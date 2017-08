Jelovnik po mjeri školarca: evo što bi trebalo biti na tanjuru vašeg djeteta, a što izbjegavati

Ne tjerajte svoje dijete da se osjeća loše kad jede. Naprotiv, prehrana mora postati ugoda, a dijete osjetiti radost druženja za stolom jer će jedino tako steći zdrav odnos prema hrani za cijeli život.

Kako djetetu osigurati zdrave obroke koji će im osigurati dovoljno energije za rast i razvoj te sve školske aktivnosti, pitanje je s kojim se susreću svi roditelji. Glavni su izazov školski obroci jer 30 posto dnevnog unosa hrane djeca konzumiraju upravo u školi. Stoga roditelji trebaju brinuti i o tome da, ako škola ne nudi odgovarajuću zdravu prehranu, sami svom školarcu pripremaju obrok koji će jesti u školi.

Još jedna rizična situacija su dječji rođendani na kojima roditelji također najčešće ne mogu uspješno ograničavati što će i koliko jesti mali slavljenici. Stoga je najbolje dijete nahraniti kod kuće tako da na rođendansku proslavu stigne sito. Ono što svakako ne biste smjeli činiti jest ignorirati gojaznost svog školarca te ga smatrati simpatičnim bucom jer mnogobrojna istraživanja pokazuju da djeca u školskoj dobi mogu biti nesretna zbog svoje debljine kao i zbog pretjerane mršavosti. Zbog toga je, osim zbog zdravlja, također vrlo važno paziti na tjelesnu težinu djece, a nju je najbolje održavati u optimalnim okvirima zdravim prehrambenim navikama te poticanjem djeteta na tjelesnu aktivnost i bavljenje sportom.

Ono što nikako ne biste smjeli činiti jest koristiti hranu i obroke kao nagradu ili kaznu, a posebno ne kritizirati dijete zbog prehrane, nazivati ga „pohlepnim“ ili „debelim“. Ne tjerajte svoje dijete da se osjeća loše kad jede: naprotiv, prehrana mora postati ugoda, a dijete osjetiti radost druženja za stolom jer će jedino tako steći zdrav odnos prema hrani za cijeli život.

Primjer dobrog jelovnika

U dobi odrastanja i školovanja, koju obično prati bavljenje sportom, glazbom i brojnim drugim izvanškolskim aktivnostima, organizam djeteta je stavljen pred velike zahtjeve. Djeca rastu, uče i bave se nekom od izabranih aktivnosti, a to su tri vrlo naporna posla za njihov još nerazvijeni organizam. Stoga moraju itekako programirano i biološki izbalansirano dnevno jesti jer je hrana ta koja ima najvažniji učinak na organizam. Voće, povrće, žitarice i riba su osnova zdrave prehrane za djecu školskog uzrasta, a ono što bi trebali izbjegavati su paštete, sirni namazi, margarin, pohano meso, pomfrit, hamburgeri, pizze, lisnato tijesto, razni sintetski i light napici te posebno gotova jela. Evo kako bi trebao izgledati odgovarajući dnevni jelovnik za dijete školskog uzrasta:

* Zajutrak: kao prvi jutarnji obrok valja uzeti svježe iscijeđeni sok od sezonskog voća i nešto od voća

Doručak: primjer kvalitetnog doručka je brusketa, tj. prepečeni integralni kruh s rajčicom, kozjim sirom i maslinovim uljem ili namazom od kozjeg sira

primjer kvalitetnog doručka je brusketa, tj. prepečeni integralni kruh s rajčicom, kozjim sirom i maslinovim uljem ili namazom od kozjeg sira Prijepodnevna užina : voće ili dvije palačinke s domaćim džemom ili medom, kompot ili jogurt

: voće ili dvije palačinke s domaćim džemom ili medom, kompot ili jogurt Ručak: juha od povrća, riblja juha ili juha od rajčice; varivo ili prilog od povrća (brokula, cvjetača, mrkva, tikvice, patlidžani); riba – pržene srdele ili oslić; čaj od metvice

juha od povrća, riblja juha ili juha od rajčice; varivo ili prilog od povrća (brokula, cvjetača, mrkva, tikvice, patlidžani); riba – pržene srdele ili oslić; čaj od metvice Poslijepodnevna užina : domaći puding ili frape od voća i meda

: domaći puding ili frape od voća i meda Večera: kozji sir na zelenoj salati ili rikuli s maslinovim uljem, jogurt ili čaj

kozji sir na zelenoj salati ili rikuli s maslinovim uljem, jogurt ili čaj Školska užina: u obroku koji pripremate djetetu za školu svakako treba biti zastupljeno povrće i voće, a dobar primjer lagane, ali hranjive užine koja će djetetu osigurati dovoljno energije za školske aktivnosti je sendvič od integralnog peciva natopljen maslinovim uljem i bogat povrćem, ili svježe voće i sušeno voće i nešto orašastih plodova, ili pak biskvit s voćem.

Roditelji su uzor

S djetetom valja razgovarati i u toj osjetljivoj dobi odrastanja mu objasniti što je hrana i zbog čega valja jesti smisleno, programirano, raznovrsno i s pravom mjerom te što će mu to dobroga donijeti. Naravno, roditelji djetetu trebaju biti ogledni primjer pa stoga nemojte očekivati da dijete jede programirano dok vi u deset navečer pred TV ekranom jedete pun tanjur hrane ili “žvačete” previše grickalica. Evo pravila kojih biste se trebali pridržavati:

* Dnevni unos hrane treba raspodijeliti na 4 – 5 manjih obroka: to je bolje nego dva ili tri velika. Pri tome valja imati na umu da se doručak ne smije zanemarivati. On bi trebao osigurati 30 % ukupnog dnevnog kalorijskog unosa. Dnevno je poželjno jesti dva do tri puta raznovrsno povrće, a od toga barem jednom tjedno mahunarke (soja, grašak, bob, leća, mladi grah). Svaki dan uputno je konzumirati barem dvije voćke.

* Oprezno s masnoćama: na unos masnoća svakako treba paziti, no masnoće se iz prehrane djeteta ne smiju izbaciti. Odlični izvori vrijednih masnoća su riba, meso, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, orašasti plodovi, maslinovo ulje i druga biljna ulja te majoneza i margarinski namazi prilagođeni dječjim potrebama.

* Cjelovite žitarice su nezaobilazne: bijelo brašno, šećer, bijela peciva, kolače s bijelim šećerom, tjesteninu i rižu treba u određenom postotku zamijeniti njihovim cjelovitim varijantama. Bit će sasvim zadovoljavajuće ako 30 – 50 % unesenih žitarica budu cjelovite.

* Manje slatkiša i gaziranih pića: unos gaziranih i ostalih zaslađenih bezalkoholnih napitaka povezan je s višim udjelom tjelesne masti, dok su napici bogati kalcijem, poput mlijeka i mliječnih napitaka, povezani s nižim udjelom tjelesne masti. Djeci je teško zabraniti konzumaciju slatkiša i ponekad može biti kontraproduktivno. Bolje je pronaći neku razumnu mjeru ili upoznati dijete sa zdravijim alternativama poput suhog voća, voćnih salata, voćnog jogurta, kolača s rogačem, suhim voćem i slično.