pada na pamet, a seks je odmah drugi po redu. Orgazam u praskozorje, vaš je omiljeni recept za sreću.

Djevice su od svih radnika, najveći šljakeri. Volite raditi, a i nešto fino izjesti. A seks? Prestidljivi ste za općeprisutni blud i nemoral. Djeva strogo izbjegava nečistoću. Pripremite speglane plahte, u krevet će vam sletjeti netko čista srca i plemenita duha.

Jarci su dobrostojeći u svakom podgledu, pa i u seksualno ljubavnom. Uspravno hodate, stabilan ste faktor u recentno postojećoj vezi, više ne šarate uokolo. Niste savršeni. Mora postojati neka greška u sistemu. Ovisni ste o pornografiji?! Bauuuuuu.

Blizanci se pokušavaju ispetljati iz dosadne i komplicirane veze, u koju, kad bolje razmisle, nisu nikad ni trebali ući. Što je tu je. Krpelja ćete se najprije riješiti, ako pokažete zube i raskinete zaruke. Za svaki slučaj, odite provjeriti da niste zaraženi.

Vage su bogate i slavne, ili samo sanjaju da takve postanu. Srećonosac Jupiter uskoro odlazi iz Vage, i ako niste u kvalitetnoj vezi, negdje je nešto pošlo krivo. Seksate se i bez velike ljubavi. Zaustavite rasprodaju intime. Niste roba na tržištu?

Vodenjaci su samozatajni, i rijetko se pojavljuju u javnosti. S čim se bavite kod kuće? Živite virtualno, i samo vas se na društvenim mrežama može naći. Više ne pamtite gdje ste se sve ulogirali. Imate more prijatelja, potencijalnih seks ljubavnika.

Rakovi mlate praznu slamu. Mislite i osjećate, bez vidljivog djelovanja. Ne, niste puž, gori ste od puža slinavca. Rakovi samci turbo obmanjuju sebe. I vi zauzeti, iluzorno sanjarite. Od konkre(ve)tnog seksa neće biti ništa. Tako vam je, kako vam jest. Sivo.

Škorpioni igraju dvostruku igru, i ne ide im loše. Lopta je okrugla, ali vaša glava je četvrtasta, i razne igre igrate, sve osim one zdrave i normalne. Prije ili kasnije, sve nam stiže na naplatu. I za vas to vrijedi. Do tada, slobodno nastavite lizati započeto.

Ribe se sporo i nesigurno kotrljaju kroz život. Sve se urotilo protiv vas. I kućni ljubimac vas ne sluša? Niste autoritet, i nikad niste ni bili. Da biste iznova oživjeli, potrebni su vam novi ljubavni zagrljaji. Seks ćemo preskočiti. I bolje, nula ste bodova.