PIJANI ZODIJAK: Koji znak će vam plakati na ramenu, a koji ribati zrcalo

Bez obzira na to mislite li da je horoskop dobra priča, drevna vještina ili hrpa budalaština, uvijek je zabavno provjeriti kako prolazi vaš znak. Ili onaj vašeg partnera, prijatelja, susjeda… A dvostruko je zabavnije kada se horoskop bavi alkoholom.

Ovan

Poznat po otvorenoj i komunikativnoj naravi, pripiti Ovan će na zabavi lepršati od čovjeka do čovjeka na zabavi kako bi se uvjerio da svi uživaju. Ako je netko slučajno potišten, ili još gore, trijezan, možete biti sigurni da će Ovan okrenuti koliko god je rundi potrebno.



Bik

Trebate li partnera za izlazak za kojeg znate da vas neće iznevjeriti i ostaviti vas u pola večeri, Bik je vaš čovjek. No oprezno s alkoholom. Jednom kada dovoljno popije sigurno će probiti njegova tvrdoglavost. Dakle, ako mislite da treba promijeniti kafić, a Bik se ne slaže, bolje vam je da odustanete. Pod svaku cijenu izbjegavajte rasprave s pijanim Bikom, osim ako niste spremni na “divnu” kombinaciju tvrdoglavosti, temperamenta i alkohola.

Blizanci

S njima je bolje izlaziti u većem društvu. Doduše, s Blizancem ste uvijek u većem društvu jer su nadaleko poznati po višestrukoj osobnosti. Imajte na umu da ne podnose neodlučne ljude, a osobnost mijenja svakim gutljajem. Računajte i na to da ne vole dugo biti na mjestu.

Rak

Uf, imaju dosta kvaliteta – odani su, prijatelji na koje se možete osloniti, divni su roditelji… ali su sve samo ne idealni za izlaske na piće. Nemojte se iznenaditi ako vam se ovi emotivci rasplaču usred večer. U biti, emotivne ispade možete očekivati čim nešto ne ide po njihovom. Kada su pijano- sretni divno su društvo. Kada su pijano tužni ridaju i od vas očekuju ostavite društvo i slušate njihove žalopojke. A ta promjena može doći bilo kad.

Lav

Napojite Lava i njegova rika neće prestajati. Niti inače se previše ne libe reći što misle, a kada su pripiti onda šakom i kapom dijele svakome ono što im ide. Barem prema njihovom mišljenju. A oni su uvijek u pravu. Uostalom, jeste li ikada upoznali Lava koji misli da nije najpametniji, najljepši… No upravo zahvaljujući svom samoljublju znaju biti divno društvo i središte zabave koje će uveseljavati društvo.

Djevica

Ovaj nadaleko poznati perfekcionist ne voli gubiti kontrolu. Bolje je društvo za piće nakon napornog dana nego za divlje izlaske. A možda i ne – Djevica je ta koja će se brinuti za prijevoz, paziti da ne zaglibite previše dok se ostatak društva “ubija”. No kad sama izgubi kontrolu, svašta je moguće. Jeste li bili na tulumima u kojoj u po večeri netko grozno pijan ide laštiti kupaonsko zrcalo ili popravljati slavinu koja malo kapa, dok domaćin lupa po vratima i pita je li sve u redu? Imate pravo triput pogađati kojeg je znaka.

Vaga

Teško je reći jesu li bolje društvo za opijanje ili pomoćnik kod zavođenja. Uvijek vedro raspoloženi s njima niti u najpijanijim fazama nećete pasti u depresivne razgovore. Nadaleko su poznati po šarmu i jednako briljiraju ako treba povezati nepoznata društva ili zavesti. A ako imate Vagu u društvu postoji i bonus – oni su poznati mirotvorci pa će lako izgladiti svaku situaciju – bilo da je netko krenuo raspravljati o politici, ili se nazire tučnjava, Vaga će znati kako reagirati.

Škorpion

Tajanstveni znak pod vladavinom Plutona, najskloniji je alkoholu. A često to i jedini način da saznate što zaista misli. Nakon pokoje čašice Škorpion će reći što misli. Ali oprez – možda vam se neće sviđati, jer on tada govori sve, i dobro i loše. No za razliku od ostalih vodenih znakova, kod Škorpiona se ne morate plašiti emotivnih ispada kada popije. Što Škorpion osjeća nikad nećete doznati. Sve i da se vjenčate i idućih 40 godina provedete zajedno.

Strijelac

Oprez! Njegov poslovično britak jezik, temperament i alkohol zapaljiva su kombinacija. No Strijelac ima i svoju dobru stranu. Nakon nekoliko pića vidjet ćete kako se na površinu počinje probijati njegova zavodnička strana.

Jarac

Pripadnici ovog znaka se nevjerojatno dobro prilagođavaju u koju god okolinu da ih stavite. Možete ih odvesti na korporativno slavlje, a posilje toga na divlju tulim i na oba mjesta će se jednako dobro uklopiti. Njih ne zanima tko, gdje, ili što; zanima ih samo kako – kako se što bolje zabaviti i kako se što prije napiti.

Vodenjak

Kao i njihova ‘braća’ po zraku, Vodenjaci lako mijenjaju raspoloženja i osobnosti. U jednom trenu super se zabavljate dok “drmate” tekilu, a onog trena kada ga nečim razljutite, počinje sr.nje. Opijanje s Vodenjakom je jedno sasvim novo iskustvo.

Ribe

Ne postoji znak koji dublje proživljava osjećaje. Opijate li se s njima možete očekivati neočekivano. Dovoljna je jedna čašica da ih gurne preko ruba. I pritom to ne mora biti ništa loše – ovaj inače povučeni znak postaje spreman na najveće ludorije.