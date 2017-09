Saznajte kako se njeguju Bojana Gregorić Vejzović, Sandra Bagarić, Zvončica Vučković, Sanja Vejnović i Iva Šulentić

Pet poznatih Hrvatica za koje mnogo govore da su pojam ljepote, elegancije i dobrog stila govore o svojim navikama zbog kojih izgledaju tako dobro

Bojana Gregorić Vejzović

Mladolikost zahvaljuje genima, ali i zdravim navikama

Za nju kažu da je jedna od najljepših hrvatskih glumica. Dotjerana, njegovana, uvijek sa stilom i stavom, Bojana je pojam mladolikosti i elegancije. Za njezinu vitku liniju su, kako često ističe, zaslužni geni, ali i balet kojim se godinama bavila. No ova 45-godišnja majka dvoje djece naglašava da mnogo pozornosti zdravoj prehrani ponajprije zbog svoje djece. Iako je protiv zabrana jer to kod djece stvara želju, topli obroci i juhe te što manje “brze hrane”, njezin su “recept”. Osim toga, šećer je zamijenila agavinim sirupom, preferira maslinovo i laneno ulje te je itekako svjesna važnosti hidratacije za zdravlje. “Svoje ukućane, posebno djecu, pokušavam naviknuti da piju što više vode, a izbjegavaju sokove i gazirana pića. Vodovodi i kvaliteta same vode su nešto o čemu danas posebno treba razmišljati. U svom domu ugradila sam poseban filtar koji je dodatno pročišćava od klora i ostalih štetnih elemenata, što u današnje vrijeme zbog zagađenosti preporučujem svima”, izjavila je Bojana. Bez obzira na zgusnuti raspored pokušava što redovitije vježbati te će ove jeseni dva puta tjedno u teretanu. Posebnu pozornost posvećuje njezi kože. “Hidratacija kroz hranu i piće nije dostatna pa su dobre kreme, pogotovo zbog mog posla, izuzetno važne”, smatra Bojana.

Zvončica Vučković

Unutarnji mir važan preduvjet mladolikosti

Najuspješnija domaća “plus age” manekenka, 59-godišnja Zvončica Vučković, pozornost plijeni gdje god se pojavi. Prepoznatljiv imidž, snažna osobnost i energija neki su od razloga zašto je Zvončica jedan od najdugovječnijih modela u Hrvatskoj i zašto posla ima jednako, pa čak i više nego u mladim danima. Iako naglašava da svoj odličan izgled zahvaljuje ponajprije genima, dobar dio toga je i u navikama. “Cijeli život sam se bavila sportom. Skijam i jašem, igrala sam odbojku, košarku, plivala, plesala balet. Sad svako jutro sa svojim psom sat vremena šećem Maksimirom. Dvaput tjedno vježbam jogu, idem na tretmane lica kod dr. Sanje Malbaše i još neka razna čuda”, rekla je Zvončica i naglasila kako, bez obzira na sve, sjaj u očima i ljepota izlaze iz pogleda i unutarnjeg mira.

Sandra Bagarić

Pozitivan stav je najvažniji

Opernu pjevačicu i glumicu Sandru Bagarić mnogi vole zbog njezine jednostavnosti, pozitivnosti i vedrog duha. Ova 43-godišnja sopranistica često govori kako se uopće ne boji starosti jer, kako kaže, “sa svakom godinom sam sve više svoja, dobre sam genetike i mladolikog izgleda, ali najzahvalnija sam Bogu na veselom karakteru”. “Mnogo se smijem, zdravo jedem i mnogo spavam. Ne živciram se, koliko to mogu, i mislim da je pozitivan stav najvažniji”, otkrila je Sandra svoj životni moto koji se itekako odražava na njezin mladolik izgled. Velika je ljubiteljica prirodne kozmetike i od svoje je bake naučila da ono što jedemo možemo koristiti i za njegu kože. Ponekad napravi koji izlet i kupi skuplju kremu, kao i svaka druga žena, no često ih mijenja, baš kao i šampone za kosu, jer se i koža i kosa zasite istih proizvoda.

Sanja Vejnović

Vitalnost održava jogom, pilatesom i meditacijom

Glumica Sanja Vejnović (55) redovito se nalazi na ljestvicama najljepših Hrvatica. Svojedobno je i na filmskom portalu IMDB osvanula kao najljepša glumica na svijetu iznad 40 godina, i to u elitnom društvu renomirane holivudske A-liste. Osim po ljepoti, Sanja je prije svega znana kao izvrsna glumica s bogatom karijerom koju krasi umjerenost i elegancija. “Geni imaju važnu ulogu za dobar izgled, no jednako se tako trudim i dovesti u ravnotežu sve one elemente koji uvjetuju zdravo tijelo i, naravno, zdrav um u njemu. Smatram da ako je čovjek zadovoljan sobom, ako posjeduje duševni mir, onda će iz njega isijavati ljepota. Kombiniram jogu, tibetance, qi gong, ovisno o vremenu koje imam na raspolaganju. Kada stignem, a to najviše ovisi o rasporedu snimanja, odlazim na grupne treninge pilatesa i joge. Svake večeri prije spavanja meditiram. Tako održavam svoju vitalnost i ravnotežu duha i tijela. A što se tiče prehrane, strogo pazim na nju i već godinama se hranim prema Montignacovoj metodi, kod koje je naglasak na glikemijski indeks namirnica.

Iva Šulentić

Osmijeh na licu, san i voda recept su za ljepotu

Jedna od naših najpoznatijih TV i radijskih voditeljica, 34-godišnja Iva Šuletnić, oduševljava svojom svestranošću, energijom i prirodnim izgledom. Uvijek tako jednostavna, a tako posebna, Iva zrači ljepotom koja osvaja na prvu. Osmijeh na licu, mnogo kretanja, dobar san i voda, njezin su recept za dobar izgled. “Voda je moje omiljeno piće, uvijek i zauvijek. Uvijek sa sobom imam svoju bocu vode i ne mogu niti popratiti količine koje popijem. Ponekad je osvježim limunom, nekad obogatim maminim sokom od bazge, ali voda je – voda! Kada su zdrave navike u pitanju, uvijek se spominje i važnost sna. San je zdrav, dobar i prijeko potreban. S obzirom na to da sam spavalica, to mi je omiljena zdrava navika. Nema ljepšega od spavanja! Ujutro me budi nekoliko alarma, mogu spavati stojećki i uz bilo kakvu buku”, izjavila je Iva.

