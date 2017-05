SEKSI HOROSKOP: Ovčice se deru bez milosti, a Bikovi samo snimaju lovinu za odstrel

Zračni trigon Marsa i Jupitera, žestoki je i izravni entuzijazam, a najglasniji propagandisti su Blizanci, Vage i Vodenjaci. Ti isti, kreativno vitalni i potentni, traženi su i popularni „leteći objekti“ za seksicvjetno oprašivanje.

Sunce će fino grijati i gladiti po bradi i pozadini, i strastveno vatrene Ovnove, Lavove i Strijelce.

Svima ostalima, smeta sve i svašta. Od munja, gromova i proljetnog pljuska, do solo unezvijerenog nedostatka seksa i ljubavi.

Ovnovi su gromoglasni u krevetu, a i Ovčice odnedavno upražnjavaju (još zvučniju) dernjavu. Susjedi misle (i čuju) da je kod vas pravi zvjerinjak. Ako ste u najseksi godinama, nije vam za zamjerit. Samo ćete (eventualno) prekršajno odgovarati.



Lavovi su silno prezaposleni. Lavice isto, i ne stižu bezbrižno šarati ulicama grada i šopingirati. Šteta, jer ste lelujavo zanosni i zaneseni, i stvarno vas je lijepo vidjet. Strastvena ste mačk(ic)a! Svi su vam frajeri po leđima izgrebani, kakve nokte imate…

Strijelci su se navikli da su stalno u mat-poziciji. To vam je kao krivo srastanje. Puštate da stvari idu kako idu, i ništa ne činite. Morate početi rješavati egzistencijalno temeljne probleme. Kad se pokrenete, oživjeti će i vaš seksualni život. To (vam) je to.

Bikovi su zaglavljeni u prostoru i vremenu. Lijeni lovac snima lovinu za odstrel na čeki. I Bikice su trome i inertne, a istovremeno i posesivne. Potreban vam je netko sličan vama za hedonističko uživanje u životu. Animalno ste mirisni, za prste polizat!

Djevice su ni lijevo ni desno, a nisu ni centrirani u sebi. Ukratko, nigdje ste. Trebali biste više voljeti sebe. Sami sebi stvarajte ljepotu, mic po mic. Kad smo već kod mica maca, imate sve potrebno za seksi mjaukanje. Crni mačak će se sigurno odazvati!

Jarci glume neutralnost. U stvarnosti, tradicionalna ste konzerva, i takvi ćete (vjerojatno) zauvijek ostati. To ste što jeste, i to je demokracija. U seksualnom smislu i kontekstu življenja, odgovara vam skromna i podatna osoba. Vi uvijek gore. Zna se.

Blizanci su vidljivo narasli u vlastitim očima. Samopouzdanje vam jako zgodno stoji. Kudgod projašete, iza vas se prašina diže. Još nije pošteno zatoplilo, i ni vi ne otkrivate vaše tjelesne atribute. Lijepo je kad se sve ne vidi. Erotska ste umjetnost.

Vage su lijepe do boli. Ne sve, ali većinom ste Venerine krasotice. Dečki Vage su teške šminkerčine, i često im nedostaje malo sirove Marsove energije. Bez obzira koji ste i kakvi, u nadolazećim danima svi ćete biti seksualno ekspanzivni i eksplozivni.

Vodenjaci su u odličnoj psihotjelesnoj formi. Imate energije i za razbacivanje. Ako u ljubavi solirate, idealni su vam dani za druženje i intimno zbližavanje. Blizanci ili Vaga? Ovi drugi. Romantično su slatkasti. Točno po vašem profinjenom seksi ukusu.

Rakovi pauziraju u seksu. Volite se, ali ste se malo tjelesno udaljili? Sve se to da popraviti, samo oboje trebate imati volje i stvoriti vrijeme za akciju. Ovaj tjedan neće biti ništa, slijedeći isto, tek onaj četvrti. Prvi u lipnju. Do tad. Preživjet ćete. Nekako.

Škorpioni su nedodirljivi noćni leptiri. Uvijek ste privlačni, jer ste tajanstveni. Ako vas je priroda nagradila i karizmom, morate se fino i kulturno ponašati da biste se nebu odužili. Niste se vjenčali, a progone vas prljave misli o seksu? Vaš grijeh, vaš grijeh…

Ribe se vješto kamufliraju. Skrivate se u vlastitom emocionalnom mulju. Ne odgovara vam zvjezdani raspored na nebu. Razdražljiv ste živac. Vaš seksualni život prekrila je paučina. Previše često maštate o bananama, i nikakvo čudo što ste stalno u banani.