Doručkujete li uopće? Ako ne, saznajte zašto biste već sutra trebali svakako početi

Najčešći uzroci izostavljanja ovoga najvažnijeg dnevnog obroka su nedostatak vremena i apetita zbog velikog broja obveza i stresnog načina života. No, budimo realni, za doručak ne treba više od 5 do 10 minuta.

Događa li vam se da tijekom dana osjećate glavobolju, vrtoglavicu, opstipaciju, nadutost, pad energije, osjećate se nervozno i kronično umorno? Imate problema s koncentracijom i nesanicom, razdražljivi ste? Svi ovi simptomi vrlo su vjerojatno posljedica toga što ne doručkujete ili za svoj prvi obrok u danu birate sasvim pogrešne namirnice. Znanstvenici su otkrili povezanost između preskakanja doručka, pogrešnog doručka i zdravstvenih problema. Osim toga, onaj tko ne doručkuje, tvrde stručnjaci, riskira debljinu, te ovisnost o cigaretama i alkoholu.

Preskakanje doručka povećava rizik od srčanog udara

Studija predstavljena u časopisu Circulation provedena na uzorku od gotovo 27.000 ljudi u dobi od 18 do 82 godine pokazala je da je rizik od srčanog udara i smrti uzrokovanih bolestima srca za 27% veći kod osoba koje ne doručkuju. Tijekom studije u kojoj su sudionici praćeni tijekom 16 godina zabilježeno je više od 1500 srčanih udara i smrtonosnih zatajenja srca. Istraživači iz Harvard School of Public Health kažu da organizam mora uložiti poseban napor kako bi funkcionirao bez vitalnog jutarnjeg obroka. Upozoravaju da ljudi koji preskaču doručak pojačavaju svoju glad, a time i sklonost većim obrocima koji uzrokuju nagle skokove u razinama šećera u krvi. Ovi skokovi pak mogu uzrokovati dijabetes, visoki krvni tlak i visoke razine kolesterola, ključne čimbenike koji vode do srčanog udara. Doručak nam također omogućuje da odolimo nezdravim slatkim zalogajima prije ručka.

Doručkovati treba 30 do 60 minuta nakon buđenja

Stručnjaci i znanstvenici odavno tvrde kako zdrav i pravilan doručak potiče rad metabolizma, što je odlično ako želimo izgubiti koji kilogram te pritom ostati zdravi. No, nije svaki doručak dobar doručak – važno je kada ga jedemo i što jedemo. Stručnjaci preporučuju da doručak pojedemo unutar 30 do 60 minuta od buđenja, jer će upravo tako on najpovoljnije djelovati na naš metabolizam. Tada je, tvrde, mehanizam sagorijevanja masnoća u našem tijelu najjači te tu prednost svakako treba znati iskoristiti.

30 posto kalorijskog unosa

Naša poznata nutricionistica, doc.dr. Darija Vranešić Bender, ističe kako je doručak najvažniji dnevni obrok jer osigurava energiju potrebnu za početak dana. Kvalitetan doručak, osim što osigurava energiju kako bismo bili koncentrirani i produktivni u obavljanju naših svakodnevnih aktivnosti, pomaže i u kontroliranju osjećaja sitosti tijekom dana. Za djecu je doručak osobito važan jer, ističe doc. dr. Darija Vranešić Bender, omogućuje bolje pamćenje, pažnju i razumijevanje tijekom čitanja i slušanja. Te misaone sposobnosti nisu izražene samo nakon obroka nego i tijekom cijeloga dana, a opažaju se i u djece i u odraslih. Stoga bi doručak trebao osigurati do 30 posto ukupnog dnevnog kalorijskog unosa, odnosno jednu četvrtinu dnevnih potreba organizma za hranjivim tvarima.

No nije važno samo jesti doručak, važno je i što se jede za doručak.

– Prema preporukama, izbalansirani zajutrak treba uključivati namirnice iz sljedećih skupina: probiotike, koji su važan izvor bjelančevina i kalcija, zatim integralna peciva ili žitne pahuljice, kao izvor složenih ugljikohidrata, kvalitetan izvor masnoća koje su važne za rast i razvoj te su nužni dio pravilne i uravnotežene prehrane, poput margarinskog namaza, te voće ili voćni sok kao izvor prehrambenih vlakana i vitamina i minerala – objašnjava doc. dr. Darija Vranešić Bender.

A kako to izgleda u stvarnosti

Istraživanje nezavisne agencije za istraživanje tržišta Hendal provedeno prošle godine na tisuću ispitanika pokazalo je kako dvije trećine hrvatskih građana doručkuje svakoga dana, devet od deset građana smatra da je doručak važan, a 94 posto djece svakodnevno doručkuje. Pokazalo se da djeca do 14 godina, prema onome što su u istraživanju rekli njihovi roditelji, doručkuju najčešće žitarice, žitne kaše, pahuljice i mlijeko, razne namaze. Gotovo svi roditelji djece do 14 godina potvrdili su da pridaju veliku važnost doručku.