5 godina mlađi bez botoksa. Napokon usvojite navike koje doista pomažu da sačuvate mladolikost

Naše je tijelo i lice ogledalo zdravlja i najbolje opisuje kako se osjećamo iznutra. A imati sjajnu, zategnutu i njegovanu kožu, ono je što mnogi žele. Da bi se to postiglo, o koži se treba brinuti svakodnevno kako je se ne bi dovelo u stanje opuštenosti, sivila te kako bi se spriječila preuranjena pojava bora. Najvažnije je usvojiti zdrave navike koje će vam doista pomoći da sačuvate mladolikost.

Zaštitite se od UV zraka cijele godine!

Iako je ljetna sezona iza nas, to ne znači da trebate zaboraviti na kreme za zaštitu od UVA i UVB zraka. UVA zrake dopiru do nas čak i kad je oblačno, prolaze kroz oblake, staklo i epidermu. Prodiru vrlo duboko u kožu, mogu promijeniti stanice i uzrokovati stvaranje prijevremenih bora, alergije pa čak i rak kože. UVB zrake pak ne prodiru kroz oblake i staklo, ali prolaze kroz epidermu i odgovorne su za preplanulost, ali i za opekline, alergijske reakcije i rak kože. Najbolji način zaštite je da stavite na lice kremu sa zaštitom od UVA i UVB zraka prije svakog izlaska iz kuće, dakle i onda kad namjeravate sjesti za volan. Dobro je koristiti proizvode za zaštitu od sunca koji sadrže cink ili titan dioksid.

Za lijepu kožu jedite voće, žitarice i plavu ribu

U svakodnevnu prehranu obvezno uključite dosta žitarica, svježe voće i povrće, a plavu ribu barem jednom, dvaput tjedno jer su te namirnice bogate vitaminima i mineralima, esencijalnim Omega-3 masnim kiselinama te antioksidansima koji pomažu u regeneraciji kože te izgrađuju strukturu kolagena.

Pijte 8 do 10 čaša vode dnevno

Umor, razdražljivost, glavobolja, pad imuniteta, blijeda i siva koža. Sve to mogu biti posljedice dehidriranosti od koje, prema jednom američkom istraživanju, kronično pati čak 75 posto populacije. Hidrataciju počnite iznutra što znači da pijete barem osam do deset čaša vode dnevno. Bočica Jane u torbi, na radnom stolu, dok se vozite u tramvaju… mnogima je ova navika postala pravilo. Doista nema razloga da je i vi ne usvojite, ako još niste.

Usporite starenje hidratacijom kože iznutra

Kao i cijelom organizmu, i koži je nužno osigurati dovoljno vlage što će spriječiti nastanak bora, osjećaj zategnutosti i suhoće, te usporiti starenje. Žedna koža djeluje “plosnato” i obješeno te nema sjaja, a na takvoj su koži mnogo uočljivije čak i najsitnije bore. Kad organizmu nedostaje vode dolazi do isušivanja stanica, ubrzava se njihovo starenje i one na kraju odumiru. Da biste svojoj koži osigurali hidrataciju, ali i vrijedne nutrijente, možete posegnuti za novom generacijom voda, poput Jane kolagen beauty. Ona sadrži potpuno prirodni kolagen i obogaćena je vitaminom C te pomaže očuvanju mladolikog i svježeg izgleda kože i smanjenju bora.

Prekontrolirajte vid, posebice ako su vam se počele javljati bore između obrva

Umjesto da ukazuju na duboku starost ili prekomjerno izlaganje suncu, okomite bore na čelu između obrva mogle bi značiti da uporno, godinama odgađate odlazak na okulistički pregled. Ako na vrijeme riješite svoj problem vida nošenjem odgovarajućih naočala ili leća, možete spriječiti nastajanje bora koje lice čine namrštenim.

Prestanite pušiti, kavu zamijenite zelenim čajem

Pušenje, između ostalog, smanjuje protok krvi u koži pa zbog nedostatka kisika utječe na brže starenje i isušivanje kože. Umjesto ispijanja kave, dan započnite zelenim čajem koji sadrži prirodne antioksidanse, ubrzava organizam i usporava starenje ili svježe iscijeđenim sokom. Izbjegavajte alkoholna pića jer osim što mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, dehidriraju kožu i uzrokuje njeno ubrzano starenje

Izbjegavajte stres i nespavanje

Smanjite razinu stresa jer kada ste pod pritiskom tijelo oslobađa hormon kortizol. Uslijed previše kortizola dolazi do slabljenja imuniteta, a samim time ubrzava se proces starenja kože i dolazi do stvaranja bora. Osigurajte si dovoljnu količinu sna jer i koži, a ne samo vašem organizmu, treba odmor kako bi imala dovoljno vremena za regeneraciju.

Upotpunite svoju beauty rutinu: Unosite tekući kolagen

Kolagen je prirodni protein u našem tijelu i glavni sastojak svih vezivnih tkiva, čak oko 80% vezivnog tkiva čine vlakana kolagena. Kolagenska vlakna iznimno su čvrsta i snažna i kao takva osnova su strukture kože, dajući joj čvrstoću, elastičnost, gladak i zategnut izgled. Prirodnim procesom starenja, dodatno potpomognutim vanjskim utjecajima kao što su UV zrake, pušenje, nebalansirana prehrana i sl. količina kolagena se smanjuje. Rezultat je gubitak čvrstoće i elastičnosti kože i pojava bora. I upravo stoga je važno posegnuti za kolagenom, posebice u tekućem obliku jer oralni unos kolagena u organizam ima znatno bolji i izdržljiviji učinak na našu kožu. Izvrstan izvor prirodnog kolagena je, primjerice, domaća juha od kostiju. Svoju dnevnu dozu potpunog prirodnog kolagena možete popiti u bočici Jane kolagen beauty. Jedna bočica Jane kolagen beauty sadrži 2,5 g kolagena Verisol što predstavlja dnevnu dozu kolagena, klinički dokazane djelotvornosti za poboljšanje elastičnosti i čvrstoće kože i smanjenje bora. Rezultat je vidljiv nakon četiri tjedna redovite konzumacije, a optimalan rezultat postiže se nakon osam tjedana i ostaje vidljiv četiri tjedna nakon prestanka uzimanja kolagena.

Koristite suplemente vitamina E i C

Suplementi koje bi bilo vrlo korisno uzimati su i oni koji sadrže vitamin E, moćan antioksidans koji često uobičajenom prehranom ne unosimo u dovoljnoj količini u organizam, te vitamin C koji poboljšava mikrocirkulaciju te također potiče proizvodnju kolagena i elastina. Što se tiče minerala, za lijep izgled kože najkorisniji su selen i cink, oligoelementi učinkoviti protiv štetnog djelovanja slobodnih radikala te silicij koji koži daje čvrstoću i vlažnost.

Kreme s hijaluronom za elastičnost kože

Naše tijelo prirodno sadrži hijaluronsku kiselinu – ona je ta koja koži daje mladenačku svježinu i punoću, a uz to je glavni sastojak hrskavice. Hijaluronska kiselina može se koristiti na dva načina: ili topički u proizvodima za njegu kože, ili putem injekcija, odnosno ubrizgavanjem u kožu. Hijaluronska kiselina dubinski vlaži i samu strukturu vlasi s obzirom na to da prodire u nju zahvaljujući svojim molekulama. Ukratko, ne samo da vlaži kosu izvana, već djeluje i na zadržavanje vode u samoj vlasi.

Potaknite regeneraciju kože uz koenzim Q10

Q10 je koenzim koji se prirodno nalazi u stanicama kože te ima vrlo važnu, dvostruku ulogu za kožu – proizvodi energiju, čime potiče metabolizam i stimulira procese zaštite i regeneracije stanica te djeluje kao antioksidans – usporava oksidaciju molekula i nastajanje slobodnih radikala koji oštećuju stanice i glavni su uzročnik starenja kože.

