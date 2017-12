Čak 90 posto ljudi ima karijes. Donosimo sve što trebate znati da izbjegnete ovaj problem

Da bi zubi bili temeljito očišćeni, pranje treba trajati najmanje dvije minute. Zvuči kratko, ali većina ljudi ni približno toliko vremena ne posveti tom postupku

Karijes je po učestalosti druga bolest čovječanstva, odmah nakon prehlade, te prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) zahvaća 90% stanovništva bez obzira na spol i dob. Stomatolozi smatraju da do nje ne bi trebalo uopće doći, no neznanje i nemar čine svoje. Karijes je kronična bolest koja vrlo sporo napreduje, a simptomi se teško otkrivaju. Ponekad prođe i godinu dana od početka procesa do pojave prvih simptoma. U konačnici, karijes se manifestira truljenjem zubnog tkiva (cakline, dentina i korijena zuba). Evo što sve trebate znati o oralnoj higijeni te kako zaštititi zube od karijesa.

Briga od mliječnih zuba

Zaštita od karijesa provodi se od početka razvoja mliječnih zuba pa sve do izrastanja zadnjeg zuba u usnoj šupljini. U trudnoći pravilnim unosom bjelančevina, masti, ugljikohidrata, vitamina i minerala majka svom djetetu osigurava kvalitetniju i otporniju caklinu. Prva četkica kupuje se s izrastanjem prvih zubića, a uz nju se koriste posebne zubne paste prilagođene djetetovoj dobi. O karijesu bočice sve se već zna, ali se prevencija teško provodi. Iako je neku djecu teško odbiti od dudice i bočice, one ne trebaju služiti kao sredstvo za uspavljivanje, a noćnu žeđ najbolje je utažiti vodom. Nakon nicanja trajnih zuba preporučljivo ih je zaštititi pečaćenjem fisura.

Obvezan pregled barem jednom godišnje

Među starijom je populacijom zbog povlačenja gingive mnogo učestaliji karijes korijena zuba. Godišnji stomatološki pregled u toj dobi treba uključiti skidanje kamenca, upute o korištenju zubne svile, izboru četkice i korištenju interdentalnih četkica te detaljan pregled starih ispuna, mostova i krunica. Svaki gubitak zuba potrebno je nadomjestiti umjetnim (krunica, most, proteza) jer jedino potpun i pravilan zubni luk osigurava normalno funkcioniranje žvačnog sustava i jamči preduvjete za fiziološko čišćenje zuba. Uz to, treba naglasiti da pravilna prehrana ima važnu ulogu u prevenciji svih bolesti, pa i karijesa, i to u svim etapama rasta i razvoja. Loša strana moderne prehrane je što se na tržištu nudi više nezdravih nego zdravih proizvoda, a treba jesti zdravu hranu bogatu bjelančevinama, vitaminima, mineralima, proizvode od integralnih žitarica te općenito hranu koja se ne lijepi za zube i koju je potrebno dulje žvakati (voće i povrće).

Dobra četkica zlata vrijedi

Svrha zubne četkice je odstranjivanje plaka, tj. zubnih naslaga i stimuliranje desni radi prevencije zubnog karijesa i bolesti desni. Zahvaljujući vrhunskoj soničnoj tehnologiji i dinamičnom čišćenju električna četkica obavi više posla nego obična, ali morate obratiti pozornost na upute za pravilno korištenje. Philips sonicare električne četkice osiguravaju do 62.000 pokreta četkicom u minuti, a to je brzina koju ljudska ruka ne može postići pa time i učinkovitije čisti zube, masira desni i sprječava upalne procese. Isto tako, dodatni pokreti glave četkice u kombinaciji s rotacijama i vibracijama omogućavaju četkici prodor do teže dostupnih mjesta. Glava električnih četkica znatno je manja nego kod običnih što omogućuje da bez problema i na jednostavan način dosegnete teško dostupna mjesta. Tehnika četkanja ovisi o modelu električne četkice, a pojedini modeli električnih četkica imaju ugrađeni vremenski mjerač četkanja. Kada prođu tri minute od početka četkanja, četkica će zavibrirati ili će se oglasiti zvukom. Za one koji peru zube na brzaka, ovo vremensko tempiranje može pomoći da temeljito očiste zube.

Četkica ne smije biti pretvrda

Pranje zuba tvrdim ili srednje tvrdim četkicama te jakim pritiskom s vremenom može prouzročiti defekte na zubnoj caklini. Suvremena dentalna medicina preporučuje zubne četkice koje u svom radnom dijelu imaju puno mekanih i pravilno raspoređenih vlakana koje pri pranju dopiru i do najnepristupačnijih mjesta u ustima. Pri pranju takvim četkicama ne treba primjenjivati pritisak, nego laganim kružnim kretnjama detaljno očistiti svaki zub sa svih strana, posebno pazeći da se očisti mjesto između zuba i zubnog mesa jer se time smanjuje i mogućnost nastajanja parodontnih bolesti.

Kako prati zube

Da bi zubi bili temeljito očišćeni, postupak zahtijeva najmanje dvije minute. Zvuči kratko, ali većina ljudi ni približno toliko vremena ne posveti tom postupku. Pravilno pranje podrazumijeva polagano i blago kruženje četkicom po zubima, precizno i temeljito pranje područja oko plombi, zubne krune te nježno trljanje desni. Prvo treba očistiti vanjsku površinu gornjih zuba te vanjsku površinu donjih, zatim unutrašnju stranu gornjih, a potom unutrašnju površinu donjih. Precizno treba iščetkati plombe i dijelove na kojima su rađene rekonstrukcije. Da bi dah bio svježiji, ne treba zaboraviti iščetkati i jezik. Usmjerite četkicu pod kutom od 45 stupnjeva prema liniji desni i kružnim pokretima četkajte u suprotnom smjeru. Četkanjem jezika uklonit ćete bakterije i održati svježinu daha.

Ne zaboravite međuprostore

Osim četkice za zube, svakako primijenite i nešto za čišćenje međuzubnih prostora, po mogućnosti interdentalne četkice koje su veličinom prilagođene međuzubnim prostorima. A za održavanje higijene usne šupljine i zdravlja zuba dobrodošla je i pravilna primjena zubnog konca.

Zubi ne vole slatko i kiselo

I prehrana može negativno utjecati na zdravlje zuba. Slatke, ali i kisele namirnice mogu oštetiti caklinu te na taj način pospješiti demineralizaciju površine zuba. Namirnice, poput soka od limuna i naranče, ili gazirana pića, imaju abrazivno djelovanje na caklinu, posebno ako se konzumiraju u večernjim satima, prije odlaska na počinak, te ako se nakon konzumacije ne operu zubi.

Kad zaboli, odmah zubaru

Samo doktor dentalne medicine može postaviti točnu dijagnozu i utvrditi je li riječ o kratkotrajnom i privremenom problemu ili nečem ozbiljnijem. On može utvrditi i je li osjetljivost zuba posljedica skrivenih mikrokarijesa, koji nisu vidljivi, a vrlo su česta pojava u odraslih osoba. Karijes, čak i u vrlo maloj mjeri, može se otkriti na siguran i bezbolan način, s pomoću rendgena.