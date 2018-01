KAKO SVAKI DAN UNIJETI U ORGANIZAM SVE ŠTO VAM TREBA? Ovako isplanirajte obroke i ništa vam neće nedostajati

Nakon blagdana i blagdanskog prejedanja pravo je vrijeme da počnete vježbati i jesti zdravije. Sve što vam treba je čvrsta volja i malo truda, a život ćete, sasvim sigurno, uvelike promijeniti nabolje.

Poznati fitness trener i pobornik zdravoga života Mario Valentić, nutricionistica i farmakologinja Mimi Vurdelja i nutricionistica Darija Vranešić Bender otkrivaju kako to najlakše možete napraviti.

Gotovo svaki puta kada kažemo da ćemo promijeniti neke stvari u životu ponajprije želimo promijeniti životne navike – zdravije se hraniti i napokon početi redovito vježbati. Mogućnosti su, kad je sport u pitanju, vrlo raznovrsne. Ovisno o vašim osobnim afinitetima možete birati od grupnih do individualnih treninga, no prije odlaska na “prvi sat vježbanja” i promjene jelovnika prvo čega morate biti svjesni je da promjena mora biti postepena.

“Svaka radikalna promjena i težnja za ubrzanim načinom postizanja fit izgleda i optimalnog zdravlja vode do neželjenog “jo-jo” efekta. Ne dozvolite da vam se loša kondicija, višak kilograma i nezadovoljstvo vrate “gore” ili čak “na gore”. Za početak, što više hodajte! I to žustro: neka vam tempo bude, primjerice, kao da žurite na tramvaj. Za vidljive rezultate barem 5 puta tjedno po sat vremena odvojite za takvu žustru šetnju. Ali hodajte, također, kad god i gdje god stignete jer je hodanje naprirodniji i najzdraviji oblik kretanja i za njega vam ne trebaju ni trenirka ni tenisice već

samo želja, motiv i dobra volja – kaže prof. kineziologije i osobni kondicijski trener Mario Valentić.

Ako niste natukli previše viška kilograma i samo ako znate pravilno trčati (mekano, bez “nabijanja” o tlo), kaže Mario, onda i trčite laganim tempom barem 3 x tjedno po 45min. Plivajte, rolajte,

planinarite, veslajte, plešite standardne i latino američke plesove, vozite bicikl, hrvajte se, boksajte…sve ove aktivnosti troše kalorije. Osim pilatesa i vježbi snage s vlastitom težinom, vježbajte barem tri puta tjedno i s utezima i to radite vrlo intezivno s malim pauzama. Jačajte velike mišićne skupine i izvodite što više višezglobnih vježbi za jačanje muskulature cijelog tijela. Na taj način ubrzavate bazalni metabolizam i postižete tzv. “after burn” učinak, odnosno potrošnju kalorija i nakon treninga.

A što jesti?

Osim što je važno početi vježbati, važno je, naravno, i što ćete jesti. “ Pošteno doručkujte, dobro ručajte, slabo (ili ništa) večerajte i jedite kvalitetne međubroke! Na početku dana obavezno si priuštite prijeko potreban “benzin” (kvalitetan doručak) kako biste uspješno funkcionirali tijekom dana. Ručajte normalno, ali ne pretjerujte s ugljikohidratima i masnim umacima. Večerajte vrlo malo i ne kasno (do 20h) te neka u tom obroku dominiraju bjelančevine – savjetuje M. Valentić i dodaje kako nipošto ne smijete zaboraviti na važnost međuobroka. Proteinski shake, posni sir,

bademi, voće ili sirovo povrće najbolji su izbor, a ne smijete zanemariti niti unos omega 3-6- 9 masti.

Ne budete li unosili ove dobre masti, teško ćete skinuti “šlaufove” i “krvavice” s trbuha. Nastojte jesti, koliko god je to moguće, organsku hranu i ne žurite, već svaki zalogaj što duže žvačite. Sačuvat

ćete svoj organizam od raznih nepotrebnih kemikalija i pesticida i tako, dugoročno gledano, sačuvati svoje zdravlje. Jedite puno povrća i voća te pijte dovoljno vode! Povrće neka bude što kraće

kuhano, a što češće ga jedite i sirovog. Voće mora konstantno biti na vašem jelovniku, a dnevno nastojte popiti i barem 1,5 litru vode.

Slično savjetuje i poznata nutricionistica i farmakologinja Hrvatskog olimpijskog odbora Mimi Vurdelja koja naglašava da je najvažnije poznavati svoj metabolizam te jesti raznovrsno I umjereno. Barem jedan kuhani obrok svaki dan, konzumirati pet obroka dnevno, jesti u miru te na meniju imati što više sezonskih namirnica iz podneblja u kojem živimo,pravilno se hidratizirati, osnova su zdrave prehrane. Odlučite li se za aktivnije i ustrajnije vježbanje kao stil života, izbalansirana prehrana je neophodna.

Važno je nadoknaditi energiju nakon vježbanja

Nutricionistica dr. sc. Darija Vranešić-Bender naglašava da je, kada se netko počne baviti blagom, rekreativnom sportskom aktivnošću, a posebno ako se upusti u sport koji zahtijeva veću potrošnju energije, izuzetno važno nadoknaditi izgubljenu energiju, što se najčešće čini povećanim unosom namirnica bogatih ugljikohidratima (pšenica, kukuruz, heljda, raž, proso, ječam, zob, riža, tjestenina) te proteinima. Povećani unos znači da bi dnevno trebalo pojesti više od 0,5 kg ugljikohidrata, za razliku od uobičajene preporučene količine od 300-400 g dnevno.

– Smatra se da što je tjelovježba intenzivnija, veće su i potrebe za proteinima koji su, uz vodu, glavni građevni element ljudskog tijela. Stoga bi pri redovnom bavljenju sportom trebalo povećati njihov unos. Ljudima koji se ne bave tjelesnom aktivnošću treba oko 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, dok je sportašima i ozbiljnijim rekreativcima potrebno 1,5 g pa i više proteina po kilogramu tjelesne mase – pojasnila je D. Vranešić Bender.

A gdje ima proteina?

Quark (kvark) – svježi meki sir bogat proteinima s niskim udjelom masti, posni sir, mlijeko, jogurt, sirutka, krto meso piletine i puretine, riba, jaja, orašasti plodovi, mahunarke prirodan su i vrijedan izvor proteina i trebali bi se što češće naći na vašem jelovniku. Istraživanja s područja nutricionizma, osobito zadnjih godina, imaju sve važniju ulogu u prenošenju znanstvenih spoznaja o važnosti redovne konzumacije namirnica bogatih proteinima za zdrav i kvalitetan način života.

Prehrana s udjelom proteina od 25-30 posto u odnosu na cjelokupni energetski unos pokazala se kao ona koja može ubrzati metabolizam uz gubitak 80 do 100 kalorija na dan u odnosu na prehranu s niskim udjelom proteina. Osim toga, namirnice bogate proteinom imaju značajan zasitni učinak u odnosu na masti i ugljikohidrate, zbog čega uslijed prehrane bogate proteinima dolazi do spontanog smanjenja cjelokupnog dnevnog energetskog unosa- jednostavnije rečeno do smanjenog unosa hrane.

Istraživanja su pokazala i da osobe koje vode računa o konzumaciji dovoljno proteinskih namirnica imaju tendenciju manje jesti prehrambene proizvode bogate ugljikohidratima koji su procesuirani industrijskim postupcima (kruh, tjestenina, peciva, krekeri…). Te su namirnice nutritivno siromašne, a nerijetko su glavni uzročnik dobivanja težini.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s partnerom Dukat i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.