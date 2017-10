Hrvati na udaru srčanih bolesti, depresije, dijabetesa i raka

Kad je zdravlje u pitanju, zaboravite površnost, odgađanje i nemar. Crnim statistikama na kraj se može stati jedino zdravim navikama i preventivnim pregledima

Biti “zdrav kao lav” neprocjenjivo je bogatstvo, no rijetko smo toga svjesni dok nas ništa ne boli. No zdravlje nije nešto što trebamo shvaćati olako, a posebice treba voditi računa o signalima kojima nas tijelo upozorava da nešto nije u redu. Hrvati su najviše na udaru kardiovaskularnih i malignih bolesti, dijabetesa, malignih bolesti i depresije te stoga donosimo sve važno što trebate znati o njima

Kardiovaskularne bolesti ubojica broj jedan

Uzrok su 17,3 milijuna smrti godišnje, što ih čini svjetskim ubojicom broj jedan. Koliko je situacija zabrinjavajuća i u Hrvatskoj, govore podaci prema kojima od ovih vrsta oboljenja umre oko 25.000 osoba, što čini 50 posto od svih uzroka smrtnosti u Hrvatskoj. Vodeći kardiolozi slažu se kako bi čak 80% srčanih smrti moglo bi biti spriječeno preventivnim djelovanjem na glavne čimbenike rizika. O zdravlju srca treba razmišljati na vrijeme. Neki od najvažnijih rizičnih čimbenika za razvoj bolesti srca su pušenje, povišene masnoće u krvi, hipertenzija, dijabetes te nedovoljna fizička aktivnost. Treba živjeti zdravo, a to podrazumijeva izlaganje fizičkom naporu (ne treba se voziti liftom 2-3 kata, ne treba se samo voziti automobilom, treba nedjeljom ići na izlet u prirodu, a ne u trgovački centar…) i prakticirati zdravu prehranu. Ona nije neukusna, ali zahtijeva trud. Veliku ulogu u zdravlju srca ima stres. U današnjem tempu života uzroci stresa ne mogu se izbjeći, ali je nužno pronaći načine kako ga držati pod kontrolom. Izuzetno je važno i liječiti faktore rizika, poput tlaka. Ako postoji sklonost srčanom oboljenju, možda se bolest ne može izbjeći, ali kontrolom rizika može se značajno odgoditi. Mnogi ne prepoznaju simptome npr. srčanog infarkta, stoga se kasno javljaju liječniku i time se dovode u životnu opasnost te smanjuju šanse za ozdravljenje. Najčešći simptomi na koje se pacijenti sa srčanim problemima žale su bol u prsima i otežano disanje – mogu se javiti i sa simptomima koji su povezani s visokim tlakom.

Više od 400.000 građana boluje od dijabetesa

Čak 415 milijuna ljudi u svijetu boluje od dijabetesa, a do 2040. godine taj bi broj mogao narasti na 642 milijuna! Godišnje u svijetu od dijabetesa umre gotovo pet milijuna ljudi, jedna od 11 odraslih osoba ima dijabetes, a jedna od dvije oboljele osobe ne zna da ga ima. Podaci su to Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) koja procjenjuje kako su troškovi za liječenja dijabetesa 2015. u svijetu iznosili 673 milijarde dolara. Crna statistika nije ništa bolja niti u Hrvatskoj. Prema podacima CroDiab registra iz 2015., dijabetes je dijagnosticiran u 260.092 odraslih osoba, a procjenjuje se da je broj oboljelih s dijabetesom tipa 2 u Hrvatskoj veći od 417.000. Od dijabetesa godišnje umire više ljudi nego od raka dojke i AIDS-a zajedno. Dvije od tri osobe oboljele od šećerne bolesti umiru od srčanog udara ili neke druge bolesti srca. Jedan od rizičnih faktora za razvoj šećerne bolesti je debljina, no važnu ulogu imaju i drugi rizični faktori kao što su obiteljsko nasljeđe, etnička pripadnost i starosna dob. No mnoge debele osobe nikada ne obole od dijabetesa tipa 2, a mnogi oboljeli od te bolesti zapravo su normalne tjelesne težine ili imaju samo nekoliko kilograma viška.

Ako primijetite dva ili više od navedenih simptoma, svakako otiđite na liječnički pregled jer rana dijagnoza može odgoditi razvoj bolesti:

· učestalo mokrenje

· pretjerana žeđ

· povećana glad – gubitak težine

· umor

· manjak zanimanja i koncentracije

· povraćanje i bol u trbuhu

· osjećaj bockanja ili utrnuća u šakama ili stopalima

· zamućen vid

· česte upale

· sporo zacjeljivanje rana

Depresija pogađa 200.000 Hrvata

Procjenjuje se da u Hrvatskoj od različitih depresivnih poremećaja pati oko 200 tisuća ljudi, a postotak neliječenih i neprimjereno liječenih slučajeva izrazito je visok i samo 25 posto osoba potraži stručnu pomoć. Dob nastupa depresije pomiče se prema mlađim dobnim skupinama, a depresivni poremećaji mogu se javiti u širokom dobnom rasponu od dječje dobi pa do starosti. Depresija je čest pratilac različitih tjelesnih bolesti i javlja se u 20 do 45 posto slučajeva malignih bolesti, 26 do 34 posto cerebrovaskularnih bolesti, u oko 35 posto slučajeva kronične boli, između 15 do 33 posto slučajeva srčanih udara i u 40 posto slučajeva Parkinsonove bolesti. Od te bolesti u svijetu boluje oko 322 milijuna ljudi, a u zadnjih desetak godina broj oboljelih je porastao za više od 18 posto. Osnovne karakteristike ove bolesti su sniženo, bezvoljno raspoloženje, žalost i beznađe, gubitak osjećaja zadovoljstva, gubitak snage i energije, javljanje osjećaja neodređenog straha (anksioznosti). Tu su i osjećaj krivnje, besperspektivnosti, bezizglednosti, gubitak volje za životom, razmišljanja o samoubojstvu i pokušaji suicida. Usto se javljaju i promjene u apetitu i snu. Riječ je o bolesti koja je više od obične tuge. No ako se tuga pojavi bez ikakva razloga ili je nesrazmjerna razlogu nastanka, ako ne prestaje ili se ponovno vrati, ako nam je teško raditi, družiti se, spavati, jednom riječju – ako se više ne uspijevamo veseliti životu, onda to više nije neraspoloženje, nije obična tuga, već depresija. Dokazano je da depresija povećava rizik od obolijevanja od nekih ozbiljnih bolesti i poremećaja, poput ovisnosti, sklonosti samoubojstvu, razvoju dijabetesa i srčanih bolesti, koje u velikom broju slučajeva završavaju preuranjenom smrću.

Raste broj oboljelih od zloćudnih bolesti

U Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira 20-ak tisuća malignih bolesti po čemu smo, s obzirom na broj stanovnika, u okvirima europskog prosjeka. Od zloćudnih bolesti u 2015. godini je preminulo 14.012 osoba ili sedamdesetak više nego u prethodnoj godini, i to najviše od karcinoma pluća i debelog crijeva. Taj trend je zabrinjavajući jer u Europi, iako raste broj oboljelih od zloćudnih bolesti, stopa smrtnosti pada. Najčešće dijagnoze malignih bolesti u Hrvatskoj slične su onima u drugim razvijenim zemljama – pluća, debelo crijevo, prostata, dojka, dok u niskorazvijenim zemljama prevladavaju maligne dijagnoze povezane s infekcijama – rak želuca, rak jetre te rak grlića maternice. Od raka dojke u Hrvatskoj godišnje umre u prosjeku 41,3 osobe na 100.000 stanovnika, što je najgori prosjek u cijeloj Europskoj uniji. Glavni čimbenici rizika koji su specifično vezani za pojedine karcinome jesu pušenje, loša prehrana, manjak vitamina i minerala, konzumacija alkohola, manjak tjelesne aktivnosti, sunčanje, pretilost, infekcije i korištenje određenih lijekova. Procjenjuje se da u zapadnoj Europi u prosjeku puši petina odraslog stanovništva. U srednjoj i istočnoj Europi ta se brojka kreće između trećine i polovice odraslih. Hrvatska je u europskom vrhu kad je riječ o konzumaciji alkohola, ali i broja pretilih.Nezdrava navika je i ignoriranje postojećih programa prevencije malignih bolesti.

Nužno je živjeti zdravije i nezanemarivati preglede

Važno je jesti raznovrsno i s pravom mjerom, jesti namirnice iz svog podneblja, ne konzumirati previše šećera i previše soli, dnevno pojesti pet do šest porcija voća i povrća, što češće jesti ribu, koristiti zdrave masnoće poput maslinova ulja, piti dovoljno vode, jer voda čini 60 do 70% našeg organizma, kretati se, šetati, plivati, planinariti, naći u tjednu dan ili dva za sebe i svoju radost, uživati u malim stvarima. Trebate redovito obavljati preventivne preglede poput pregleda madeža, ultrazvuka dojki, mamografije, kolonoskopije nakon 50. godine života, ginekološkog pregleda s Papa testom za žene te redovitog urološkog pregleda za muškarce nakon 45. godine života.

