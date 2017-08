Evo zašto je sendvič najgenijalniji obrok za kojim luduje cijeli svijet

Kad se radi o hrani, sendvič je vjerojatno jedan od najgenijalnijih izuma na svijetu, ukusan koliko i jednostavan zalogaj. Divno iskustvo koje nastaje onog trenutka kada zagrizemo prvi zalogaj omiljenog obroka, oduševljava sve generacije i nacije stotinama godina. U bagetu, običnom pecivu ili tostu, s pečenim mesom, šunkom, pršutom ili kulenom, vegeterijanski ili gurmanski, s dodatkom majoneze, kečapa, krastavaca, rajčice, zelene salate i drugih salata i namaza – volimo ga u svim oblicima.

Od židovske sage do modernog sendviča

Primjeri pravljenja sendviča spominju se još u drevnoj židovskoj sagi “Hilel stariji” u kojoj je glavni unak navodno jeo meso između dva komada kruha kakav se jede za Pashu. Preteča modernog sendviča potječe iz srednjeg vijeka, a naziv mu je bio “trenčer”. Podrazumijevao je razne namirnice poslagane između dviju tankih kriški kruha. No pravim ocem sendviča smatra se britanski grof John Montego koji je živio u 18. stoljeću. Okorjeli kockar i kartaš koji kartaški stol nije htio napuštati niti zbog jela te je naredio slugama da mu naslažu meso između dviju kriški kruha kako bi mu ruke bile čiste dok on karta. U spomen na rođenje prvog tvorca sendviča, 3. studenoga se obilježava kao dan sendviča.

Britanci pojedu 11,5 milijardi sendviča godišnje

Sendvič je neizostavan u svakodnevnoj prehrani gotovo svih zemalja. Koliko je važan svjedoči činjenica da ga je The Wall Street proglasio najvećim britanskim doprinosom gastronomiji. Sendvič je svakodnevni ručak većine ljudi na poslu, a samo Britanci pojedu 11,5 milijardi sendviča godišnje. “Hrskavi Bati” jedan je od najpopularnijih sendviča u Velikoj Britaniji. Sastoji se od dviju kriški bijelog kruha s namazom, unutar kojih se stave prženi krumpirići, po želji s kečapom. Danas postoje razne vrste ovog zalogaja, a neke se računaju u prave poslastice. Kombinacijom raznih namirnica mogu se napraviti ne samo obroci već vrhunski kulinarski doživljaji.

Tradicionalni sendvič sa šunkom i namazom u bagetu (jambon-beurre) najpopularniji je sendvič u Francuskoj. “Jambon-beurre” čini 58 posto svih prodanih sendviča na francuskom tržištu. U Francuskoj se pojede 1,28 milijardi sendviča godišnje po prosječnoj cijeni od 2,74 eura, odnosno 21 kunu. Prema nekim podacima, Amerikanci pojedu čak 300 milijuna sendviča dnevno, pa ne čudi da su tom obroku dodijelili i nacionalni dan koji se slavi 3. studenoga. Najpopularniji sendvič u toj zemlji je BLT kojeg čine slanina, zelena salata i rajčica. Obično se služe uz tost, uz majonezu, a neki dodaju i avokado i čak prže slaninu s malo octa. Na drugom je mjestu po popularnosti uobičajeni sendvič sa šunkom.

Gotovo 40 posto Hrvata sendvič jede s majonezom

Mnogima je gotovo nezamisliv sendvič bez majoneze, stoga ne čudi da je majoneza jedan od omiljenih

namaza u svijetu. U Americi je dospjela na prvo mjesto po svakodnevnoj upotrebi, prešavši čak i široko zastupljeni kečap. Hrvati vole Zvijezda majonezu jer je bez konzervansa, emulgatora i aroma. Istraživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal otkrilo je kako 77 posto Hrvata redovito jede majonezu – gotovo 60 posto anketiranih (od njih 400) priznalo je kako jedu klasičnu majonezu dok nešto više od 12 posto jedu onu s oznakom light. Ostali je ili ne jedu ili biraju one s dodatkom čilija, limuna, jogurta i ostalog. Prema ovom istraživanju, majonezu uz sendvič jede 39 posto Hrvata, uz pommes frites njih 18,3 posto, uz kobasice 12,2 posto, uz hrenovke 11,8 posto, uz meso 10,2 posto, a uz salate 8,3 posto.

Najbolji je vijetnamski

Iako pojam sendvič dolazi iz engleskog govornog područja, najbolji sendvič na svijetu ne proizvode ni Britanci, ni Amerikanci, nego Vijetnamci. Vijetnamski “Ban hi” sastoji se od bijelog kruha punjenog majonezom i paštetom s hrskavim školjkama, povrćem i začinima.

Najviši sendvič na svijetu napravljen je u New Yorku, a sastojao se od senfa, salame i 60 kriški kruha. Da bi srušio rekord sendvič je morao stajati uspravno punu minutu. Teksašanin Irwin Adam najprije je napravio sendvič od 44 kriške bijelog tosta, a potom je povećavao broj kriški kruha. Adam je uspio doći do 60 kriški, a sljedeći pokušaj sa 80 kriški kruha se urušio. Najviši sendvič na svijetu, nakon utvrđivanja rekorda, podijeljen je siromašnim građanima New Yorka.

Dan “hoagie” sendviča

Dana 14. rujna obilježava se dan malog popularnog sendviča zvanog ” hoagie”. Na Eat a Hoagie Day slavi se postojanje hoagie sendviča nama poznatijeg kao sendviča sa šunkom. Originalno je poznat pod nazivom submarine sendvič ili kraticom sub, wedge i naposljetku hoagie. Prvi se put spominje potkraj 19. stoljeća u gradu Portlandu. Stoga se ovaj sendvič smatra zaštitnim potpisom države Maine. Izraz hoagie potječe s područja Philadelphije. Godine 1953. tamošnji su Talijani za vrijeme Prvog svjetskog rata radili u philadelphijskom brodogradilištu poznatom pod nazivom Hog Island. Navodno su ovi sendviči tada postali omiljena užina. Sendvič se sastoji od peciva punjenog najčešće šunkom i sirom te različitim vrstama povrća i dodacima poput majoneze i sličnih. Klasični i vegetarijanski hogie su apsolutno najpopularniji.

3 dobra recepta

Kad su sendviči u pitanju, sve što trebate je prepustiti se mašti i pokazati kreativnosti jer nema tog tko ne može napraviti dobar i ukusan sendvič. Krenite s ova tri dobra recepta.

Topli sendviči za brzi užitak

Sastojci:

• 15 dkg šunke

• 15 dkg sira (trapist ili gauda)

• paket toast kruha (može i obični stari kruh)

• pola vrećice Zvijezda majoneze

• 1dl kiselog vrhnja

• origano, sol papar

Priprema:

Sir i šunku narezati na kockice ili naribati, dodati majonezu, vrhnje sol, origano i papar prema ukusu. Namazati na tostove i složiti na lim za pečenje. Peći 10 minuta otprilike na 250 stupnjeva zagrijanoj pećnici. Dodatno aranžirati komadićima krastavca ili rajčice.

Sloppy Joe sendvič za gurmane

Mljeveno meso propirjajte zajedno s isjeckanim lukom i češnjakom. Dodajte smeđi šećer, kečap, sol, papar te umak po svom izboru. Smjesa treba biti gusta, a ne vodenasta, na to pripazite. Peciva za hamburgere lagano tostirajte i napunite ih nadjevom od mljevenog mesa.

Klasični talijanski hoagie sendvič

Za pripremu ovog sendviča trebaju vam poznate namirnice uz dozu specifičnih talijanskih za originalan okus. Uzmite hrskavo pecivo i kao glavni sastojak iskoristite tamniju, paprenu salamu s pršutom i sirom. Za preljev dodajte 1/4 čajne žličice peršina, luk, 1/2 čajne žličice origana te rajčicu. Po želji dodajte ljuti kečap Zvijezda uz 2 čajne žličice octa te žličicu crvenog octa.