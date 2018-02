ANTI AGE: SAZNAJTE ZAŠTO SU ORGANSKI FILERI HIT U POMLAĐIVANJU I REVITALIZACIJI KOŽE

Jedna od glavnih odlika Neauvia Organic filera jest apsolutno čisti biološki materijal, bez korištenja ikakvih kemikalija. Do 23. veljače u Medicinsko kozmetičkom centru Murad možete iskoristiti posebnu pogodnost i promociju nove generacije Neauvia filera i osvježiti svoje lice mezoterapijom koja će vašem licu omogućiti trenutnu hidrataciju

Aplikacija filera omogućuje “brisanje” bora i svježiji izgled u samo 30-ak minuta, koliko traje tretman, a rezultat nakon prve aplikacije traje od šest mjeseci do godine dana, ovisno o strukturi kože. Redovitom primjenom razmaci između aplikacija se smanjuju, a efekt postaje značajniji što danas filere smješta u redovitu anti age njegu. Nekoć su bili rezervirani isključivo za popunjavanje bora, no fileri danas dobivaju sve veću ulogu u području estetskih korekcija te se sve brže pretvaraju u glavni izbor za rješavanje svih mogućih problema, od korekcije nosnica do potpunog preoblikovanja lica.

Revitaliziraju kožu, korigiraju nedostatke

Fileri s hijaluronskom kiselinom imaju mnoge moći kao što je revitalizacija kože, ali i mogućnost značajnijih korekcije lica kao što su podizanje obrva, rejuvenacija središnjeg dijela lica naglašavanjem obraza. I to sve zadržavajući prirodne konture lica, bez ugrožavanja mimike lica. Njihova baza je hijaluronska kiselina koja se ionako nalazi u ljudskoj koži, ali se s vremenom u procesu starenja ona gubi. Ima ulogu vezanja vode i kada se injicira u kožu povećava svoj volumen i hidratizira kožu. Hijaluronska kiselina u koži stvara visokoelastičnu mrežu za vezanje kolagena koji je sastavni dio dermisa (sloj kože). Fileri na bazi hijaluronske kiseline se dobivaju sintetski, neživotinjskog su porijekla, biokompatibilni su te se vrlo jednostavno injiciraju.

Potiču stvaranje novog kolagena

Fileri s hijaluronskom kiselinom na prirodan način utječu na oblikovanje izgubljenog volumena lica, potiču stvaranje novog kolagena i popunjavaju bore. Filer gustog sastava hijaluronske kiseline se upotrebljava za korekciju dubljih bora, usana, bora između nosa i ustiju, dok se filer nešto rijeđe hijaluronske kiseline koristi za korekciju plićih bora, te ponekad usana. Povećanje usana filerima na bazi hijaluronske kiseline sve je popularnije, tako da je usnama dovoljno dati odgovarajući volumen koji odgovara obliku lica dotične osobe. Postoji i preparat koji uz hijaluronsku kiselinu sadrži glicerol te je pogodan za mezoterapiju (hidratacija i «pomlađivanje» lica, stražnjih strana šaka, vrata i dekoltea).

Posebnost i prednosti organskih filera

Organski fileri su nova generacija filera, apsolutni su hit u svijetu, a odnedvano i kod nas. Jedna od glavnih odlika Neauvia Organic filera jest apsolutno čisti biološki materijal – način proizvodnje je potpuno prirodan i u procesu se ne koriste nikakve kemikalije. To nisu samo dermalni fileri (punjači bora) već su to ujedno i biostimulatori koji potiču stvaranje novog kolagena. Do 23. veljače u Medicinsko kozmetičkom centru Murad možete iskoristiti posebnu pogodnost i promociju nove generacije Neauvia filera i osvježiti lice mezoterapijom koja će vašem licu omogućiti trenutnu hidrataciju.

Možete isprobati jedinstveni filer Stimulate koji istovremeno omogućuje značajno poboljšanje čvrstoće kože i biostimulaciju ili samo istaknuti konturu usana i obrisati sitne bore koristeći Intensive Flux. Medicinsko kozmeticki centar Murad daruje vam popust za aplikaciju Neauvia organic filera Stimulate, Intense Flux i Hydro Deluxe. Za sva gotovinska plaćanja ostvarit ćete 20% popusta, a 10% za plaćanje na rate i kartice.

Važno je da ih nanosi stručna osoba

Odlučite li se za pomlađivanje filerima, svakako vodite računa da se povjerite stručnoj osobi. Filere može i smije primjenjivati samo vrlo dobro educirana osoba, dakle liječnik s odgovarajućom edukacijom. U slučaju da ih injicira nedovoljno educirana osoba moguće su komplikacije u smislu infekcija, granuloma i ožiljaka što može rezultirati ozbiljnim estetskim i funkcionalnim problemima. Uz dobru indikaciju iskusnog liječnika tretman dermalnim filerima moguće je kombinirati s ostalim postupcima pomlađivanja npr. botulin toxin, laser, pilinzi tako da ta kombinacija može dati vrlo lijepe estetske rezultate i odgoditi potrebu za korekciju operacijom.