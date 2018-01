GRADOVI DOMAĆINI EUROPSKOG PRVENSTVA: Što nude Zagreb, Split, Poreč i Varaždin izvan samog parketa

Dobiti po drugi put domaćinstvo Europskog rukometnog prvenstva doista je velika čast za cijelu Hrvatsku, a posebice za gradove domaćine – Zagreb, Split, Varaždin i Poreč. Sva četiri grada ugostit će grupnu fazu natjecanja dok će Zagreb i Varaždin biti domaćini glavnoj fazi natjecajanja. Najvatrenije će sasvim sigurno biti u Zagrebu jer će Arena biti poprište fantastičnih polufinalnih utakmica, kao i spektakularnog finala.

Donosimo mali vodič što posjetitelje utakmica očekuje izvan rukometne arene, gdje mogu odsjesti, gdje dobro i jefitno jesti te što vidjeti u gradovima domaćinima.

ZAGREB

Države koje će okušati svoje snage u Zagrebu su Njemačka, Makedonija, Crna Gora i Slovenija. Osim preliminarnih utakmica, Zagreb će također biti domaćin grupne faze prvenstva (od 18. do 24. siječnja), a tu će se održati i polufinale 26. i finale 28. siječnja. Do Arene Zagreb do koje se može doći automobilom, autobusom ili tramvajem. Ako se odlučite ići tramvajem, možete se ukrcati na tramvaje broj 7 ili 14 koji će vas odvesti do Rotora, a zatim vam preostaje samo 10 minuta hoda do Arene. Isto tako, postoji i autobusna linija 234, koja polazi s glavnog autobusnog kolodvora u Zagrebu i prometuje svakih 25 minuta.



Gdje odsjesti:

Prilika za povoljan smještaj u Zagrebu je doista mnogo i apsolutno svaki turist može naći smještaj prema svom cilju i budžetu. Cijena noćenja u hostelima su od 70 kuna do prosječnih 250 kuna, a toliko će vas stajati i iznajmljivanje apartmana. Odlučite li pak boraviti u nekom od hotela s, primjerice, četiri zvjezdice, noćenje s doručkom stajat će vas 879 kuna, koliko treba izdvojiti za hotel Premier u centru grada.

Gdje i što jesti:

Dobrih restorana sa solidnim cijenama u Zagrebu doista ne nedostaje. Arena centar, koja je nadomak rumometne Arene, prepuna je fast food restorana poput McDonald’sa, Burger Kinga, Subwayja, KFC-a, Foodieja, Wok & Rolla. U fast food restoranima ručati se može za 40-ak kuna, prosječna cijena kave s mlijekom je 12 kuna, a cijena pola litre piva je od 18 kuna do 30 kuna.

Odlučite li se okrijepiti u nekoj od zagrebačkih pivnica, poput Budweisera, Medvednice, Mede, Batka, dočekat će vas odlična hrana i dobar štimung. U Budweiseru se, primjerice, dobro najesti možete već za 40 kuna, a obilata plata mesnih jela s roštilja za dvoje stoji 170 kuna. Među turistima koji vole tejsteninu, pizzu i mesna jela koja nisu preskupa posebno je popularan restoran Nokturno u Tkalčićevoj ulici gdje male pizze stoje 25 kuna, rižota 37 kuna, njoki od 32 kune, lazanje stoje od 36 do 42 kune, a juhe su od 14 do 20 kuna. Pola litre točenog piva stoji 15 kuna.

Što posjetiti:

Muzej Iluzija : želite li ući u fascinantni svijet iluzija koje će vam poljuljati povjerenje u osjetila, ali pritom vas oduševit, ovo je pravo mjesto za vas gdje ćete provesti slobodno vrijeme u pauzi utakmica. Uživat ćete, između ostalog, u najvećoj zbirci holograma u ovom dijelu Europe, a više od 70 eksponata zasigurno će vas navesti da protrljate oči u nevjerici!

Radno vrijeme od 9 do 22 sata, cijena ulaznice: 40 kuna, adresa: Ilica 42

Muzej Torturem: nudi pogled na jedinstvenu zbirku naprava za mučenje i egzekuciju od antičkih vremena do danas. S više od 70 instrumenata i sprava na koje i sama pomisao tjera strah u kosti, Muzej zorno prikazuje sliku nasilja kroz povijest.

Radno vrijeme je od 11 do 19 sati, cijena ulaznica je 40 kuna, a muzej mogu posjetiti samo osobe starije od 18 godine, adresa Tkalčićeva 13.

Muzej prekinutih veza: u njemu su izloženi osobni predmeti koje su ostavili bivši ljubavnici, a popraćeni su kratkim opisima. U početku je ovo bila putujuća zbirka doniranih predmeta, a ovaj je muzej dobio prestižnu nagradu Kenneth Hudson kao najinovativniji muzej u Europi. Broj eksponata u stalnom je porastu, a trenutačno ih je oko 100.

Radno vrijeme je od 9 do 21 sat, cijena ulaznice je 30 kuna, adresa Ćirilmetodska 2.

Karting Arena Zagreb: želite li pravu adrenalinsku avanturu, a ljubitelj se brzine i dobre zabave, možete isprobati vožnju na 330 metara dugoj karting stazi. Dok početnicima osigurava brzo upoznavanje kartinga, poznavatelje tjera u poboljšavanje postojećih tehnika vožnje. Staza je zaštićena odgovarajućim barijerama i apsorpcijskim sustavom, dok vozna površina jamči jednakomjerno držanje guma pomoću podnog premaza F1.

Radno vrijeme je od 16 do 23 sata, karting Arena nalazi se na Zagrebačkom velesajmu, a cijena za 10 minuta Go kart vožnje je 90 kuna.

POREČ

Dvorana Žatika

Raspored utakmica

12.siječnja (18:15) Bjelorusija-Austrija

12.siječnja (20:30) Francuska – Norveška

14.siječnja (18:15) Austrija – Francuska

14.siječnja (20:30) Norveška-Bjelorusija

16.siječnja (18:15) Francuska – Bjelorusija

16.siječnja (20:30) Norveška – Austrija

Gdje odsjesti

Kako su mnogi hoteli u zimskog periodu zatvoreni, tijekom europskog rukometnog prvenstva nije baš lako naći smještaj. U staroj jezgri grada još ima mjesta u hotelu Mauro u kojem noćenje u dvokrevetnoj sobi, ovisno o terminu, košta od 120 do 170 eura. Osim ovog hotela, u centru grada tijekom zimskog perioda još rade i hoteli „Poreč“, „Grand Hotel Palazzo“ te Boutique Hotel Melissa. U hotelu Laguna Molindrio, udaljenom 4 km od centra, noćenje s doručkom i večerom preko Booking.coma košta za dvije osobe 849 kn. Noćenje , pak, u privatnom smještaju – u apartmanu u blizini sportske dvorane Žatika, stoji od 55 eura.

Gdje jesti

U mirnim i uskim porečkim ulicama kriju se gastro adrese (rade i zimi!) na kojima se može uživati u istarskim specijalitetima i vinima – u restoranima Sv.Nikola, Divino, Peterokutna kula te konobi Ćakula. Cijene glavnog jela se kreću od 79 kn. Dobra pizza se može pojesti za 60-ak kuna – u pizzerijama „Nono“ i „Dali“.

Gdje se provesti

Tijekom trajanja rukometnog europskog prvenstva na glavnom porečkom trgu postavljen je šator s bogatom gastro ponudom i velikim ekranom. Osim toga, zabavljati se može i u brojnim kafićima u centru Poreča kao što su Epoca, Legend of M, Corner, Viale, Mozart….Kava s mlijekom je 10 kn.

Uz predhodnu najavu, istarski vinari (u najbližoj okolici Poreča) otvorit će vam svoj podrume i omogućiti da degustirate i kupite vrhunska vina kao što su Damjanić, Roxanich, Brčić, Agrolaguna,…

VARAŽDIN,

Arena Varaždin

Raspored utakmica

13. siječnja (18:15): Španjolska – Češka

13. siječnja (20:30): Danska – Mađarska

15. siječnja (18:15): Mađarska – Španjolska

15. siječnja (20:30): Češka – Danska

17. siječnja (18:15): Češka – Mađarska

17. siječnja (20:30): Španjolska – Mađarska

te utakmice drugog kruga: 19. siječnja, 21. siječnja, 23.siječnja te 24.siječnja

Gdje odsjesti

U Park Boutique Hotelu cijena noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 553 kn, a u hotelu Istra 551 kn. Noćenje za jednu osobu, u dvokrevetnoj sobi, u hostelu Kairos košta 108 kn, preko Booking.coma noćenje u B&B Garestin, također u dvokrevetnoj sobi, iznosi 352 kn.

Gdje i što jesti

U Restoranu/pizzeriji Angelus porcija specijaliteta kuće – njoki „Violettte“, košta 42 kn, a jumbo pizza 60 kn. U domaćim zagorskim štruklama, između ostalih delicija, može se guštati u restoranu Palatin po cijeni od 25 kn po porciji. U zalogajnici Šanjek ljubitelji kobasica doći će na svoje za 24 kn.

Restoran Verglec, prvi restoran s licencom Hrvatske autohtone kuhinje u Varaždinu, ima mnogo specijaliteta a jedan od većih hitova je pečena patka punjena heljdinim brašnom (65 kn).

Gdje se provesti

U samom centru grada Varaždina nalazi se pub Medina Škrinja. Podrum srednjovjekovne palače Zakmardy spektakl je za sva osjetila, a posebno za one čija su nepca spremna za craft pivo. Naime, u Medinoj Škrinji ima više od ?? vrsta piva, a cijena im se kreće od 15 do 30 kn. Na Trgu Miljenka Stančića – s pogledom na dvorac Stari grad i Kulu Stražaru., može se sjajno zabaviti: u kultnim kafićima poput My Way-a, Sermage-a ili Mea Culpe. Cijena kave s mlijekom 10 kn.

SPLIT

Spaladium Arena

Raspored utakmica

12. siječnja (18:15): Švedska – Island

12. siječnja (20:30): Hrvatska – Srbija

14. siječnja (18:15): Srbija – Švedska

14. siječnja (20:30): Island – Hrvatska

16. siječnja (18:15): Srbija – Island

16. siječnja (20:30): Hrvatska – Švedska

Gdje odsjesti

U turističkom carstvu ima smještaja za svačiji ukus i džep – pa čak i u siječnju. Cijena privatnog smještaja u sobama sa dva kreveta kreće se od 186 kn, u hotelima od 290 kn za jedno noćenje, u hostelima od 170 kn…Splitski hotel Park ima posebnu ponudu za ljubitelje rukometa koja uključuje dvokrevetnu sobu po cijeni od 140 eura po noći s doručkom te besplatni transfer od hotela do Spaladium Arene i natrag na dan utakmice.

Gdje i što jesti

U Ma:Toni sve su kombinacije moguće. Ondje se , naime, nude mediteranska/dalmatinska jela s daškom egzotike kao što su teleća jetrica u umaku od bijelog vina i kapule s kremastom palentom koja stoje 66 kuna.

Ljubitelji pak dobrog roštilja bit će jako zadovoljni u lokalu Kantuna Pauline gdje se „splitski“ čevapi serviraju sa ajvarom i kapulom i lepinji. Nezaobilazno mjesto za ljubitelje hamburgera je i Toto’s Bugrer Bar od 38 kuna).

Gdje se zabaviti

Na dnu splitske Rive nalazi se Fabrique Pub gdje se može uživati u dobroj glazbi, velikom izboru piva i dobrom roštilju. Cijena piva se kreće od 15 kuna. Sinonim za dobru zabavu je i legendarni Vanilla Club. U omiljenoj splitskoj party zoni priprema se super provod i povodom rukomentog prvenstva. Tako u petak 12.01. nakon rukometnog spektakla Hrvatska-Srbija ne propustite tulum u režiji TAXI BEND-a, dok u petak 19.01. ondje nastup ima Grupa Magazin.