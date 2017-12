15 blagdanskih slastica koje možete napraviti i ako ste kulinarski početnik

Nije rijetkost da ste zatrpani poslom ili drugim obvezama i jednostavno nemate vremena za pečenje kolača, no ovih biste blagdana svakako htjeli svoju obitelj iznenaditi slatkom delicijom u vlastitoj izradi.

Donosimo vam 15 jednostavnih i provjerenih recepata za blagdanske slastice koje mogu napraviti i kulinarski početnici!

1. Kolač s kavom

Potrebni sastojci:

125 grama Zvijezda stolnog margarina

50 grama kakaa

2 vrećice instant kave

300 grama šećera

150 grama brašna

3 jaja

Priprema:

Prije nego što krenete s miješanjem, ugrijte pećnicu na 180°C. Promiješajte jaja i šećer pjenjačom i u to umiješajte ostale sastojke osim margarina. Margarin zagrijte na laganoj vatri dok se ne otopi pa u to umiješajte ostale sastojke. Kada se smjesa sjedini spremna je za pečenje. Posudu za pečenje premažite tankim slojem Zvijezda stolnog margarina i stavite tijesto. Pećnica neka ostane na 180 stupnjeva, a tijesto počnite provjeravati od 20 minuta. Najčešće mu je potrebno 30 minuta da bude gotovo. Nakon pečenja ga malo ohladite pa ga možete preliti džemom ili kremom po izboru.

2. Kocke od keksa i oraha

Sastojci:

300 grama šećera

1 dl vode

125 grama Zvijezda margarina za kreme

250 grama mljevenih keksa

100 grama ribanih oraha

2 žlice ruma

čokoladna glazura

margarin za premazivanje kalupa

Priprema:

Zakuhajte vodu sa šećerom. Dobiveni sirup maknite s vatre, malo ga ohladite pa u njega umiješajte margarin. Postupno uz stalno miješanje dodajte i preostale sastojke. Četvrtasti kalup premažite margarinom pa ga zatim napunite smjesom. Površinu lijepo poravnajte i lagano pritisnite. Kolač prelijte čokoladnom glazurom, a kada ona očvrsne, narežite ga na kocke.

3. Brzi kolač na žlicu

Potrebni sastojci:

3 jaja

9 žlica šećera

9 žlica mlijeka

9 žlica Zvijezda ulja

9 žlica brašna

1 prašak za pecivo

1 puding od čokolade

3 žlice kakaa

0,5 l Zvijezda šlaga

Priprema:

Razmutite jaja i dodajte šećer. Kada se smjesa sjedini dodajte ostale sastojke osim pudinga od čokolade, prvo dodavajući suhe pa tek onda mokre. U ovaj dio smjese dodajte 6 žlica šećera i 6 žlica mlijeka. Premažite posudu margarinom i stavite peći biskvit na 180 stupnjeva. Dok se biskvit peče, skuhajte puding na mlijeku koje je ostalo i istucite šlag. Kada se puding ohladi umiješajte ga sa šlagom da dobijete kremu. Kada je biskvit gotov možete ga preliti tankim slojem mlijeka ili vode sa šećerom. Na to nanesite kremu i posipajte kakaom.

4. Čokoladne kuglice

Potrebni sastojci:

250 grama mljevenih keksa po želji

125 grama Zvijezda stolnog margarina

125 grama šećera

125 grama mljevenih oraha

1 vanilin šećer

5 žlica kakaa

Priprema:

Margarin umutite pjenjačom pa u to dodajte šećer, mljevene kekse, kakao, vanilin šećer i polovicu mljevenih oraha. Možda će vam biti lakše da miješate rukama. Kada je smjesa jednolična od nje izrađujte kuglice. Njih uvaljajte u ostatak mljevenih oraha, i to je to! Ako želite više kuglica samo povećajte količinu sastojaka.

5. Kokos kolač

Potrebni sastojci za biskvit:

Kora za oblatne

6 bjelanjaka

350 grama šećera

150 grama glatkog brašna

100 grama kokosovog brašna

Naribana korica limuna

Krema:

6 žumanjaka

6 žlica šećera

200 grama čokolade za kuhanje

2,5 dl mlijeka

200 grama Zvijezda stolnog margarina

Kokosovo brašno

Priprema:

Umutite bjelanjke sa šećerom u čvrst snijeg. U to lagano dodajte brašno, kokos i ribanu limunovu koricu po želji. Kada izmiješate smjesu, pripremite posudu za pečenje tako da na nju stavite list oblatne. Pecite oko 25 minuta na 180 stupnjeva. Koru ohladite.

Kremu radite tako da pjenasto umutite žumanjke i šećer. Na pari ili laganoj vatri otopite čokoladu i dodajte mlijeko. Na to dodajte ostatak smjese i miješajte dok se ne zgusne. Pričekajte da se krema potpuno ohladi pa u nju dodajte margarin.

Kada je krema gotova premažite je preko hladnog biskvita i posipajte kokosovim brašnom.

6. Bobanova torta

Sastojci:

6 bjelanjaka

6 žumanjaka

120 grama šećera

120 grama čokolade za kuhanje

pola praška za pecivo

1 pekmez od borovnice ili šumskog voća

0,5 litara Zvijezda šlaga

Priprema:

Pećnica na 170 stupnjeva. Promjer kalupa 26 cm.

Istući bjelanjke sa 120 grama šećera u čvrst snijeg. Posebno istući žumanjke s pola praška za pecivo. Na pari otopiti 120 grama čokolade za kuhanje, te je umiješati u smjesu od žumanjaka i praška za pecivo. U to dodati tučene bjelanjke (lagano ih umiješati špatulom). Peći u u kalupu koji ste prethodno namazali margarinom i lagano posuli brašnom nekih 30–35 minuta. Biskvit će se jako dignuti, a kada ga izvadite će pasti. Ne brinite se, tako to treba biti. Kada se pečeni biskvit spusti premažite ga cijelom teglicom Schwartau extra pekmeza od borovnice. Istucite slatko vrhnje (po želji mozete dodati krem fix i malo šećera u prahu ili samo 2 vanilin šećera) te premažite ohlađenu tortu. Dobro ohladite kolač prije posluživanja.

7. Buhtlice s čokoladnim namazom

Potrebni sastojci:

1 kilogram brašna

1 jaje

1 vanilin šećer

100 grama šećera

Kvasac

2 dl Zvijezda ulja

5 dl mlijeka

Prstohvat soli

Čokoladni namaz

Priprema:

U zdjeli umiješajte jaje, šećer i vanilin šećer pa kada se sjedini dodajte brašno, 4 dl toplog mlijeka, ulje i malo soli. U manjoj posudi izmutite kvasac sa 1 dl mlijeka i pustite da tako stoji. Kada je odstajao dodajte ga u zdjelu s ostalim sastojcima. Zamijesite tijesto i pustite da malo odstoji i podigne se. Kada je gotovo razvaljajte ga i prerežite na kocke. Na svaku kocku stavite malo čokoladnog namaza pa zamotajte. Ako želite, za lakše zamotavanje možete koristiti čačkalice. Postavite ih na posudu za pečenje na koju ste prethodno stavili papir za pečenje i pecite ih na 180 stupnjeva dok ne porumene. Po želji ih kad su gotove posipajte šećerom u prahu.

8. Čokoladna salama

Potrebni sastojci:

250 grama petit keksa

100 grama Zvijezda stolnog margarina

2 jaja

70 grama šećera

2 žlice ruma ili ekstrakt ruma

80 grama kakaa

Šećer u prahu

Priprema:

Pjenasto razradite margarin i dodajte šećer, jaja, rum te kakao i izmrvljene kekse. Dobro promiješajte pa u to dodajte mlijeko dok smjesa ne postane jednolična. Nakon toga na stolu razvucite foliju oko 50 centimetara i na nju stavite šećer u prahu. Na to stavite smjesu i oblikujte štrucu. Foliju zarolajte oko štruce i ostavite da se tako stišće oko četiri sata. Odvojite roladu od folije i režite na centimetar debljine.

9. Kolač s tri slijeda

Potrebni sastojci:

1,5 l mlijeka

6 pudinga od vanilije

500 grama šećera

500 grama Zvijezda stolnog margarina

300 grama Plazma keksa

300 grama oraha

1 litra Zvijezda vrhnja za šlag

Priprema:

Na litru i pol mlijeka ukuhajte pudinge od vanilije i 500 grama šećera. Ostavite da se dobro ohladi. U drugoj posudi umutite margarin i spojite s ohlađenim pudingom. Smjesu podijelite u tri dijela – u prvi dodajte plazma kekse, u drugi kokos, a u treći orahe. U posudu za kolač stavljajte smjesu po smjesu po želji. Na kraju napravite šlag i uredite kolač sa svih strana.

9. Slatke zvjezdice

Potrebni sastojci:

115 grama brašna

2 žlice kakaa

25 grama šećera u prahu

malo soli

1 jaje

65 grama Zvijezda stolnog margarina

50 grama šećera

2 žlice kokosovog brašna

Priprema:

Izmiješajte brašno, šećer u prahu, kakao i sol te na to dodajte margarin nasjeckan na komadiće. U drugoj posudi odvojite žumanjke od bjelanjaka pa u ovu smjesu dodajte žumanjke. Umijesite tijesto rukama, omotajte ga u prozirnu foliju i ostavite da stoji oko sat vremena u hladnjaku. Kada se ohladi razvaljajte ga na tanko i plastičnim okvirima radite oblike zvjezdica. Slažite ih na posudu za pečenje na koju ste prethodno stavili papir za pečenje. U posudi istucite bjelanjke sa 50 grama šećera i ručno umiješajte kokos. Ovom smjesom ukrasite zvjezdice s ružicom na vrhu. Sve zajedno pecite na 175 stupnjeva oko 10 minuta. Na kraju ih pospite šećerom u prahu.

10. Rolada u tri dijela

Potrebni sastojci za prvu smjesu:

1 list oblatne

20 grama Zvijezda stolnog margarina

150 grama mljevenih keksa

100 grama šećera u prahu

100 grama naribane čokolade po izboru

10 žlica mlijeka

1 žlica skuhane turske kave ili drugog kavenog napitka po izboru

Druga smjesa :

120 grama Zvijezda stolnog margarina

100 grama šećera u prahu

5 tvrdo kuhanih žumanjaka

Treća smjesa:

120 Zvijezda stolnog margarina

100 grama kokosovog brašna

100 grama šećera u prahu

Priprema:

Na vlažnu krpu stavite list oblatne jer će vam to pomoći u motanju rolade. Kod svake smjese umiješajte sve sastojke i dobro ih sjedinite. Slažite ih na oblatnu jednu po jednu. Nakon što ste ih sve stavili smotajte roladu. Ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi pa stavite u hladnjak da se još malo stisnu smjese. Tanko režite i poslužite.

11. Panna cotta s kavom

Potrebni sastojci:

1,5 dl skuhane kave

8 grama listića želatine

0,5 l Zvijezda šlaga

1 štapić vanilije

100 grama šećera

Preljev:

0,8 dl skuhane kave

100 grama tamne čokolade

Priprema:

Zagrijte vrhnje za šlag na laganoj vatri pa u njega dodajte kavu, šećer i štapić vanilije. Čim zakipi dodajte mu listiće želatine koje ste prethodno otopili u vodi. Miješajte dok smjesa ne postane jednolična pa je procijedite kako biste se riješili komadića vanilije. Smjesu stavite u kalupe i stavite u hladnjak na četiri sata kako bi se stisnula. Prije serviranja napravite preljev od kave i tamne čokolade pa je prelijte time.

12. Medenjaci

Potrebni sastojci:

600 grama brašna

4 jaja

200 grama šećera

4 žlice meda

2 žlice Zvijezda ulja

1 žličica sode bikarbone

Priprema:

Zamijesite tijesto od 3 jaja, jednog žumanjka, šećera i meda. Na to dodajte ulje, sodu i brašno. Od izrađene smjese radite kuglice i stavljajte na posudu za pečenje koju ste prije posuli s malo brašna. Pecite ih na 180 stupnjeva dok ne dobiju potrebnu strukturu. Kada su gotovi, pospite ih šećerom u prahu.

13. Lava kolač

Potrebni sastojci:

3 jaja

¼ šalice glatkog brašna

250 grama čokolade po izboru

0,5 l Zvijezda šlaga

Postupak:

Izmiješajte jaja i brašno. Otopite čokoladu na pari ili mlijeku pa je pomiješajte sa sastojcima u zdjeli dok smjesa ne postane jednolična i kremasta. Pripremite posudu i košarice za muffine i punite ih smjesom do 1/3 košarice. Pecite ih tako 8 minuta na 180 stupnjeva da u sredini ostanu mekani. Nakon toga ih ukrasite šećerom u prahu ili ih poslužite sa šlagom.

14. Mramorni kuglof

Potrebni sastojci za svijetli dio:

250 grama Zvijezda margarina s aromom vanilije

250 grama šećera

1 vanilin šećer

2 žlice ruma ili ekstrakta ruma

Prstohvat soli

5 jaja

380 grama glatkog brašna

1 prašak za pecivo

4 žlice mlijeka

Tamni dio:

1 žlica kakaa

1 žlica šećera

2 žlice mlijeka

Priprema:

Mikserom usitnite margarin pa dodajte sastojke za svijetli dio. Polovicu te smjese stavite u kalup za kuglof. U drugu polovicu dodajte preostale sastojke za tamni dio. Stavite i tamni dio u kalup pa ga vilicom okrećite u bijeli i natrag preko cijelog kuglofa. Nemojte pretjerivati da se smjesa previše ne sjedini. Pecite u pećnici na 175 stupnjeva oko 50 minuta. Kada je gotov, preokrenite ga i izvadite pa posipajte šećerom u prahu po želji.

15. Muffini s čokoladom i kokosom

Sastojci:

375 grama brašna

165 grama šećera

90 g Zvijezda stolnog margarina

1,2 dl kiselog vrhnja

0,6 dl mlijeka

2 jaja

45 grama kokosovog brašna

100 grama bijele čokolade za kuhanje

1 žlica praška za pečenje

Priprema:

Sve sastojke (osim čokolade) promiješajte. Čokoladu nasjeckajte na komadiće, dodajte na kraju i lagano umiješajte u smjesu. Rasporedite smjesu u kalupe za muffine (koje ste prethodno namazali omekšanim margarinom i po vrhu rasporedite dio čokoladnih komadića. Pecite 25 minuta na 180 °C.