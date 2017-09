Beauty rutina i preporuke pet najpoznatijih hrvatskih dermatologinja i anti-age stručnjakinja

Otkrivamo pravila njege doktorice Ivane Nole, Nevije Delalle, Haine Peto Radiković, Maje Ceković i Jadranke Sokol

Dr. sc. Ivana Nola, spec. dermatovenerologije

Najvažnija je hidratacija i regeneracija kolagena

Beauty rutina: prvi korak u provođenju rutinske njege kože lica je svakako temeljito umivanje lica. Za umivanje lica ujutro i uvečer koristim Xerosensa sindet br 1 Dr. Nola for skin, koji sadrži mliječne proteine, pantenol i ne sadrži sapune. Nakon temeljitog umivanja kože lica obvezno kožu ujutro i uvečer očistim micelarnom otopinom koja kožu lica temeljito čisti od šminke. Blagi sastojci djeluju umirujuće uz održavanje vlažnosti kože. Potom nanosim kremu za njegu suhe i osjetljive kože lica. Krema sadrži niacinamid, hijaluronsku kiselinu, pantenol kao i UVA i UVB zaštitu. Svaku večer ponovnim postupak umivanja lica, no prije umivanja uvečer ipak prije uklonim šminku s kože lica i oko očiju micelarnom otopinom Xerosensa 2, kožu lica temeljito umijem i dodatno uklonim ostatke šminke s kože lica, prije nanošenja noćne kreme Dr. Nola for skin Xerosensa br 4. Ova bogata krema obnavlja epidermis, regenerira kolagen, smanjuje iritaciju, upalu i crvenilo kože. Uz navedene preparate redovito jednom do dvaput mjesečno provodim Red carpet peel dr. Obagi u kombinaciji s hijaluronom.

Beauty preporuka: u odabiru preparata važno je obratiti pozornost na stanje kože i njene potrebe. U svakom slučaju je najvažnija kontrola izlučivanja sebuma, optimalna hidratacija i stimulacija te regeneracija kolagena uz provođenje zaštite od sunca.

Estetska liječnica dr. Haina Peto Radiković

Serumi s fitoestrogenima za lijepu kožu i u menopauzi

Beauty rutina: njegujem kožu lica dva puta dnevno u potpunosti i barem jednom u sredini dana hidratantnom kremom. Uvijek počinjem čistačem, slijedi serum, a završavam hidratacijom, ujutro sa zaštitnim faktorom 30, a uvečer noćnom kremom. Ljeti ne izlazim na sunce ako se prethodno nisam namazala vodootpornom Murad kremom, i to ponavljam nakon kupanja, te uvijek sa sobom na plažu nosim suncobran. Svake jeseni radim pilinge na bazi glikolne, limunske i mliječne kiseline uz obnovu gornjeg dijela kože (Iluminating Peel-IP5), a povremeno tretmane na bazi C vitamina. Nakon svakog tuširanja mažem kožu tijela hidratantnim i učvršćujućim losionom. Dva do tri puta godišnje stavim hijaluronski filer, bilo dublje za podizanje i modeliranje lica, ili površinski za sitne bore.

Beauty preporuka: birajte kreme i serume sa snažnim antioksidansima, peptidima i faktorom rasta za izgradnju kolaga te intenzivnom hidratacijom. Barem u jednoj kremi ili serumu dobro je da su fitoestrogeni na bazi soje, crvene djeteline ili divljeg jama za punjenje i ljepotu kože u menopauzi.

dr. Nevia Delalle, spec. dermatovenerolog

Uz njegu izvana nužni su suplementi hijalurona, kolagena, aminokiselina

Beauty rutina: ako se po jutru dan poznaje, ono je moj najdraži dio dana. Započinjem ga uz veliku šalicu vruće kave, a kako provodim gotovo svako popodne u ordinaciji, jutro je rezervirano za moj ritualni trening – od 45 do 60 minuta ovisno o tome jesam li raspoložena i za aerobni ili samo anaerobni dio. Ono što uvijek napominjem, nije dovoljna samo njega izvana, tako da nakon treninga slijedi doručak (voće i orašasti plodovi, ponekad žitarice), a potom i brojni dodaci prehrani kao sto su aminokiseline, magnezij, hijaluronska kiselina, kolagen, omega, kalcij, multivitamini… Nakon tuširanja u mlakoj vodi s neutralnim i neagresivnim sredstvima za tuširanje (npr. Lipikar syndet), povremeno treba napraviti i piling kože tijela i lica (Nikel – piling od morske soli, dr. Brand – mikrodermoabrazija), a potom odmah namazati tijelo s mlijekom za tijelo. Kombiniram mlijeko za suhu kožu s uljima ili kiselinama (Biotherm – oil therapy baume corps, Eneomey – perfect body 15). Teško mi je reći koji je moj ritual njege l ca, jer ga nemam, već svakodnevno mijenjam kombinaciju. Osnova svega su visoko koncentrirani serumi i eliksiri koje nanosim prije svega (Skinceutical, Chanel, Lancome, Nikel). Aktivne supstancije su antioksidansi, peptidi, kiseline koje penetriraju brže i učinkovitije u formi seruma. Nakon toga ide krema, ali nije nužna. Navečer najviše volim retinol ili AHA kiseline, a ovisno o stanju kože ponekad apliciram samo hranjivu ili hidratantnu kremu što ovisi i o godišnjem dobu.

Beauty preporuka: važna je njega, redovita stimulacija kože laserskim, neabrazivnim postupcima najmanje jednom u tri mjeseca uz po koju mikrodermoabraziju ili dermapen te mezoterapiju. Kombinacija je najbolja, a jednom do dva puta godišnje malo filera i koja jedinica botoksa za najkritičnije točke i to je to.

dr. Jadranka Sokol, spec. dermatologije

Njega, nutrijenti i uravnoteženost ključ su mladolikosti

Beauty rutina: budući da imam vrlo osjetljivu kožu sklonu crvenilu za njegu uvijek koristim proizvode koji su namijenjeni smirivanju crvenila, nastojim da to budu dermokozmetičke AR linije ili bogatije kreme za njegu intolerantne kože. Moram priznati da lice njegujem od rane mladosti. Uobičajeno navečer očistim kožu micelarnom otopinom, te nakon toga stavim bogatu kremu, a tijekom dana uvijek imam zaštitu od sunca. Volim anti-age tretmane koje provodimo u našoj poliklinici, dobro mi čine pilinzi s mandeličnom kiselinom, glikolnom kiselinom, te mezo i meta terapija kojom u kožu unosimo hijaluronsku kiselinu, vitamine i minerale.

Beauty preporuka: za dobar izgled kože osim pravilne njege važna je prehrana bogata povrćem, voćem i proteinima, izbalansiran unos omega-3 i omega 6-kiselina, vitamina i minerala, boravak na zraku, svakodnevna optimalna tjelesna aktivnost – u mojoj životnoj dobi je to žustro hodanje. Potreban je dobar san i duhovna uravnoteženost.

dr. Maja Ceković, spec. dermatovenerolog

Uvijek vodite računa o UV zaštiti!

Beauty rutina: Prvi korak u njezi je čišćenje lica. Temeljitim i redovitim čišćenjem kože lica, uklanjaju se ostaci šminke, prljavštine te znoja s kože. Također, čista koža bolje upija aktivne sastojke iz preparata za njegu. Kožu čistim dva puta dnevno mlijekom koje sadrži tvari koje čuvaju vlažnost, ne isušuju kožu, te biljne ekstrakte koji je smiruju. Nakon temeljitog čišćenja na kožu nanosim tonik koji sadrži biljne ekstrakte. Ekstrakt ruže izvrstan je ovlaživač i namijenjen je njezi suhe, zrele i tanke kože. Ekstrakt lavande pogodan je za sve tipove kože, djeluje regenerativno i umirujuće. Ekstrakt zelenog čaja bogat je antioksidansima, djeluje na zatezanje i regeneraciju kože te poboljšava teksturu i ublažava bore. Za dnevnu njegu koristim bogatu hidratantnu kremu koja sadrži hijaluronsku kiselinu, ceramide, esencijalne masne kiseline i antioksidanse. Za noćnu njegu koristim bogatu hranjivu kremu s omega masnim kiselinama, hijaluronskom kiselinom, koenzimom Q10, a dva puta tjedno kremu s retinolom.

Beauty preporuka: Temeljito čišćenje kože izuzetno je važno. Naizmjeničnim umivanjem toplom i hladnom vodom potičemo cirkulaciju. Vrlo je važno da krema za dnevnu njegu sadrži zaštitni faktor od sunca (SPF) koji će je štititi od prijevremenog starenja tj. pojave bora, hiperpigmentacije, proširenih kapilara, a također i od malignih oboljenja kože. S obzirom na to da zaštitni faktor ne štiti 100%, dobro je prije dnevne kreme na kožu nanijeti serum s antioksidansima kao što su C i E vitamini te ferulična kiselina koji će neutralizirati štetno djelovanje UV zraka što prodiru u kožu.

Ostale savjete kako zadržati mladolikost pročitajte u velikom anti-age specijalu Jane kolagen beauty

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji sa Janom i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.