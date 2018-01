SEKSI HOROSKOP: Jarci su osedlani konji, spremni za seksi jahanje do prekosutra, a Rakovi ne vide ono što im je pred nosom

Merkur „na“ Saturnu u konzervativnom znaku Jarca, savršen je aspekt za bezdušnu zimsku depresiju, i to ponajprije onu poslovno financijersku.

Venera „skvadrirana“ od Urana, skroz je fiju aspekt. Osim perverzija, ne nudi nam se ništa bolje „s nebesa“ za probrat. Noge će se zgodno (kod nekih i automatski) raširit, za nagradno promaknuće. Za osjetno veći dohodak, usluga će biti i oralna.

Tko kaže da nemamo trgovačkog duha, laže. Novac je „božanstvena svetinja“, mnogima jedna jedina.





Ovnovi strpljivo iščekuju da im „svane svjetlost“ u mozgu. Ne možete uvijek biti optimalne energije. To što se sada drugi slade najslađim seksi voćem, to najviše smeta vašem ranjenom egu. Uskoro ćete opet biti prvi i najbolji. Već za Valentinovo.

Lav je mudri lisac i zna se sklonit od nevolje, one kozmički nepovoljne. I Lavica se u toplini doma gnijezdi, i čeka da joj se dragi s puta vrati. Postite? U nadolazećim danima, ojačat će vaša glad za seksom. Odmarajte, obnavljajte energiju, vlastoručno.

Strijelci se sami sebi smiju kako su ispali smiješni i nevješti pri posljednjem ljubavnom pripetavanju. Nismo svi za sve. Ne možete dobiti sve što vam srce poželi. Niste se s njim ili s njom pošteno ni dotaknuli, a bez dodira vam se ništa ne računa.

Bikovi se slabo snalaze u mutnim ljubavnim vodama. Ne znate lagat, i svima sve brzo izlajete. Niste hvalisavi, samo uživate u užitku. I zauzeti sanjare o zabranjenom voću. Rado biste, ali ne smijete. Vjera vam brani da krivo „ne sparkirate“ svoju čunu.

Djevice se više na ništa ne žale. Prekonoći ste postali supermeni, ili su vas zvijezde moćno pogurale kroz život. Svejedno, vrijedni ste i uslužni i ne pretjerano samokritični. I u krevetu ispunjavate (skoro) sve želje. Samo vas treba znat zaposlit…

Jarci su osedlani konji, spremni za seksi jahanje do prekosutra. U najboljoj ste formi, u idealnom ste izdanju, i s lakoćom peglate sve kartice do redu. Netko vas financira, ili ste samoodrživi po tom pitanju? Jašete, peglate, raspustili ste divlji eros s lanca…

Blizanci lepršaju uokolo, bez jasnog cilja. Slobodno šetate, to (još) nije zabranjeno, kažete. A što drugi govore o vama? Baš vas briga, ali znate da nije baš tako. Ako natrči na Zmaja/Škorpiona, Trnoružica će se nježno nabosti na trn, i oživjet će bajku!

Vage se lako transformiraju u štogod požele. Prvi ste glasnici maškara i karnevala. Privlači vas šarenilo boja, izgleda i ukusa. I od vlastitog života ste učinili sveopći kičeraj. Mislte da je vaša ljepota slavna, pa se stalno (polu)goli posvukud naslikavate.

Vodenjaci su glasnogovornici slobode, i pitanje je dana kada će buntovno pokrenuti novu revoluciju. I u braku (pre)slobodno funkcionirate? On na svoju stranu a vi na svoju, i onda ste malo zajedno pa sve ispočetka. Ideologija vašeg srca je zbunjujuća.

Rakovi su uspavani, i ne vide što im se pred očima događa. On(a) popaljeno luduje za vama, a vi glumite svetu nevinost. Vi bi, ali da vam (ako je ikako moguće) ne uđe. Samo polako, nema ništa na brzinu, pamet u glavu, i to specijalno vi nepunoljetni.

Škorpioni su vragu iz torbe ispali. Nedohvatni ste, svima i svakome. Iz vaših očiju izviruje čarolija, fatalno zanosna i sluđujuća. Malo bolje pripazite s kim se sve intimno spolno družite. Strasti vas opasno zasljepljuju. Sila s nebesa sve vidi, zbraja i pamti.

Ribe radosno plivaju kroz život, bez suvišnih tereta na leđima. Ono što nije valjalo, propalo je, i nema natrag. Ovo što sada imate, izgleda strastveno i kreativno, a za kasnije, vidjet ćemo, pokazat će se. Prava ste slatkiš napolitanka, topite se u ustima.