Muči vas pospanost, razdražljivost, visok tlak, depresija? Možda vam nedostaje ovog važnog vitamina

Vitamin D s razlogom se naziva sunčev vitamin, jer se u tijelu oslobađa tijekom izlaganja suncu. Tjelesnu potrebu za vitaminom D može biti teško zadovoljiti samo putem prehrane, stoga je jako važno znati prepoznati imate li ga dovoljno. Previše boravka u zatvorenom prostoru, premalo vanjskih aktivnosti, nedovoljno unošenje kroz hranu, poremećaji apsorpcije kod bolesti probavnih organa, gušterače i žučnih puteva, poremećaji metabolizma, veganstvo ili vegetarijanstvo, dob iznad 50 godina, prekomjerna tjelesna težina, intolerancija na laktozu – sve to mogu biti razlozi za manjak vitamina D u organizmu. Vitamin D nije zapravo vitamin, to je hormon koji regulira ponajprije metabolizam kalcija i fosfora, utječe na druge hormone, podupire neuroendokrino imunološki sustav i time pridonosi zdravlju ili bolesti. Vitamin D se smatra iznimno važnim za imunitet cijelog organizma, a njegov manjak povezuje se s raznim poremećajima zdravlja, poput srčanih bolesti, multiplom sklerozom, visokim tlakom, pospanosti, razražljivosti, dijabetesom…

Simptomi nedostatka vitamina D

Nagli porast tlaka: vitamin D ima veliku ulogu u održavanju zdravlja srca i krvožilnog sustava, a ujedno i pomaže u regulaciji krvnog tlaka. Kada u tijelu nema dovoljnog tog vitamina, postoji mogućnost da će vam naglo rasti tlak

Pospanost i umor: ako bez obzira na dovoljnu količinu sna često osjećate umor, obratite se liječniku. Jedan od uzroka može biti manjak vitamina D.

Slabost u mišićima: kako je jedna od uloga vitamina D jačanje kostiju i održavanje rada mišića, nedostatak se može očitovati brzim gubljenjem daha, čestom slabošću u mišićima, smanjenju mišićne mase i tkiva.

Depresija, loše raspoloženje i razdražljivost: depresija zbog nedostatka vitamina D može se posebice očitovati kod žena. Razina serotonina u mozgu regulira raspoloženje, što znači da zbog nedostatka vitamina D može doći do otežanog oslobađanje serotonina i neobjašnjivih promjena raspoloženja.

Debljanje: o utjecaju vitamina D provedena su brojna istraživanja, a jedno od njih je pokazalo kako manjak tog vitamina kod starijih žena može biti razlog debljanja. Petogodišnje istraživanje provedeno na 4600 žena starijih od 65 godina pokazalo je da su žene s nedovoljnom razinom vitamina D u krvi dobile oko dva kilograma više nego one koje imaju zadovoljavajuću razinu tog vitamina.

Važnost vitamina D za rast i razvoj djece

Bebama se vitamin D u kapima daje nakon navršenog prvog mjeseca života, i to isključivo prema preporuci pedijatra. Manjak vitamina D kod djece može izazvati ozbiljne posljedice, poput rahitisa za koji je, među ostalim, karakteristično omekšavanje kostiju, slabost u mišićima, slabije napredovanje i nizak rast. Sve bebe i djeca imaju povećan rizik manjka vitamina D, a najviše tamnoputa djeca, djeca koja su premalo izložena suncu te djeca koja boluju od kroničnih bolesti. Bez krvnih pretraga teško je sa sigurnošću ustanoviti nedostaje li djetetu vitamina D u organizmu, no svrbež i bolovi, izraženo znojenje čela, deformacija kostiju, velik broj karijesa, problemi s mliječnim zubima te usporen rast mogu biti ozbiljan znak.

Kako do vitamina D

Prema procjenama znanstvenika, čak 90 % ljudi ima manjak vitamina D. Mnogo je rasprava o tome koliko vitamina D je potrebno. Prema podacima Europske agencije za sigurnost hrane, adekvatne su dnevne vrijednosti za unos vitamina D sljedeće – 10 mikrograma dnevno za dojenčad u dobi od 7-11 mjeseci, te 15 mikrograma dnevno za ostalu populaciju, uključujući i trudnice i dojilje. Hrana, nadomjesci i sunčeve zrake izvor su vitamina D, no svoju ulogu ostvaruje tek nakon što ga jetra i bubrezi pretvore u aktivni oblik te ga se stoga treba osigurati u dovoljnim količinama. Dobar izvor vitamina D su, na primjer, tuna, sardine, skuša, bakalar, losos, škampi, jetra, svinjetina, žitarice, žumanjak, gljive koje su rasle na suncu. Ovaj javnozdravstveni problem prepoznala je i Zvijezda, prva hrvatska tvornica ulja s više od 100 godina tradicije i kvalitete, koja je svoje proizvode Margo obogatila s još više vitamina D i time brzo i lako omogućila svakodnevan adekvatan unos vitamina D koji je nužan za zdrave i jake zube i kosti. Odlučite li se za suplemente vitamina D, nipošto to ne činite bez savjeta s liječnikom.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji sa Zvijezdom i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.