5 SREDNJOVJEKOVNIH BOŽIĆNIH OBIČAJA: Uz ove ludosti blagdani vam neće biti nimalo dosadni

Božićni blagdani dnas su znatno drugačiji no što su bili prije nekoliko stoljeća. Evo nekoliko primjera.

Papa Julije I. još je u četvrtom stoljeću proglasio 25. prosinca kao dan kad je rođen Isus. Do kraja 8. stoljeća tradicija obilježavanja Božića kao vjerskog blagdana proširila se po cijeloj Europi. Danas Božić uglavnom obilježavamo mirno, u krugu obitelji, nakon što potrošimo zabrinjavajuće iznose u trgovinama, a sve kako bismo imali što staviti pod drvce.

No, ako vam je običan miran Božić dosadan, bacite oko na srednjovjekovne božićne običaje. Možda će vam biti zanimljiviji.

1. Pjesma i alkohol

Iako su pjesma i alkohol i danas nekima sastavni dio božićnog slavlja, u anglo-saksonskoj tradiciji se to radilo malo drugačije. Naime, čestitari koji su išli od vrata do vrata pjevajući božićne pjesme sa sobom su nosili posudu jabukovače koju su zvali wassail te je nudili u zamjenu za darove. Iako danas, primjerice, u Americi, i dalje postoji tradicija pjevanja božićnih pjesama od vrata do vrata, alkohol se ipak ostavlja kod kuće.



2. Darivanje bogatih

Iako su danas darovi sastavni dio Božića, u srednjem vijeku se božićno vrijeme koristilo za eksploataciju sirotinje. Europski kraljevi i kraljice tražili su od svojih podanika da ih daruju u spomen na to kako su tri kralja darivala malog Isusa. Uskoro su darove od sirotinje počeli tražiti i niži plemići, a sirotinja, koja ionako nije imala ništa, ništa nije ni dobila zauzvrat. Prema legendi, u 10. stoljeću, češki vojvoda Vjenceslav I., koji je naknadno postao i svetac, prvi je u vrijeme Božića počeo dijeliti hranu, odjeću i drvo za potpalu siromašnima.

3. Kockanje

Kao što su jeli, pili i pjevali, vjernici su u srednjem vijeku, kao dio božićne tradicije, kockali. U igrama su sudjelovali i odrasli i djeca, a primili bi ih se i oni koji u ostatku godine na takvo što nisu ni pomišljali. Najpopularnije igre bile su one s kockicama, a igrale su se na svakoj ravnoj površini koju su našli, uključujući i oltare u crkvama.

4. Krimići

Dobro, možda ne baš krimići kakve danas imamo, ali u vrijeme Božića u srednjem su vijeku klerici uskakali u uloge glumaca te su na starom latinskom izvodili razne priče iz Biblije, a kao što znamo, imao ih doista svakakvih. Među najpopularnijima su bili oni koji su se ticali ubojstava i urota, primjerice, pokolj kralja Heroda.

5. Žrtvovanje divlje svinje

Ako su vam dosadile purice, pašticade, odojci i janjci, evo prijedloga za božićni ručak. Ljudi su u srednjem vijeku žrtvovali divlju svinju te ju pripremili za božićno blagovanje. No, bilo je puno onih koji si nisu mogli naći ili priuštiti divlju svinju pa su posluživali pitu u obliku svinje.