Sadržaj omogućuje HT

Totalni vodič kroz stream on platforme

Crtani, crtaniiiii! Presretno su vikali klinci prije kojih 30 godina kad bi se u 19.15 sati prikazivao crtani film prije Dnevnika na televiziji.

Omiljene serije, filmove i crtiće strpljivo smo čekali i u točno se vrijeme “parkirali” pred TV, a beskonačne reklame bespogovorno smo gledali kako slučajno ne bismo propustili ni jednu sekundu serije.

Danas, 30 godina kasnije, uz predivan izum zvan internet i njegova superkul brata stream on, svoje omiljene sadržaje možemo gledati kad god i gdje god to poželimo, bez ijedne reklame. Korisnici žele gledati sadržaj koji sami biraju u trenutku kada ga žele gledati na računalu, tabletu ili svojem pametnom telefonu. Istraživanja pokazuju da prosječno kućanstvo dva sata dnevno provede gledajući sadržaj na stream on platformama, a najviše ga vole mladi do 35 godina. Oni čine 25 posto svih pretplatnika stream on usluge.

Stream on platforme donijele su ljubiteljima dobrih serija i filmova obilje izbora, kakvo nikad nisu imali, i nikad lakši pristup sadržaju. Dovoljno je samo pretplatiti se na jednu od stream on usluga koje su sada dostupne gotovo u cijelom svijetu i odabrati nešto u moru ponude. Većina platformi nema obavezu potpisivanja ugovora, a većina stream on usluga nudi mogućnost gledanja neograničene količine sadržaja, koliko god puta hoćete, na nekoliko uređaja istodobno, kako bi svaki ukućanin mogao uživati u svojoj omiljenoj seriji, čak i “skidanje” sadržaja kako biste ga kasnije mogli pogledati… Uz više uređaja preko kojih se možemo spojiti na stream on usluge, mjesto i vrijeme uživanja u serijama postali su proizvoljni, pružajući nam potpunu slobodu da sami odlučimo kad ćemo uživati u filmovima.

Ono što pak razlikuje pojedine stream on servise je ekskluzivni sadržaj koji se na njima može pogledati. Fanovi serija “Igra prijestolja”, “Male laži” i “Žica” preferirat će HBO, dok Netflix nudi megapopularnu seriju “Orange is the new black”, za kojom su svi poludjeli, napete “Bloodline” i “Narcos”. Pickbox u svojoj kolekciji nudi seriju “Milijarde”, “Škorpion”, akcijsku dramu o ekscentričnom genijalcu koji pokušava spasiti svijet, i “Bull”, čiji je glavni lik temeljen na osobnosti i karijeri psihijatra Phila McGrawa koji je slavu stekao dijeleći ljudima savjete u Oprah Showu.

Neke serije i filmovi dostupni su na streaming servisima kod nas već nekoliko sati nakon američke premijere, uz titlove i HD rezoluciju, a uz nove tarife koje nude opciju neograničenog streamanja, više nema potrebe ni za brigom o potrošnji interneta.

No, osim što su internet i stream on usluge promijenili navike gledanja televizije, napravili su i velik preokret u filmskoj industriji. Još donedavno hollywoodski filmovi bili su vrhunac glumačke karijere i svi smo jurili u kina pogledati najnoviji blockbuster. Danas, međutim, radije ostajemo kod kuće, zavaljeni na kauču i gledajući film na stream on usluzi kada mi to želimo, a ne kada nam kino ili TV raspored to nalaže. S druge strane, velike zvijezde Hollywooda, čak i oni Oscarom nagrađeni poput Nicole Kidman i Meryl Streep, ne čekaju više savršene filmske uloge. Odnedavno ih sve možemo gledati u TV serijama, a jednu snima i veliki Robert De Niro. Budući da honorari sežu i do milijun dolara po epizodi, a produkcija je multimilijunska, ne čudi što se sve više filmskih faca zanima za uloge u serijama.

Za svoj dio kolača u sve uspješnijoj TV industriji bore se i neka od najpoznatijih producentskih i redateljskih imena.