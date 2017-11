Make over blagdanskog stola: kad uz slastice zvijezde budu svijeće i stolnjaci

Slastice uglavnom plijene sve poglede (i nepca), ali vrijeme je da osim njih, prava zvijezda blagdanskog stola postane upravo – vaš stol

Izrada kolača, uređivanje stana božićnim ukrasima, kupnja i ukrašavanje božićnog drvca, priprema poklona… stvari su koje željno iščekujemo cijelu godinu. Detalji i sitnice koje ste držali u kutijama 11 mjeseci napokon možete izvaditi na police jer došao je prosinac! Ovi blagdani u fokus stavljaju obitelj, zajedništvo i ljubav, a to sve se najbolje može pokazati za blagdanskim stolom. Uz prefine ručkove, domaći kolači poput kiflica, zimskih čokoladnih kuglica, medenjaka,i tradicionalnih orehnjača i kuglofa su neizbježni. Slastice uglavnom plijene sve poglede (i nepca), ali vrijeme je da osim njih, prava zvijezda blagdanskog stola postane upravo – vaš stol. Iskoristite hladne zimske dane, zabavite se sa svojom obitelji i učinite da adventski ugođaj u vašem domu bude savršen do svakog detalja. Bez obzira na to volite li više tradicionalan ili moderan stil, božićni ukrasi uvijek su u skladu s trendovima, pa nećete morati razmišljati o tome hoće li vam se nešto uklapati u stil uređenja ili ne. Božić je uvijek u modi, važno je samo pronaći dozu inspiracije po svojoj mjeri.

Blagdani u crvenoj, zlatnoj i bijeloj

Crveno, zlatno i bijelo glavne su boje koje se viđaju od prosinca do veljače u svakom domu, ali to ne znači da ne možete biti inovativni i izaći iz okvira. Boje koje će također svečano izgledati na stolu su ljubičasta, tamno plava i srebrna. Pri odabiru boje detalja na stolu možete pripaziti da se ona ne poklapa s onom na zidovima ili drugim dominantnim objektima u prostoru. Ako želite naglasiti neke detalje i ukrase, bilo bi dobro da koristite barem svjetliju nijansu iste boje. Točnije, ako su vam zidovi plavi, nemojte koristiti plavi stolnjak iste nijanse na stolu. Uz tamniji namještaj koristite svjetlije detalje i obrnuto. Ako ste se odlučili za zlatnu, crvenu i bijelu boju, nemojte pretjerivati s jednom od njih već ih kombinirajte. Ove sezone zlatna boja dominira detaljima, tako da vam neće biti teško pronaći neke dobre ideje, a odlično odgovara s bijelom i plavom. Ako želite održati osjećaj čistoće i jednostavnosti, odaberite bijeli stolnjak sa zlatnim detaljima na koji ćete naslagati božićne dekoracije.

Zlatni pribor i detalji

Neka vaš blagdanski stol postane zvijezda uz zlatan pribor za jelo, tanjure i detalje na stolu. Zasigurno će svima zapeti za oko. Ako ste se odlučili za bijeli ili tamno plavi stolnjak, zlatni pribor za jelo iz nove IKEA-ine kolekcije bit će pravi pogodak. Uz to na stol stavite zlatni držač za ubruse, salvete sa zlatnim detaljima te zlatni držač za lučice i odajte dojam kraljevskog blagdanskog stola. Osim pribora za jelo i tanjura, zlatne zdjele i poslužavnici su odlični za vaše kolače. Zlatna boja je najdragocjenija među bojama i podsjeća na svjetlost i moć pa će tako vaš zvjezdani stol doslovno zasjati kada vam dođu gosti. Uz finu hranu neizostavno je i dobro piće. Ne zaboravite da možete kombinirati čaše ili šalice s ostatkom detalja kako bi čitav ugođaj bio potpun. Čaše za vino sa zlatnim obrubom iz Emmezete ujedno mogu biti odličan poklon za vašeg partnera.

Unesite blagdanski duh kroz svjetlo

Božićne lampice najdraži su zimski ukras najmlađima, ali to ne znači da se moraju naći samo u dječjoj sobi. Lampice, svijeće, lampioni i ukrasi koji svijetle uljepšat će svaku noć dok sjedite u svom toplom domu. Ove godine se u JYSK-u mogu pronaći odlični ukrasi: svjetleće snježne kugle, fenjeri, drvca, svijeće i svijećnjaci u raznim bojama i oblicima. Ako se odlučujete za svjećnjak, nemojte ga staviti na stol uz adventski vijenac, već odaberite jedno od tog dvoje. Uz to ne zaboravite da možete urediti vijenac po svojim željama umjesto da ga kupite. Ne postoji ništa što uz malo ljepila i ukrasa ne možete sami napraviti. U izradu također možete uključiti ostale članove obitelji pa stvoriti zajednički adventski vijenac za najljepši blagdanski stol ispunjen ljubavlju.

Ako se brinite o sigurnosti radi paljenja svijeća, u gotovo svakoj prodavaonici ukrasa za dom možete pronaći električne svijeće ili led lampe u obliku zvijezde, srca ili božićnih elemenata koje možete postaviti na stol ili police u stanu.

A što preporuča Saša Šekoranja?

Poznati akademski slikar, dizajner interijera i cvjetni majstor Saša Šekoranja kaže kako je najvažnije za Božić se okititi osmijehom i mirisima i ne opterećivati se blistate li vi i sve oko vas u modernim bojama. Evo što on savjetuje:

-Inspirirajte se prirodom. Ona je mjera od koje sve počinje. Nekada inspiracija može biti materijal, ili pak razgovor, šetnja ….. sve je inspirativno ako je čovjek spreman to i vidjeti. Sve što znam, naučio sam sam gledajući prirodu, jer vidiš kakva crvena ide uz kakvu zelenu. To je jedino mjesto gdje možemo naći mjeru i njoj se učiti – od sklada, omjera, proporcija, pa do odnosa.

–Blagdanski ugođaj ne stvara se najljepšim dizajnerskim rješenjima. Poanta blagdana jest okupljanje oko stola. Ne volim trendove koji se mijenjaju svake godine jer to su samo komercijalni trikovi. Najljepše je ukrasiti dom kuglicama koje smo skupljali godinama i koje svaka za sebe nose svoju priču i sjećanje, rekao je Saša.