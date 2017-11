11 genijalnih stvari koje trebaš upoznati, kušati ili gledati ove jeseni: preporuke urednika Neta

Čeka nas krajnje spektakularna jesen – novi lokali i klubovi, filmovi, koncerti, okusi i serije, a urednici i novinari Neta za vas su, više ili manje stručno, odabrali ključne stvari koje ne biste trebali propustiti. Mi sigurno nećemo

Stručni timovi vašeg omiljenog portala odabrali su najbolje nove stvari ove sezone.

1. Vrijeme je da možda prvi put probate prave palačinke

Poznajtete li ikoga tko ne voli palačinke? Ne, ni mi… No u Zagrebu ćete teško naći originalne palačinke, kaže za Telegram Mika Alix, francuski majstor za crêpes i galettes, (odnosno, palačinke i hrskavi kolač najčešće punjen voćem). Umjesto da maltretira konobare poput onog lika koji svaki put konobarima pametuje o razlici macchiata i kave s mlijekom, Mika je u Masarykovoj 19 otvorio prvu pravu francusku kreperiju.

Ako vam fraza “francuski majstor u kuhinji” zvuči kao “ostavit ću pola plaće tamo, a još moram nositi i odijelo”, bez brige – atmosfera je ležerna, u ponudi imaju više od 60 jela po cijeni od 15 do 53 kune te vina na čaše od 17 do 33 kune. Ili, da se izrazimo u valuti koju svi u Hrvatskoj razumiju – kava im stoji osam kuna.

2. Za nekoliko tjedana stiže novi Star Wars. To je sve što treba reći

Novi Ratovi zvijezda ionako su blijeda kopija originalne trilogije, franšiza nema ništa više novoga za pokazati, to je ionako samo za geekove, zašto bih plaćao ulaznicu kad mogu za koji mjesec gledati doma… I onda – spektakl. Uđete u kino-dvoranu i prije nego što shvatite što se događa, na dva i pol sata se vraćate u mladost i svijet mašte, a svi vaši problemi nestaju. Za razliku od nekih supstancija koje (navodno) tako djeluju, sve što ćete osjećati poslije bit će ugodna nostalgija. No, Posljednji Jedi sigurno nudi i mnogo više od prisjećanja. Počinje se prikazivati u Hrvatskoj od 14. prosinca, i ako se ijedan film isplati pogledati u kinu ove jeseni, Posljednji Jedi je taj.

3. Ako vam se ostaje doma, možda da probate gurmanski kruh?

Kruh od tikvica, od kestena s ružmarinom, proteinski kruh, ili domaći mirisni kukuruzni kruh s malim tvistom… Zvuči kao hipstersko prenemaganje? Možda i jest, ali to ne znači da ne biste trebali probati. Ako do sada niste radili domaći kruh, jesen je pravo vrijeme da probate – čak i ako ne uspije, imat ćete opravdanje zašto ne izlazite kad vam se ne da, a i stan će vam mirisati fenomenalno.

4. Ne morate nam vjerovati na riječ, ali ovo pivo je genijalno

Panova pivovara u Koprivnici odlučila se u uhvatiti u koštac s trenutačno tri najpopularnija svjetska pivska stila, APA, Wheat i Dark lager, i majstorski napravila Panonsku. Luksuz koji si možete priuštiti, za sve pivoljupce i one koji će to tek postati, ako piješ malo, pij dobro i slične floskule u ovom su slučaju itekako točne, ali nemojte nam vjerovati na riječ. Probajte sami. Mi ih intenzivno kušamo već danima, što može objasniti moguće tipfelere u članku. Što točno možete očekivati? Ukratko, APA (American pale ale) pivo je jantarne boje te bogate i stabilne pjene čiji okus karakteriziraju hmeljne, cvjetne i voćne note. Wheat je pšenično pivo stabilne pjene i blago zamućene zlatne boje, nježnog kremastog okusa, uz dašak agruma, a Dark lager tamno je pivo bogate pjene te punog karamelastog okusa.

5. Vjerovali ili ne, Interliber postaje četvrti najveći grad u Hrvatskoj

Stalno se priča kako Hrvati malo čitaju, no svake godine Interliber opsjedaju stotine tisuća ljudi- da je grad, sa 130.000 posjetitelja bio bi četvrti najveći u Hrvatskoj. Neki tvrde da je to zbog popusta, razgovora s autorima, znanstveno-obrazovnih radionica ili promocija knjiga, no mi smo uvjereni da je u pitanju tajni plan nakladnika, pisaca i tiskara da preuzmu svijet. A dokaz da vrbuju i najmlađe je i prostor za prematanje beba koji je predviđen ove godine. I još vas mame besplatnim ulazom. Ako želite riskirati, posjetite Zagrebački velesajam između 7. i 12. studenoga.

6. Tražite knjigu koji biste čitali pod dekicom?

Ako ne želite riskirati, uvijek se možete odlučiti za samo jednu knjigu. Recimo, Žena u kabini 10, krimić fenomenalne Ruth Ware koja je prošle oduševila jezivim bestselerom “U mračnoj, mračnoj šumi”. Da ne spojlamo previše, ovaj krimić ima sve: neriješeno ubojstvo, junakinju kojoj nitko ne vjeruje pa se i sama počinje pitati da nije gadno pogriješila. I sve se događa na brodu, tako da nema straha da se zbog romana počnete plašiti mračnih prolaza, javnog prijevoza ili pristojnog, ali šutljivog, čudnog susjeda. OK, s njim biste i možda mogli biti oprezni, ali nevezano uz krim-romane.

7. Toliko lud kafić da bi ga bilo šteta propustiti

U Kušlanovoj 6 sredinom listopada otvoren je Cat Caffe. Iza projekta stoje Maja Mudrovčić Garvan i njezin suprug Domagoj Garvan. Imaju sedam mačaka, za koje tvrde da su jako dobroćudne. Imena su im dali iz serije Orange Is The New Black, pa se tako zovu Nicky, Crazy Eyes, Big Boo, Flaritza, Poussey, Taystee i Frieda. “Prostor smo tražili više od godinu dana jer se prije svega trebalo misliti na dobrobit mačaka, ali i da sve bude u skladu sa zakonom. S obzirom na to da se ipak radi o prostoru u kojem obitavaju životinje, higijena mora biti na maksimumu”, ispričala je za Žena.net, Marija Brezak iz tima Cat Caffea.

8. Piće, kokteli, dobra glazba – i sve to u centru grada

U Margaretskoj 1, na mjestu bivšeg Pepera i nekadašnjeg Maraschina, otvoren je Boogie. Svaku će večer nastupati bendovi, dok će petkom i subotom nakon njih glazbu puštati DJ-evi koji će i dalje ostati pri jazzu, ali u plesnoj varijanti koja uključuje i latin, brazilian jazz, swing, soul i funk.

Boogie ima četiri, kako su oni to nazvali, atmosfere. Ukratko, možete piti, pijuckati, služati glazbu ili čilati. Možete i jesti jer imaju i dostavu burgera iz Yellow Submarinea. Radno vrijeme je od srijede do subote od 17 do 2 sata, a ulaz će se naplaćivati između 30 i 40 kuna, ovisno o izvođaču.

9. Sigurno ćete naći film koji će vas oduševiti – vjerojatno i više njih

Od 11. do 19. studenoga možete se ugrijati u kino-dvoranama. Zagreb Film Festival 15. put predstavlja najzanimljivije igrane filmove dugog i kratkog metra iz cijelog svijeta. U devet festivalskih dana projekcije će se održavati na nekoliko gradskih lokacija, s glavninom programa u kinima Europa i Tuškanac…

10. Još jedna Netflixova serija koju ćete odgledati u dahu

Dva agenta FBI-ja potkraj 70-ih trebaju intervjuirati serijske ubojice kako bi riješili otvorene slučajeve. Možda zvuči kao još jedna od onih psihološko-kriminalističko-policijskih serija, no baš svi se slažu da se Midhunter izdvaja po svemu, prije svega po genijalnim vizualima i prilično pedantnim razvojem likova. Toliko pedantnim da će vas možda i previše uvući u um stvarnih čudovišta. Jedina mana ove serije je to što ćemo morati pričekati drugu sezonu.

11. Koncert, stand-up ili ako ste za nešto potpuno ludo – Escape room

Svašta bi se još dalo dodati na popis, recimo koncert Josipe Lisac. No on je rasprodan. Ili nastup Zbora Crvene armije 13. i 14. studenoga u Lisinskom, no tu su cijene paprene, a i on je na dobrom putu da se rasproda. Ili stand up Ivana Šarića… Ipak, valja izdvojiti zagrebački Escape room. Ukratko, dogovorite se s najviše petero prijatelja, platite 450 kuna i onda vas zatvore u sobu, a vi trebate izaći rješavajući zagonetke.