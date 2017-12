Evo zašto se isplati brinuti o zdravlju zuba i lijepom osmijehu

Zdravi zubi preduvjet su zdravlja cijeloga organizma. Kvalitetna higijena usne šupljine neće samo smanjiti učestalost odlazaka stomatologu, već će spriječiti nastanak raznih zdravstvenih problema. Samo zdrava usna šupljina omogućuje prehranu, govor i socijalni kontakt bez ikakvih teškoća. Evo zašto se isplati uložiti u brigu o zubima.

Lijep osmijeh važan je čimbenik samopouzdanja: brojna su istraživanja pokazala da je osmijeh prvo što primijetimo na osobi koju smo tek upoznali. Studija koju je provela Klinika Mayo pokazala je kako prilikom upoznavanja na određenoj osobi čak 47 % ispitanika najprije primijeti osmijeh, potom 11% oči, a odjeća je bila važna za samo 7% ispitanika. Istraživanje Leeds and Central Lancashire Sveučilišta pokazalo je pak da nas bijeli, zdravi i lijepo raspoređeni zubi čine atraktivnijima. Razlog tome je što su ljudski zubi ekvivalent paunovu perju – oni su odraz dobroga zdravlja i genetike prema kojem podsvjesno odabiremo genetski kvalitetnog partnera.

Osmijeh je preduvjet ljepote: 85% ispitanika istraživanja Leeds and Central Lancashire Sveučilišta smatra da su ljudi s lijepim zubima mnogo atraktivniji. Čak 84% njih smatra da je lijep i ugodan osmijeh nužna karakteristika idealnog partnera, a 33% ispitanika ne bi poljubilo osobu s lošim zubima. Također, 33% ispitanika ne bi preporučilo svom najboljem prijatelju sastanak na slijepo s osobom koja ima loše zube.

Lijep osmijeh znatno olakšava socijalne kontakte: zbog lijepog osmijeha, pravilnih i zdravih zubi ostavljate pozitivan dojam kod drugih ljudi. S druge strane, nepravilno položeni zubi, njihov nedostatak te pokvareni zubi u startu ostavljaju loš dojam na druge. Bez obzira na to u kojemu se dijelu svijeta nalazili, kulturi u kojoj ste odrasli, reakcija okoline na loš položaj zuba, njihov nedostatak i pokvarene zube uvijek je ista. Osobe s pravilnim zubima smatra se popularnijima, društvenijima, druželjubivijima, seksualno uspješnijima i sretnijima.

Lijep osmijeh povećava poslovne izglede: hollywoodski osmijeh – ravni, biserno bijeli i proporcionalni zubi koji savršeno odgovaraju simetriji lica i pružaju prekrasan osmijeh povećavaju izglede za uspjeh u poslu za čak 30 posto. Poslodavci donose mišljenje o vama od prvog trenutka kadavas ugledaju. Prema jednom istraživanju, tijekom razgovora za posao ispitivači nesvjesno biraju osobu koja ima lijep osmijeh, odnosno pravilan zagriz.

Lijep osmijeh stvara pozitivnu sliku o vama: kada je vaša vizualna poruka pozitivna, osoba s kojom razgovarate, kažu psiholozi, pretpostavit će kako su i vaše druge osobine pozitivne. Poznati sociolingvist Albert Mehrabian u svome je istraživanju ukazao kako u susretu licem u lice, 55% poruke koju želite prenijeti daje izgled i govor tijela te osmijeh.

KAKO DO LIJEPOG OSMIJEHA

Redovito posjećujte stomatologa: izuzetno je važno svakih tri do šest mjeseci posjetiti doktora dentalne medicine koji će zube temeljito pregledati, spriječiti nezamijećeno širenje karijesa, smanjiti eventualnu bol i spriječiti infekciju zubne pulpe. Prvi vidljivi znak pojave zubnog karijesa je promjena boje zuba na mjestu nastanka karijesa i na svaku vidljivu i osjetilnu promjenu treba reagirati i otići stomatologu. Najčešća mjesta nastanka zubnog karijesa su jamice griznih površina stražnjih zuba i sva ona mjesta koja se otežano i nedovoljno čiste, poput prostora između zuba ili loših postojećih ispuna u kojima se zadržava hrana.

Vodite brigu o oralnoj higijeni: redovita oralna higijena podrazumijeva pranje zuba oko tri minute nakon svakog obroka, pri čemu se trebaju četkati svi zubi, posebno oni stražnji, a ne samo oni u vidljivom području. Osim četkice za zube treba koristiti zubni konac za čišćenje prostora među zubima koji su nedostupni zubnoj četkici.

Pravilno četkajte zube: četkanjem zubi mehanički se odstranjuju naslage na zubima koje, ako su dulje prisutne, utječu na nastanak karijesa. Odaberite pravilnu četkicu i pastu za zube.Četkica starija od tri mjeseca ne dolazi u obzir, a dlačice na njoj ne smiju biti previše tvrde kako tijekom pranja ne bi nadražile zubno meso. Najbolje je koristiti one mekanih dlačica jer su one odlične za masiranje zubnog mesa i skidanje površinskih naslaga sa zuba. Zahvaljujući vrhunskoj soničnoj tehnologiji i dinamičnom čišćenju električna četkica obavi više posla nego obična, ali morate obratiti pozornost na upute za pravilno korištenje.

Odaberite eletričnu četkicu: Philips sonicare električne četkice osiguravaju do 62.000 pokreta četkicom u minuti, a to je brzina koju ljudska ruka ne može postići pa time i učinkovitije čisti zube, masira desni i sprječava upalne procese. Isto tako, dodatni pokreti glave četkice u kombinaciji s rotacijama i vibracijama omogućavaju četkici prodor do teže dostupnih mjesta. Glava električnih četkica znatno je manja nego kod običnih što omogućuje da bez problema i na jednostavan način dosegnete teško dostupna mjesta. Tehnika četkanja ovisi o modelu električne četkice, a pojedini modeli električnih četkica imaju ugrađeni vremenski mjerač četkanja. Kada prođu tri minute od početka četkanja, četkica će zavibrirati ili će se oglasiti zvukom. Za one koji peru zube na brzaka, ovo vremensko tempiranje može pomoći da temeljito očiste zube.

Pridržavajte se zdravih navika: djecu treba od malih nogu učiti navici održavanja oralne higijene, svakodnevnom pranju zubi i izbjegavanju prevelike konzumacije slatkiša, gaziranih i ostalih slatkih pića koja mogu dugoročno utjecati na oštećenje zubi. U održavanju zdravlja važno je jesti zdravu hranu bogatu bjelančevinama, vitaminima, mineralima, integralnim žitaricama i općenito hranu koja se ne lijepi za zube i koju treba dulje žvakati poput voća i povrća.