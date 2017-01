NI NAJMANJE SE NE ŠTEDE: Ovi znakovi se ne plaše ni zaljubljivanja niti divljeg seksa

Ljubav i zaljubljivanje ponekad znače rizik. No, ovim znakovima to ne predstavlja problem. Kao niti divlji seks.

Ovi znakovi se ne štede i prihvaćaju ljubav bez rezerve. A ne štede se ni u seksu.

Ovan

Ovnovi svaku životnu priliku začine strašću pa tako i ljubav. Lako se zaljube i spremni su na rizike. U vezi više daju nego što traže, i jako se vežu za partnera. Njeguju vezu, primjerice ako njihov partner postane hladan, Ovnovi će to primijetiti i naravno burno će reagirati. Uvijek ulažu napore da sve bude kako treba.



Blizanci

Pripadnici ovog horoskopskog znaka obožavaju početak veze. Uzbuđuje ih nešto novo, i taj početak s nekim novim im pruža najljepši osjećaj. Osjećaju ogromnu privlačnost prema svojim partnerima na početku, i previše se trude ugoditi i zadovoljiti drugu stranu. Iako im veze obično ne traju dugo, taj kratak period s njima bude pun iznenađenja i jakih emocija.

Vaga

Vage su odane (iako će zbog urođenog šarma djelovati kao da flertaju s baš svakim), one će izbjegavati bilo kakve svađe po svaku cijenu. One toliko vole partnera da su im spremne dati sve što zatraže. Time iskazuju divljenje, pa čak pristaju i na divlji seks ako to njihovog partnera čini sretnim.

Šarmantne Vage previše vjeruju svima. Zato često ostanu povrijeđene, ali dobro je to što se lako zaljubljuju, pa utjehu pronađu vrlo brzo.

Strijelac

Strijelci vole, kao što rade i sve ostalo – strastveno i jako. Svjesni su da mogu biti povrijeđeni i iskorišteni, ali ih to ne sprečava da se prepuste čarima ljubavi. Na prvom mjestu im je srce, i na samom početku veze su jako otvoreni i iskreno iskazuju osjećaje.

Ribe

S obzirom na to da su jako kreativne, kada se zaljube Ribe partneru pružaju divlji seks koji će on pamtiti čitav život. Jako iskrene u ljubavi, ako im se netko svidi, neće igrati igrice i glumiti nedostižne kako bi se zaštitile od toga ostanu odbačene.