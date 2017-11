10 ideja za savršen zimski odmor i doček Nove godine

Svake godine već u studenome se počnete pitati gdje ćete slaviti doček Nove godine ili gdje ćete provesti zimski odmor. Ovisno o željama, neki ljudi vole putovati sami, a neki u velikom društvu.

Putovanja mogu biti veliki trošak, ali su avanture i uspomene nešto neprocjenjivo. Kako na zimskom odmoru ne biste potrošili previše novca, pronašli smo putovanja za različite budžete koje možete rezervirati i kupiti online putem PBZ Card TRAVEL putničke agencije. Avanturisti koji žude za suncem tražit će savršen odmor daleko od snijega i hladnoće, dok će pravi ljubitelji blagdana jedva čekati da prošeću gradovima ukrašenim lampicama dok pada snijeg. Ova odredišta oduševit će sve zaljubljenike u putovanja, duge šetnje na svježem zraku, legendarne gradove i prirodu koja oduševljava. Osim toga, pronašli smo i putovanja na kojima ćete moći dodatno uštedjeti kupujući aviokarte online American Express karticama, uz plaćanje do 24 rate bez kamata i naknada.

1. Grad Djeda Božićnjaka – Advent u Rovaniemiju

Ovo je putovanje idealno za tradicionaliste koji žele probuditi dijete u sebi ili za obitelji koje svojoj djeci žele pružiti malo čarolije. Putovanje uključuje prijevoz zrakoplovom, a uz PBZ Card možete osigurati i putno osiguranje i posebne pogodnosti uz American Express karticu. Na dalekom sjeveru u gradu Rovaniemiju snijeg je pokrio zemlju već u rujnu, a priroda je gotovo potpuno utonula u san. Dnevne svjetlosti ima jako malo, podiže se tek na nekoliko sati kada započinje prava igra svjetlosti i boja. Jutra su čarobna u ljubičastim i ledenim bojama. Osim šetnje po predivnom krajoliku i prostranom pejzažu, možete posjetiti Brdovito uho gdje stanuje Djed Božićnjak i ima svoj službeni ured. Možete čak i porazgovarati s njim!

2. Advent u Beču uz razgledavanje

Poznato odredište za vrijeme blagdana oduševit će cijelu obitelj, a za ovo putovanje nećete morati potrošiti mnogo novca. Hodajući po kraljevskom dvorcu Schönbrunnu s prekrasnim parkom i Gloriettom, razgledavanjem središta grada i božićnog sajma osjetit ćete pravi duh blagdana. Razgledavanje Beča uz sve kulturne znamenitosti i njihovu romaničku i gotičku umjetnost očarat će sve dobne skupine. Posljednji dan putovanja imate mogućnost pogledati dvorac Belvedere iz 18. stoljeća gdje se nalazi najveća svjetska kolekcija djela Gustava Klimta.

3. Čarolija Amsterdama

Tko god da je bio u Amsterdamu reći će vam kako niti mjesec dana u tome gradu nije dovoljno, ali pronašli smo putovanje u kojem ćete u šest dana moći pogledati najljepše strane Nizozemske. Iznimna priroda i prostranstva uz razgledavanje znamenitosti dokaz su idile kojom se Nizozemska diči. Kraljevska palača, tržnica cvijeća, ribarsko mjesto Volendam, brusionica dijamanata Coster diamonds, brojni muzeji i crkve… Mogli bismo ići ovako unedogled. Bez brige, ostat će vam dovoljno vremena da kupite tradicionalne suvenire – klompe, proizvode od porculana i tulipane svojom American Express karticom.

4. Novogodišnja tura po Kini

Uđite u Novu godinu nezaboravnom turom po jednoj od najvećih prijestolnica kulture u svijetu. Posjet Kini u jedanaest dana, u organizaciji PBZ Carda otkrit će vam gradove Šangaj i Peking – nevjerojatan spoj povijesti i utjecaja zapadnjačkog svijeta. Prošećite po Kineskom zidu, kupujte u trgovačkom sjedištu Kine i uživo pogledajte prekrasne pagode, kamene mostove i kako se stvara svjetski poznata kineska svila. Jedinstvenu ljepotu Kine prepoznat ćete i u hramu Nebeskog mira u kojem su kineski carevi štovali boga neba. Cijena je možda nešto viša od putovanja u Europu, ali nemojte da vas to zamara, uz pogodnosti American Express kartice nudi vam se obročno plaćanje na 24 rate, bez kamata i naknada.

5. Topla Nova godina na Siciliji

Ako ste za doček Nove godine željeli biti u svojoj najdražoj haljini ili odijelu bez da na sebi imate toplu jaknu, Sicilija je mjesto za vas. Putovanje zrakoplovom dovest će vas u predivnu Siracusu, nekadašnju najvažniju grčku koloniju na Siciliji. Osim kulturnih znamenitosti kao što su arheološka nalazišta, možete otići u večernju šetnju i isprobati kvalitetna talijanska vina uživajući u raskošnom blagdanskom ozračju glavnog trga i obližnjih avenija.

6. Nova Godina na Kubi

Stara, a ujedno moderna Havana i kolonijalni dijelovi grada ostavit će vas bez daha. Tradicija koja živi na Kubi nema riječi koje je mogu opisati i morate je posjetiti sami. Uz prijevoz, American Express kartica omogućit će vam osiguranje tijekom putovanja ili u slučaju gubitka i kašnjenja prtljage. Doček Nove godine bit će nezaboravan uz večernji provod uz tradicionalni kabaret show Tropicana s više od 80 izvođača. Nakon što ste se odmorili od plesanja, idućih dana možete posjetiti Hemingwayev muzej i kuću gdje je živio ili se kupati i sunčati na prekrasnim pješčanim plažama.

7. Krstarenje do Barbadosa i Bahama

Ovo dvotjedno krstarenje koje počinje u Miamiju nećete htjeti da ikad završi. Predivni američki otoci idealno su odredište i nagrada za sve štediše jer ćete za ovu čaroliju ipak trebati izdvojiti nešto više novca. Bez brige, kako biste bili sigurni u svoju potrošnju na brodu, PBZ Card omogućuje On-board kredit na koji možete unaprijed uplatiti iznos koji ćete moći koristiti samo potezom kartice. U ova dva tjedna možete posjetiti sedam prekrasnih mjesta: Miami, San Huan, Antigvu i Barbudu, Barbados, Grenadu, Britanske Djevičanske otoke i Bahame.

8. Zimski praznici u Dubaiju

Osjetite luksuz putujući prvoklasnom zrakoplovnom kompanijom Emirates u tradicionalni i moderni Dubai. Sve one stvari koje ste do sada gledali u filmovima možete vidjeti uživo: Palm Island, Burj Al Arab, Burj Khalifa te najveći bazar zlata na svijetu. Osjetite snježni doživljaj Ski Dubaija usred grada i kupujte u više od 350 trgovina u Mall of the Emiratesu. Sudjelujte u adrenalinskoj vožnji luksuznim džipovima po pješčanim dinama, jašite deve i doživite jedan od najljepših zalazaka sunca u beduinskom selu. Luksuzni zimski praznici ne zahtijevaju i veliko izdvajanje jer ćete ovo putovanje moći platiti u obročnim ratama.

9. Živahna Valencija za ulazak u veselu Novu godinu

Ovaj očaravajući grad osvojit će vas nezamjenjivim španjolskim osobinama – živahnošću, energijom i temperamentom. Zelenilo i šarenilo boja oduševit će vas u svakoj šetnji Obalom narančina cvijeta, ali i u elegantnom i simpatičnom gradu. Degustirajte izvrsna vina i uživajte u atmosferi malog španjolskog grada koji će vas pozivati na ples i zabavu. Postoji li bolji način da uđete u Novu godinu od plesa i pjesme?

10. Novogodišnja čarolija kroz nekoliko gradova

Ako se nakon svega ne možete odlučiti koje putovanje biste odabrali, PBZ Card organizira i novogodišnju čaroliju u čak pet gradova u jednom putovanju. Ovaj četverodnevni izlet uključuje putovanje u Milano, Zürich, Luzern, Lugano, Lago di Como i Lago di Garda. Posjet dvorcima, muzeju čokolade, povijesnim dijelovima grada, trgovini Bucherer na pet katova te plovidba Lucernskim jezerom ispunit će vam snove i stvoriti nove uspomene. Saznajte o legendama i tradiciji Švicarske i zaljubite se u ove predivne znamenitosti i prirodu.