ŠTO VAŠA PROFILNA SLIKA GOVORI O VAMA? Evo zašto biste ovaj odabir trebali prepustiti potpunom strancu

Čini se kako je odabir obične profilne fotografije mnogo važniji no što su mnogi mislili.

Odabir nove profilne slike na nekoj od društvenih mreža, mnogima je vrlo zahtjevan i složen proces jer postoji uvriježeno mišljenje da će vas online svijet percipirati sukladno toj fotografiji koja je ujedno i online verzija ‘prvog dojma’.

No, studija tima sa Sveučilišta u New South Walesu došla je dio zaključka kako ćete bolji dojam ostaviti ako vam profilnu sliku odabere neznanac nego da je birate sami. ‘Naši rezultati pokazuju da ljudi griješe pokušavajući izabrati sliku za koju vjeruju da ih prikazuje u najboljem svjetlu što ima utjecaj na to kako ih ljudi percipiraju’, kaže voditelj istraživanja dr. David White.

To će, kaže dr. White, vjerojatno ostaviti posljedice u daljnjoj online interakciji. ‘Dojam koji ostavite utjecat će na to kakve ljudi odluke donose u vezi vas, što uključuje i odluku o tome hoće li vas zaposliti, izaći s vama ili možda glasati za vas’, kaže White.



Stoga, smatraju, je potpuno logično da vam stranac odabere profilnu sliku. U sklopu studije, zamolili su 102 studenta da odaberu 12 svojih fotografija – one koje bi sigurno stavili za profilnu i one koje sigurno ne bi.

Potom su ih zamolili da isto naprave s fotografijama potpunih neznanaca. Pokazalo se da su ispitanici birali fotografije sukladno onome što su smatrali najboljom osobinom, te u skladu s društvenom mrežom na koju su je objavljivali.

No, kad su te fotografije pokazane osobama koje ih nikad prije nisu vidjele, ispalo je da ih baš i ne prikazuju u najboljem svjetlu, stoga iz tima dr. Whitea savjetuju da odabir profilne fotografije za, primjerice, LinkedIn ili neku stranicu za online upoznavanje, prepustite trećoj strani.