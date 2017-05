SEKSI HOROSKOP: Bikice su strastvene jahačice, a Vodenjaci vole eksperimentalni i apstraktni seks

S opozicijom „dva malefika“, Marsa i Saturna, u prvom planu sveljudske stvarnosti su inhibicije, strahovi i predrasude. Svjetonazorski se svi sa svima opasno razilazimo. Presječen je energetski tijek u području prve čakre, što daje i seksualne poteškoće.

Cure, izbjegavajte intimne kontakte sa samovoljnim, neodgovornim i destruktivnim momcima, jer će vam nakon svega ostati samo osjećaj gorčine.

Dečki, budite nježni i ljubazni prema svojim (pre)osjetljivim djevojkama. Nadrastite vlastiti ego ispravnim akcijama, žrtvujući se. Nije vrijeme za ratne igre, već za svjesniju ljubav.





Ovnovi imaju komunikacijskih problema s ostatkom svijeta, a i s voljenom osobom kao takvom. On(a) se želi otisnuti na more, a vi biste najradije otputovali u planine. Dok se razumno ne dogovorite kuda točno želite ići, vaš će seksualni život ispaštati.

Lavovi miruju, kad svi drugi luduju. Lavlja intuicija znanstvenicima je nepoznata pojava, ali u stvarnosti postoji, i turbo funkcionira u kritičnim trenucima opstanka. Bez panike. Vaša ljubavna veza je stabilna, a i u seksu vam sve klizi kao podmazano.

Strijelci se nalaze na rubu ponora, i veliko je pitanje što će s tim u vezi poduzeti. Izbjegavajte destrukciju, jer od nje nitko nema koristi. Sunce izdašno grije, bliži se ljeto, sve uokolo vrišti od nabujalog seksipila, a vi vrtite mrak filmove u glavi. Halooo?

Bikovi jašu divlje konje, jer (odnedavno) jako vole riskirati. Na prvo mjesto ste postavili užitke, i to one tjelesnoorgazmičke. Svaki dan biste se seksali, i to višestruko. Otkud vam tolika silna snaga i energija? Neiscrpni ste libido bunar strasti.

Djevice glume nezavisnost, i kukaju da su vječno same na svijetu. Malo ste fiju u glavi, ali proći će vas. Uskoro ćete zacvrkutati, jer ćete se sretno zaljubiti, i to u Raka ili Račicu. Jedno drugome bit ćete točno po mjeri, seksualno optimalno asimetrični.

Jarci žive u iščekivanju unutarnjeg preporoda. Potreban vam je netko renesansan, osoba koja bi vas iznutra nježno dodirnula i romantizirala. Riba je savršen izbor za omekšavanje vaše tvrdokornosti. Voda i zemlja, idealno se seksualno navodnjavaju.

Blizancima prijeti krš i lom, jer se (navodno) nebo protiv njih urotilo. U stvarnosti, jako puno toga ovisi o tome što mislite i kako se osjećate, skoro sve, ostatak je karma. Ne tragajte za beznačajnostima. Seks bez ljubavi, obično je gimnasticiranje.

Vage su osjetilno hirovite i lako raskidaju veze. Njega ili nju ste prekrižili i pospremili u sjećanje, onog trena kad ste namirisali novu simpatiju. Imate profinjen ukus, a nemate milosti. Strast vam je prekomjerno važna, a materijalno bogatstvo još važnije.

Vodenjaci uživaju život, i igraju se najljepših ljubavnih igara. Originalni kakvi jeste, naišli ste na sličnu osobu, i eksperimentalno se zabavljate. Uzbuđuje vas njegov ili njezin genijalni mozak. Seksate se apstraktno. Tijela vam miruju, ali neće još zadugo.

Rakovi traže sebe u sebi, i teško se pronalaze. Lutate slijepim ulicama. Izgubili ste se u labirintu života. Nedostaje vam osjećaj sigurnosti, tuđa pažnja, više strasti i erotike. Ne tražite puno previše, samo ono elementarno. Sve vam je nadohvat ruke.

Škorpioni su danju nevidljivi i bez energije, jer noću preintenzivno žive. Vaš škorpionski bioritam je živa enigma. Ako ste ljubitelj(ica) sadomazo seksanja, pazite da ne pretjerate s novim igricama. Takva vrst ljubavologije vrlo lako izmakne kontroli.

Ribe su na vrhuncu krize. Ako dublje zaronite u sebe, otkriti ćete bit problema koji vas najviše muči i proganja. Promiskuitetne Ribe, napokon će prikočiti i zaustaviti svoje vulgaris performanse. Ribice svetice, ostati će imune na seksi/vražja iskušenja.