Prepoznajte simptome nedostatka i naučite kako odabrati vitamine i minerale

Čim se prehladimo ili samo pomislimo da nam je narušen imunitet, kupujemo vitamine. No stručnjaci upozoravaju da vitamini nisu bomboni i da ih ne pijete “na svoju ruku”

Mnogi od nas često, i to na svoju ruku, posežu za vitaminima ili mineralima misleći kako čine dobro svome tijelu. No važno je prepoznati simptome nedostatka pojedinog vitamina i minerala te ih potom, prema preporuci liječnika, nadomjestiti. Ugledna nutricionistica Hrvatskog olimpijskog odbora Mimi Vurdelja objašnjava kada posegnuti za vitaminima i mineralima, kako ih odabrati i kako kombinirati.

Što kad nedostaje vitamina C?

Ukratko, treba ga hitno nadoknaditi! Još je Paracelsus pisao: “Sve nedostatke u organizmu treba hitno nadoknaditi, a suviške eliminirati”. I možda, ne manje važno, nedostatak jednog vitamina nikako ne možemo riješiti dodajući neki drugi vitamin. Pouzdani znaci nedostatka vitamina C su: tjelesni umor, bezvoljnost, nedostatak teka, blijeda koža, bolovi u kostima i mišićima, učestalost prehlada i glavobolja, mekane desni, sklonost infekcijama i modricama, nedostatak daha, loša probava, kožna i kapilarna slabost, razdražljivost, nesvjestica, kronični umor. Vitamin C najčešće nedostaje strastvenim pušačima, osobama koje piju pretjerane količine crne kave, čaj, alkohol… Povišena tjelesna temperatura trostruko snižava razinu vitamina C u organizmu. Stoga stručnjaci sugeriraju da čim osjetite prve simptome prehlade, a ovih jesenskih dana je to česta pojava, uzmite nekiseli oblik vitamina C u dnevnoj dozi 2×2 kapsule kroz tri do četiri dana.

Što kad osjećamo grčeve u mišićima?

Nedostatak elektrolita, kao i loša cirkulacija te dehidracija organizma mogu biti uzrokom pojave grčeva u mišićima. Kod visokih klimatskih temperatura, povišene tjelesne temperature (prehlada, gripa, viroza) i pretjeranog znojenja organizma treba nadoknađivati elektrolite u obliku elektrolitskih napitaka! Izuzetno je važno unositi dovoljno vode (svoju tjelesnu težinu podijelite sa 8 i dobit ćete broj čaša od 2 dl koliko u malim gutljajima trebate popiti ) tijekom dana i organizam pravilno hidrirati. Voda čini 70% organizma!

Što kod umora i pospanosti?

Kronični umor, pospanost i nedostatak svježine mogu biti uzrokovani niskim razinama željeza, stoga je važno kontrolirati razinu željeza od najranije dobi. Djeci i adolescentima željezo je potrebno za izgradnju mišićnih vlakana – miosina, a osobama treće dobi kako bi im podiglo svježinu i vitalnost.

Kako piti minerale i vitamine?

Kod konzumacije vitamina i minerala ne vrijedi načelo što više i što češće jer samo je pitanje doze je li nešto otrov ili lijek. Stoga su doze ortomolekularnih tvari, vitamina i minerala potrebne našem organizmu točno definirane pravilnicima FDA, WHO i Europskom legistativom. Ta načela vrijedi poštovati kao i točno definirane odnose ortomolekularnih tvari u našem organizmu:

– Vitamin C korisno je uzimati s bioflavonoidima jer je njihov učinak sinergijski ili vitamin C sa naznakom “time release” – vremenskog otpuštanja kako bi kroz dulje vremensko razdoblje zadovoljili potrebu za vitaminom C. Možemo ga uzimati i podijeljenog u dvije dnevne doze jer će se kroz 12 sati sve što organizam ne upotrijebi izlučiti iz organizma. Stoga stručnjak treba dati uputu kako uzeti vitamin C, ovisno koji oblik vitamina C kupujemo.

– Kalcij i magnezij su antagonisti i treba ih uzimati u odnosu 2:1 jer je takav njihov fiziološki odnos u organizmu. Magnezij štiti odlaganje kalcija u organizmu, posebice u mokraćnim putevima, a da bi iskoristivost kalcija bila optimalna potreban je vitamin D.

– Ako je dijagnosticiran manjak željeza (anemija ) potrebno je uz željezo uzimati i ostale “gradbene” tvari, a to su vitamin C, folna kiselina i vitamin B12 koji će omogućiti pravilnu supstituciju željeza. Treba pogledati i antagoniste željeza: bakar i cink, koji mogu “krasti” željezo pa nam nikakvo nadoknađivanje željeza neće biti učinkovito.

– Vitamine B skupine pijte u kompleksu B vitamina, jer su maksimalnog učinka kada su svi zajedno kao tim i to tijekom obroka kako biste eventualno izbjegli neke tegobe probavnog trakta. Pojedinačno B vitamine (B6, primjerice, ili neurobion ) pijte samo po preporuci liječnika.

Kako kupovati vitamine?

Uvijek temeljem stvarnih (dijagnosticiranih) potreba i uz savjet i pomoć stručnjaka – ljekarnika, nutricionista, liječnika. Neka vaš odabir uvijek budu provjereni, registrirani, certificirani proizvodi u bocama tamnog stakla s jasno navedenim sastavom, dnevnom dozom i rokom valjanosti. Kada kupujete vitamine za djecu, odaberite one koji su prije svega ukusni i ugodni za uzimanje kako bi ih dijete prihvatilo i one koji su po svom sastavu i dozama primjereni njihovoj dobi. Pri izboru razborito je odabrati one koji sadrže željezo u obliku ferofumarata što u djece neće izazvati pojavu tamnjenju zuba. Posljednjih godina djeci rado i učinkovito (posebice djeci s tegobama neurodermitisa ili alergijskih tegobama) dajemo probiotičke kulture kako bismo im pomogli u oporavku bakterijskog miljea crijeva i jačanju njihova imuniteta. Važno je znati da se 70% našeg imuniteta nalazi u zravim crijevima i njihovom poželjnom bakterijskom miljeu. Posljednjih godina na tržište su stigle nevjerojatne količine vitaminskih pripravaka. Ortomolekularni pripravci, a to su vitamini i minerali, imaju svoju točno definiranu ulogu i zadaću u našem organizmu i s njima treba postupati oprezno. Oni ne smiju štetiti i stoga ih treba uzimati samo temeljem dijagnosticiranog nedostatka i stvarnih potreba i uz kontrolu stručnjaka.

