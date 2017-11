Veliki vodič: riješite sve dvojbe i napokon počnite vježbati. Mnogo je lakše nego što mislite

Prve rezultate osjetit ćete već nakon 10 sati treninga. Nakon 20 sati vježbanja vidjet ćete razliku. Nakon 30 sati vježbanja imat ćete oblikovano tijelo… Zvuči dovoljno primamljivo? Sve što još trebate napraviti je pročitati ove savjete, odabrati trening i nabaviti potrebnu opremu.

1. Što je bolje: intenzivan trening ili laganiji sport?

Za početnike je nužna polagana i pravilna tehnika jer oni još nemaju dovoljno razvijen osjećaj za sport i često se opterećuju. Oni koji redovno treniraju mogu i trebaju varirati s različitim jačinama opterećenja. Zaključak: radije ispravno i polagano nego intenzivno.

2. Kakvu vrstu vježbanja odabrati?

Onu koja vama najbolje odgovara. Vježbanje je jedina aktivnost kojom stječemo više energije nego što trošimo. Tijelu odgovara bilo koja vrsta tjelovježbe. Važno je provoditi je redovito, dosljedno i dovoljno intenzivno s obzirom na svoje mogućnosti i dovoljno dugo s obzirom na cilj koji želite postići. Tijekom cijele godine u pravilu se ne bavimo istim aktivnostima, što je dobro jer na taj način pred tijelo postavljamo različite zahtjeve, razbijamo monotoniju i postižemo bolje rezultate u stjecanju forme. U jesensko i zimsko doba više se vježba u zatvorenim prostorima.

3. Treba li se istezati prije ili poslije sporta?

Istezanje prije sporta nema u pravilu neku svrhu jer tijelo još nije zagrijano i zato je nefleksibilno. Stoga se istezanje kod rekreacijskog treninga provodi uvijek na kraju. Na ovaj se način štiti muskulatura i pospješuje regeneracija. Međutim, kod priprema za natjecanja u mnogim se vrstama sporta istezanje provodi i prije starta kako bi se postigao maksimalan učinak.

4. Koliko često vježbati?

Razna znanstvena istraživanja potvrđuju činjenicu da je potrebno barem pola sata da bi vježbanje izazvalo pozitivne transformacijske efekte. Odvojite za tjelovježbu najmanje tri puta tjedno sat vremena, a ostatak vremena budite aktivni na bilo koji drugi način – hodajte na posao, idite stubama umjesto dizalom, prošećite psa. Postići dobru formu je teško, održavati postignuto stanje lakše, a izgubiti postignuto je najlakše. Pad forme počinje već nakon dva tjedna neaktivnosti.

5. Kako znati da pravilno vježbam?

Bol je signal tijela da nešto nije normalno. Tijelu je tada potreban odmor, a vježbanje može samo pogoršati stanje organizma. Ako se dogodi sportska ozljeda: npr. istegnuti mišić, upaljena tetiva, uganuće zgloba, pričekajte da se tijelo oporavi. Ipak, ako vas boli skočni zglob, možete raditi npr. vježbe za trup i ruke. Ako imate neko kronično oboljenje, posavjetujte se sa svojim liječnikom i stručnom osobom, kineziologom, koje aktivnosti i koje vježbe trebate izbjegavati, a koje vam mogu koristiti.

6. U čemu je najbolje vježbati?

Obvezno se oboružajte opremom specifičnom za sport koji trenirate kako biste mogućnost ozljeđivanja sveli na minimum. Najbolje je opremu za fitness kupovati u specijaliziranim trgovinama poput Intersporta. Trenirate li u fitness centru, odaberite tenisice koje podupiru stopalo i opremu koja upija vlagu. Za tenisice, majicu, sportski grudnjak i tajice ili hlačice za vježbanje trebat će vam oko 1000 kuna. Tražite li tenisice za različite vrste treninga u teretani odličan su izbor Reebok Everchill TR 2. Ovaj izuzetno lagani model (ženske tenisice teže 182, a muške 230 grama) odlično podupire stopalo bez obzira na vrstu treninga, a prorezi na potplatu hlade stopalo pri napornom vježbanju. Važno je da se osjećate udobno u odjeći u kojoj vježbate, da vas ne steže i da vam omogućava izvođenje svih pokreta. Preporuka je birati pamučnu opremu s dodatkom likre. Reebok majice za vježbanje u teretani izrađene su od meke pamučne tkanine s tehnologijom upravljanja vlagom SpeedWick uz koju možete biti sigurni da vam znoj ili neudobnost neće biti problem.

7. Kako disati tijekom vježbanja

U stanju mirovanja čovjek udiše i izdiše oko osam litara zraka u minuti, a pri jačim tjelesnim naporima kod dobro treniranih osoba ta količina može porasti i na 100 litara! Disati treba što dublje, punim plućima i u stanju mirovanja. Udišite na nos, a izdišite na nos i usta. Dobrom ventilacijom mišići i cjelokupni organizam bit će optimalno opskrbljeni kisikom i vježbat ćete uz najmanji napor. Ako primijetite da teško dišete i gubite dah, smanjite intenzitet vježbanja dok ne uspostavite normalan ritam disanja. Najveća pogreška koju možemo učiniti je prestati disati i zaustavljati dah. Prilikom dizanja utega najčešće udišemo kad je napor najmanji, a izdišemo u trenutku najvećeg napora, ali to ne mora uvijek biti pravilo. Raspitajte se kod stručne osobe kako disati pri izvođenju pojedinih vježbi.

8. Koliko tekućine piti tijekom vježbanja?

Tijekom tjelesne aktivnosti, koja traje do 60 minuta, može se piti i obična voda (bolja je mineralna, negazirana), a ako je aktivnost duljeg trajanja, poželjno je piti tekućinu obogaćenu elektrolitima (natrij, kalij, magnezij) s malim količinama ugljikohidrata niskog glikemijskog indeksa koji se može unijeti u organizam izotoničnim napicima. Nakon tjelesne aktivnosti potrebno je osigurati dobru rehidraciju organizma kako bi se omogućio dobar i brz oporavak jer, ako nema tekućine u dovoljnoj količini, reakcije u tijelu zastaju ili su sporije. Nakon aktivnosti potrebno je nadoknaditi i izgubljene elektrolite, prije svega kalij, natrij, magnezij, a dobro je uzeti i antioksidanse (vježbanjem se povećava broj slobodnih radikala u organizmu). Tekućinu je potrebno piti polako u pravilnim razmacima kako je organizam ne bi odmah izlučio. Grčevi u mišićima često upućuju na dehidraciju i nedostatnu količinu elektrolita. Nemojte piti jako zaslađene voćne sokove (osobito gazirane) jer sadrže prevelike količine šećera koje izazivaju dodatnu žeđ, a nerijetko izazivaju i hipoglikemiju zbog visokoga glikemijskog indeksa.

9. Može li se vježbati tijekom trudnoće?

Ako je trudnoća uredna i ako vam je ginekolog savjetovao da u prvom tromjesečju možete nastaviti s aktivnostima, svejedno smanjite opterećenje za otprilike 20-40%, ovisno o vježbi. Više za osnovne vježbe (one koje uključuju velik broj mišićnih skupina: čučnjevi, iskoraci, “mrtvo dizanje”, veslanje u pretklonu…), a manje za izolirajuće vježbe (nožne fleksije ili ekstenzije, biceps ili triceps pregibi i opružanja, podizanja na prste, potisak za ramena i sl.). Prema istraživanjima, trudnice koje umjereno vježbaju manje pate od zavora, hemoroida, proširenih vena i jutarnjih mučnina. Nemojte se forsirati, vježbajte umjereno, pijte puno vode, redovito idite na kontrole ginekologu i slušajte njegove savjete.

10. Što ako se umarate tijekom vježbanja?

Ako se osjećate umornima tijekom vježbanja, usredotočite se na dah. Dubokim i svjesnim disanjem unosite veće količine kisika u organizam koji mu daje novu snagu. Pokrete izvodite svjesno; pasivno vježbanje ne donosi rezultate. Umirite donji dio trbuha i koristite ga za produbljivanje daha. Dah usklađen s pokretima dovest će novu energiju u organizam, eliminirati umor te ojačati duh i tijelo.

11. Kako najbolje iskoristiti vrijeme vježbanja

Povećajte intenzitet, a ne trajanje. Zaboravite višesatno vježbanje ili trčanje osam kilometara. Studijom, koju su proveli stručnjaci za vježbanje na sveučilištu McMaster u Ontariju u Kanadi, došlo se do rezultata da intenzivno vježbanje u trajanju od samo šest minuta tjedno može pružiti jednake tjelesne rezultate kao i dugotrajnije vježbe umjerenog intenziteta.

12. Treba li vježbati tijekom menstruacijskog ciklusa?

To je osobna odluka, no vježbanje biste trebali prilagoditi svom menstruacijskom ciklusu. Ako ste, primjerice, u drugome dijelu menstruacijskog ciklusa, to je odličan razlog za energično vježbanje na steperu. Studija s adelaidskog sveučilišta u Australiji otkrila je da žene koje u to vrijeme vježbaju, kad su razine estrogena i progesterona najviše, pretvaraju više masti u energiju, što dovodi do gubitka kilograma i manjeg umora nakon vježbanja.

13. Kako se motivirati za vježbanje?

Jasno obznanite svoje ciljeve obitelji, prijateljima i kolegama. Recite im sve o ciljevima koje želite postići vježbanjem i potaknite ih da vas pitaju kako napredujete kad god se sretnete. Izvrsno ćete se osjećati kad ih budete izvještavali o svom uspjehu. A budući da znate da vas svi promatraju, bit ćete dodatno motivirani da se držite svojih ciljeva. Možete, na primjer, početi vježbati uz osobnog trenera. Osim što će vam pokazati potrebne vježbe, trener će vam također postaviti ciljeve koje želite postići vježbanjem. Studija koju su proveli znanstvenici sa Sveučilišta McMaster u Ontariju u Kanadi otkrila je da ćete, ako ste početnik u vježbanju, biti bolji uz profesionalnog stručnjaka koji određuje vaše ciljeve nego da ih sami pokušavate osmisliti. Da bi vam trener odredio ciljeve, trebate ga angažirati samo na jedan sat.

14. Je li uz jogu potrebno baviti se još nekom vrstom aktivnosti?

Joga i slične vrste sportova, kao npr. pilates i WoYo, već su sami po sebi raznovrsni. Ipak, kao dodatna aktivnost mogu se preporučiti jednom do dva puta tjedno sportovi izdržljivosti, kao brzo hodanje, vožnja biciklom i jogging. Posebno dragocjen kod joge je opuštajući učinak i unošenje ravnoteže u stresnu svakodnevicu, što je idealno za zaposlene.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s Reebok-om i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.