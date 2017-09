Dokazano je: ovaj sastojak smanjit će vam bore i poboljšati elastičnost kože

Naučite sve o moćnom kolagenu koji će vam pomoći da izgledate mlađe, svježije i usporite nastanak bora

Posljednjih dvadesetak godina, razvojem medicine i farmaceutike razvijene su brojne supstancije koje usporavaju procese starenja ili ih kompenziraju. One nadomještavaju supstancije koje se gube, stimuliraju nastajanje novih, smanjuju oksidativne procese i saniraju nastala oštećenja. Zbog, primjerice, štetnog ultraljubičastog zračenja, kojemu smo izloženi tijekom godina, uništava se kolagen u koži, što rezultira njenom opuštenošću, mrljama i borama. Kozmetički proizvodi, različite kreme, losioni, balzami i sl. već godinama sadrže aktivne sastojke, poput kolagena, vitamina C, koenzima Q10…, koji pomažu u očuvanju mladenačkog i svježeg izgleda kože i smanjenju bora. No, osim nanošenja izvana te je aktivne sastojke vrlo važno unositi iznutra.

Kako do nutrijenata važnih za lijepu kožu

Iako bi bilo najbolje uzimati sve potrebne vitamine iz zdrave hrane, najčešće to nismo u mogućnosti, pa tu mogu biti korisni suplementi kako bi tijelo dobilo poželjnu količinu vitamina, pogotovo onih topivih u vodi poput kolagena ili vitamina C, što znači da tijelo koristi ono što mu je potrebno, a ostatak izlučuje, pa je dnevna doza vrlo važna. Oralni unos kolagena u organizam, potvrdile su kliničke studije, ima znatno bolji i održiviji učinak na našu kožu. Sinonim dobre hrane, domaća juha od kostiju, izvrstan je izvor proteina, prije svega prirodnog kolagena, i kao takva tajna ljepote poznatih i slavnih.

Ta se vrsta kolagena, međutim, nalazi i u vodi Jana kolagen beauty čijom ćete dnevnom konzumacijom jedne bočice organizmu osigurati 2,5g kolagena Verisola, a ta je količina dovoljna za poboljšanje elastičnosti i čvrstoće kože i smanjenje bora. Rezultat je vidljiv nakon četiri tjedna redovite konzumacije, a optimalan rezultat postiže se nakon osam tjedana i ostaje vidljiv četiri tjedna nakon prestanka uzimanja kolagena.

Istraživanje na 114 žena

Jana kolagen beauty sadrži potpuno prirodan kolagen visoke čistoće, Verisol, bez alergena, glutena i laktoze, dermatološki testiran. Njegova je učinkovitost dokazana u kliničkoj studiji u kojoj je sudjelovalo 69 žena u dobi od 35 do 55 godina, nasumično podijeljenih u dvije skupine. Jedna skupina dobivala je kolagen Verisol, a druga placebo. Ispitivana su dva ključna pokazatelja mlade i blistave kože: elastičnost i vlažnost.

Rezultati su pokazali da je elastičnost značajno povećana nakon samo četiri tjedna konzumiranja kolagena. Veća dermalna elastičnost znači čvršću kožu i manje bora. Stupanj vlažnosti kože cijelog tijela također je značajno povećan. U drugoj kliničkoj studiji, također dvostruko slijepoj, placebo kontroliranoj, ispitivane su promjene u sadržaju kolagena u koži, kao i dubina bora. Sudionice, 114 žena u dobi od 45 do 65 godina, također su bile podijeljene u dvije skupine. Jedna skupina je dobivala 2,5g kolagena Verisola dnevno, a druga placebo. Dubina bora mjerena je na području oko očiju 3D skenerom.

Nakon samo četiri tjedna, dubina bora u skupini žena koje su dobivale kolagen je značajno smanjena u usporedbi s placebo skupinom, a učinak je još izraženiji nakon osam tjedana. Dokazana je gotovo 100% apsorpcija iz probavnog trakta i akumulacija u različitim organima i tkivima, posebno koži. Dodatna mjerenja na podlaktici su pokazala da je sadržaj prokolagena u koži značajno porastao. Koža je ovlažena iznutra prema van i ima čvršći i elastičniji izgled.

Vitamin C usporava starenje

Za dobar izgled kože veliku ulogu ima i vitamin C. Dodatak vitamina C u prehrani daje dodatni poticaj koži u svakodnevnom režimu njege da ostane mlada. Njegova snažna djelotvornost i antioksidativni učinak sprječavaju i usporavaju starenje kože i pomažu u smanjivanju znakova starenja, obnavljaju elastičnost i čvrstoću. Vitamina C najviše ima u citrusima, antioksidativnom voću poput naranče, kivija, papaje, grejpa, limuna, te u povrću kao što su brokula, cvjetača i zeleno lisnato povrće poput špinata. Jana kolagen beauty obogaćena je i vitaminom C, u jednoj bočici dobit ćete preporučenu dnevnu dozu.

Vitamin C ima različite funkcije u tijelu, a jedna od važnih uloga ovog vitamina vezana je uz sintezu kolagena, kao jedne od najvažnijih bjelančevina u tijelu. Vitamin C djeluje sinergijski s hidroliziranim kolagenom i pridonosi sintezi novog kolagena u tijelu iz “gradivnih elemenata” hidroliziranih peptida kolagena.

